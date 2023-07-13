По прогнозам Microsoft, совокупные продажи Starfield и Indiana Jones на PlayStation 5 превысили бы 10 млн копий ©

Если бы Starfield и Indiana Jones были выпущены на PlayStation 5, как планировалось изначально, то их продажи превысили бы 10 млн. копий: так следует из некоторых документов, представленных FTC в рамках судебного процесса против Microsoft, который впоследствии выиграл редмондский гигант.

Это подтвердил в своих показаниях финансовый директор Xbox Тим Стюарт: Microsoft сделала такой прогноз в результате некоторых упражнений, направленных на оценку возможного влияния игр Bethesda и Zenimax на эксклюзивность Xbox. 10 млн. копий, согласно документам, относятся к совокупным продажам двух проектов, которые, как мы знаем, станут эксклюзивами Microsoft, выходящими на ПК и Xbox Series X/S.

"Microsoft полагала, что сможет компенсировать убытки от Xbox-эксклюзивных игр Zenimax за счет Game Pass и увеличения продаж консолей", - говорится в судебных документах, и далее: "Г-н Стюарт показал, что в краткосрочной перспективе Microsoft потребуется меньше средств, чтобы компенсировать финансовые последствия Xbox-эксклюзивных игр Zenimax.

В любом случае это прогнозы, и на данный момент мы никогда не узнаем с абсолютной точностью, каковы были бы коммерческие результаты этих двух игр, если бы они также вышли на PS5.

Напомним, что Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X/S, которые, как ожидается, станут флагманскими играми Xbox в этом году.