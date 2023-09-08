По мнению некоторых геймеров, Алану Пирс стоит уволить из PlayStation за то, что она играла в Starfield

Недавно стало известно, что Алехандро Кастильо, редактор сайта MeriStation, подвергся угрозам и оскорблениям за то, что поставил Starfield низкую оценку. Как видите, для некоторых геймеров повод для бурных эмоций - обыденные вещи, которые вряд ли сильно скажутся на их жизни или личном восприятии конкретных проектов. В адрес сценариста God of War Ragnarok, эксклюзива для PlayStation, также посыпались критические замечания по поводу Starfield. Однако в данном случае причина была несколько иной. Дело в том, что она играла в новый блокбастер Bethesda, и, по мнению некоторых, ей явно не следовало этого делать.....
Алана Пирс, популярный YouTuber и автор материалов о PlayStation, стала объектом критики со стороны узкого круга приверженцев консоли Sony за игру и рекламу Starfield, эксклюзива для Xbox. Некоторые даже призвали в Twitter/X PlayStation уволить ее.
В видеоролике, опубликованном на ее YouTube-канале, Алана Пирс обсуждает пост, который расстроенный геймер добавил в Twitter/X. При этом она указала на его абсурдность.
Когда выходит большая игра и люди радуются ей, вся индустрия радуется ей. Люди в игровой индустрии любят и заботятся о видеоиграх в целом. То, что вы считаете важным, на самом деле не имеет никакого значения".
— Алана Пирс
Алана Пирс также подчеркнула, что, да, она работает на PlayStation, но у нее также сложились партнерские отношения с Microsoft. Компания оказывает ей поддержку в создании контента для ее канала.
К счастью, таких негативных комментариев по поводу тестирования Starfield Аланой Пирс было немного. Хочется надеяться, что некоторые геймеры просто начнут получать удовольствие от игр, а не искать поводы для недовольства по таким пустяковым причинам.
Если таких комментариев было немного, зачем эта новость вообще существует? Больных хватает.
А вот это уже шиза какая-то. Хотя они там любят охоту на ведьм по любому поводу.
По обе стороны всегда были отбитые фанатики. Мир не меняется 😄
хз кто это такая. да и мне как то пофиг. но токсичность сонибоев как всегда на высоте....
уволить за то что играла в старфилд...
а за то что виндой и офисом в сони пользуются, увольнять никого не нужно надеюсь ?
Весь канал ...буээ...про....реакции на что то.....
самый омерзительный вид "блоггеров"
Пускай увольняют!!!
благо хоть в рекомендации мне таких не суют, но при поиске бывают попадаются....
Расформировать все игровые студии кто поздравил Беседку и Бога Говорда с выходом Starfield!! Как они посмели вообще!! (сарказм если что)
Хех ,уволить - казнить! ,расстрелять!
Мирная жизнь и короткий рабочий день делают из людей дегенератов.
Уволить и посадить на бутылку, и проделать так с каждым кто рекламирует это
Сонибои