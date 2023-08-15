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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 662 оценки

По некоторым первым впечатлениям, Starfield находится в идеальном состоянии

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Procy_on
Новости

Starfield находится в отличном состоянии, по крайней мере, если верить первым впечатлениям, о которых сообщил colteastwood. Он сказал, что игра "безупречна". В принципе, в последней работе Bethesda нет никаких серьезных ошибок, по крайней мере, таких, которые могли бы испортить впечатление от игры. Если это так, то время, отпущенное Microsoft на доработку игры, с учетом переноса релиза почти на год, должно было окупиться.

Следует отметить, что colteastwood не говорит от своего имени, а лишь передает впечатления людей из прессы, которые уже опробовали игру:

Starfield безупречен! Первые впечатления уже очень положительные, это совершенно новый опыт, новая интеллектуальная собственность, а не очередной сиквел в море сиквелов! Xbox-эксклюзив через три недели!!!

Более того, он также подтвердил, что Bethesda уже начала раздачу кодов для рецензий.

Стоит уточнить, что colteastwood является известной фигурой в сообществе Xbox, поэтому его слова могут быть намеренно преувеличены. Тем не менее, возможность того, что Starfield выйдет беспроблемной, т.е. не будет классической игрой Bethesda, полной ошибок, сама по себе является очень хорошей новостью, учитывая историю компании.

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Сyberpunk
8
yrroodd

(c)Todd Howard

4
LordAscarot

Слыш, купи!

2
Кей Овальд

Реклама перед релизом такая реклама...

1
Да не важно

Вери,и надеемся что идеальная игра!!

0
Ethan Hunt

Кому верим? Я верю только своим глазам

2
ugf16349 Ethan Hunt

Слышь, купи! И скайрим тоже купи!

2
Ethan Hunt ugf16349

Прикольная пикча. Не, ну я не сомневаюсь, что такой будет и со Starfield, до выхода шестых Свитков

0
TheNikolay00
о которых сообщил colteastwood

А кто это вообще?

0
agula98

Фанаты калдурс гейт, готовьтесь. Старфилд уничтожит вашу расхайпленную пустышку

-3
Ds_Raider

Фанаты к тому времени ее уже пройдут. Это совершенно другой сетинг. Я бы понял ещё сравнение с новой частью свитков, если бы они выходили, но космос и фэнтези?)

0
Ethan Hunt Ds_Raider

Не просто космос, а научная фантастика. В описании написано

0