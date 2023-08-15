По некоторым первым впечатлениям, Starfield находится в идеальном состоянии

Starfield находится в отличном состоянии, по крайней мере, если верить первым впечатлениям, о которых сообщил colteastwood. Он сказал, что игра "безупречна". В принципе, в последней работе Bethesda нет никаких серьезных ошибок, по крайней мере, таких, которые могли бы испортить впечатление от игры. Если это так, то время, отпущенное Microsoft на доработку игры, с учетом переноса релиза почти на год, должно было окупиться.
Следует отметить, что colteastwood не говорит от своего имени, а лишь передает впечатления людей из прессы, которые уже опробовали игру:
Starfield безупречен! Первые впечатления уже очень положительные, это совершенно новый опыт, новая интеллектуальная собственность, а не очередной сиквел в море сиквелов! Xbox-эксклюзив через три недели!!!
Более того, он также подтвердил, что Bethesda уже начала раздачу кодов для рецензий.
Стоит уточнить, что colteastwood является известной фигурой в сообществе Xbox, поэтому его слова могут быть намеренно преувеличены. Тем не менее, возможность того, что Starfield выйдет беспроблемной, т.е. не будет классической игрой Bethesda, полной ошибок, сама по себе является очень хорошей новостью, учитывая историю компании.
(c)Todd Howard
Слыш, купи!
Реклама перед релизом такая реклама...
Вери,и надеемся что идеальная игра!!
Кому верим? Я верю только своим глазам
Слышь, купи! И скайрим тоже купи!
Прикольная пикча. Не, ну я не сомневаюсь, что такой будет и со Starfield, до выхода шестых Свитков
А кто это вообще?
Фанаты калдурс гейт, готовьтесь. Старфилд уничтожит вашу расхайпленную пустышку
Фанаты к тому времени ее уже пройдут. Это совершенно другой сетинг. Я бы понял ещё сравнение с новой частью свитков, если бы они выходили, но космос и фэнтези?)
Не просто космос, а научная фантастика. В описании написано