По словам автора Daggerfall, лучше бы в Starfield была полная генерация данжей, вместо повторного использования готовых

Создав Starfield, Bethesda Game Studios выпустила свой первый научно-фантастический IP и решила сделать игру с более чем тысячей исследуемых планет (на 100 из которых есть жизнь), чтобы продать идею настоящего космического приключения.
Для этого разработчикам Starfield пришлось активно использовать процедурную генерацию, которую Bethesda в том или ином виде применяла еще со времен Elder Scrolls II: Daggerfall. В той игре было более пятнадцати тысяч городов, деревень, поселков и подземелий, а игровая территория оценивалась примерно в 161 тысячу квадратных километров.
Некоторые из разработчиков, стоявших за Daggerfall, теперь создают духовного наследника под названием The Wayward Realms, который в настоящее время проводит кампанию на Kickstarter для получения финансирования перед дебютом в раннем доступе, запланированным на 2025 год. В недавнем интервью разработчики из OnceLost Games поделились своим мнением о том, что Starfield выиграла бы, если бы в большей степени придерживалась формулы процедурной генерации Daggerfall, особенно в отношении подземелий.
Starfield понравилась, но в ней использован иной подход к процедурной генерации, чем у нас. Мы считаем, что она выиграла бы, если бы в ней было что-то вроде "подземелья" в стиле Daggerfall, а не повторное использование готовых подземелий.
В вопросах и ответах разработчики The Wayward Realms также рассказали, как они планируют развивать процедурную генерацию в своей игре, в которой не будет традиционного главного квеста.
Мы считаем, что существует множество способов усовершенствовать процедурную генерацию и интегрировать в нее более запоминающиеся взаимодействия и встречи.
Мы также используем преимущества процедурной генерации для того, чтобы иметь возможность изменять мир, например, сжигать город дотла в результате политической борьбы.
ВГМ должен работать так же, как и мастер настольных игр в реальной жизни, подстраивая игру под игрока, под то, за кого/что он играет и что ему нравится делать. Например, игроку, коллекционирующему книги, можно предложить больше квестов с книгами в качестве награды, чтобы завлечь его. А игроку, увлекающемуся рукопашным боем, можно предложить больше заданий, основанных на его навыках рукопашного боя. Идея заключается в том, чтобы отслеживать, чем занимается игрок, и не предлагать ему больше того, что он не делает.
ВГМ также отвечает за создание новых квестов для игроков, принимая во внимание последние события, НПЦ, с которыми взаимодействовал игрок, и фракции, с которыми игрок состоит в союзе и против которых он выступает, чтобы заполнить переменные в потенциальных квестах. Это помогает сделать игру более актуальной для игрока в каждом прохождении.
В игре нет главного квеста, но есть основные мировые события, которые происходят на протяжении всего прохождения. Они служат своего рода всеобъемлющим повествованием. Также есть квесты для каждой из основных фракций. В обоих случаях у игроков будет некая законченность повествования, но они смогут продолжить игру и после них, а ВГМ продолжит создавать новые приключения для игрока.
Согласны ли вы с OnceLost в том, что Starfield следовало придерживаться формулы Daggerfall при создании процедурно генерируемых подземелий?
По словам автора Daggerfall, лучше бы в Starfield бла бла бла...
Лучше бы такой Starfield вообще не выходил и не позорил Бесезду.
лучше бы тода говарда не ыло бы...
Всего то надо было скопировать и улучшить всё то было в Skyrime и Fallout 4 и получилась бы как минимум отличная игра,но судя по тому кастрированному обрубку который в итоге получился я даже не знаю чем Беседка занималась всё это время разработки игры, наверно все ресурсы уходили на допиливание и выпуск контента для F76 а Старфилд лепили два калеки.
Совершенно верно. Ходить по одним и тем же местам десятки раз со стоящими до метра врагами и одними и теми же записями - тоска и уныние.
полная генерация данжей? он там с головой совсем не дружит по ходу , чтоб локации еще и запутанные и однотипные были , эта игра же не реиграбельная нифига
Да брось! В daggerfall unity сейчас легче играть чем во времена самой игры. Плюс есть полезные моды. Режут пиксели? Есть D.R.E.A.M.S мод на улучшения визуала. Данжей теперь не так много. В общем юнти дагер сделан на твёрдую 5. Устранили баги, перебалансировали игру и т.д. по списку.
Ну стелят-то эти ребята гладко... А вот что на деле получится и получится ли вообще... Вопрос... // Иван Марков
честно говоря был удивлен и шокирован что в игре повторяющиеся данжи с малым разнообразием. и это один из ее грехов.
с другой стороны у старфилда есть генерация случайной очки на планете которая выглядит круто но превращает игру в основном в мусор поскольку так понимаю генерирует достаточно случайную карту при заходе с случайными точками интереса где будет эти человеческие должны кек. это имело бы смысл если бы планету можно было бы исследовать на интересные сооружения и места, они были бы фиксированные и их было мало и не на каждой планетяне. а остальная часть планеты представляла пустыню без контента но редкой возможностью найти какие то минералы и возможно механику с этим связанную как было например в масс эффект 2. только с высадкой на планету и работу буром.
а что до подземелий даггерфолла они были бесконечно унылы о том что там было меньше разнообразия чем в арене. там было мало логики хотя может для фэнтези это можно съесть и бестолковая генерация багов, которая могла создавать из пространственного шума пелин бом-бом закрытые участки и посадить туда квестого медведя-друида который будет рыкать и шутить про мамок через стену и до него нельзя будет добраться потому что нет механики телепортации через стены и видеть через стены.
процедурной механики подземелий до сих пор возможно тоу есть проблема что на не может генерировать случайные предметы со смыслом и в подземельях и подобных структурах это имет больший смысл чем при генерации природы например. по большому счету с процедурной генерацией можно бы оттянутся с генераций природных пещер возможно но вряд ли какими то искусственными комплексами в стиле сай-фай где по идее должна быть какая то общая логика функционального зонирования и назначения базы. а ее нет. беседка просто вероятно сделала ставку на ручное моделирование чтоб геймдизайн данжей был для игрока и чтоб он содержал интересное осмысленное наполнения объектами и чтоб был беседкин лэйвел дизайн. тут считаю что скорее стоило бы сократить качество подземелий но увеличить их количество не уходя при этом в полный процедурный отрыв что давало ровный монотонный опыт игры.
в этом плане морровинд был крутой после упал кинжала. допустим там какое то погребальное поземельное и там скелеты всякие урны, моно потырить конной муки а иногда чего то интересного. это уже не чистый дизайн для геймплейного удовлетворения а в большей степени нарративный дизайн. но если придерживаться философии мир не для игрока мир для самого себя - о откуда подземелье столько нечисти? допустим ак хочет старя вдова помянуть прах почившего супруга и занести лута по типу листа комуники а там куча призраков каких то архиличей и грозовой атронах делающий бум. какого хрена? или если именно завести нового покойник им придется перебить всю нечисть сначала. или это реакция гробницы на вторжение игрока-вора просто? с точки зрения грока то просто это место где моно получить челлендж драки и приключения с какой то наградой а сточки зрения функции мира то не совсем понятно что.
а что до даггерфала и его своенравного наследника - скорее всего то, что было показано в ролике то будет в игре. это квадратные модели которые должны стакается ( впрочем у беседи подобным образом сделано) и потому подземелья скорей всего будут придерживаться шалона как по мешу и геометрии и не будут композитнми из множества мелких частей и в них не будет логики. возможно будет игровая логика как по типу туннель - испытание - малый лут - туннель - комната с босом - большая награда - выход из заднего прохода как в скуриме. процедурный генератор такое в теории может. на анриле я бы предпочел сгенерировать какую то базовую геометрию органического беспорядка в 3д редукторе а затем в ручную расставить декор с автоматическим текстурированием или сделать в 3д редакторе так как для подземелий не так важна оптимизация как для моря травоона и открытых пространств и это был бы компромисс качества и количества и примерно за год можно было бы напомнить несколько сотен подземелий контентом.. и запилить триггеры дверей.
Шо то фигня, шо то...
А где в старфилде данжи? Или речь о пустых планетах?
Ну заброшенные базы же. Там часто бывают подземные уровни.
Причём здесь генерация? Проблема старфилда в другом - игра тупо плохая. Лучше бы такой Старфилд никогда не выходил и не позорил беседку. Даже Fallout76 гораздо лучше Старфилда - докатились...