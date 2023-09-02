По словам директора по маркетингу Xbox, Redfall не оказал сильного давления на Starfield

Вчера, 1 сентября, стартовал ранний доступ к новой масштабной космической ролевой игре от Bethesda - Starfield. При этом на текущий момент в прессе можно найти очень даже положительные рецензии в адрес Starfield. И хотя некоторые издания поставили всего 7 баллов, все же средняя оценка игры на Metacritic и OpenCritic составляет 88 баллов.
Все это дает надежду на то, что Microsoft сможет создать новую востребованную игру, а также служит доказательством того, что сделка по поглощению Bethesda Softworks за 7,5 млрд. долл. не прошла для Microsoft даром. И хотя Redfall, первый эксклюзив Bethesda, изданный Microsoft, оказался провальным, на Starfield это, похоже, не оказало особого влияния.
В интервью порталу GamesIndustry главный маркетолог Xbox Джеррет Уэст заявил, что провал Redfall не оказал дополнительного давления на Starfield.
Как только речь заходит о задачах, которые мы ставим перед собой в отношении игр от первых лиц, мы хотим сделать их максимально качественными, и еще никогда не было такого, чтобы на игру было оказано такое сильное давление и столь высокие ожидания. После знакомства со Starfield не возникает ощущения, что Redfall оказывала на нее слишком большое давление. По-моему, это Starfield давит на себя из-за своей природной притягательности. Учитывая, что Bethesda выпускает совершенно новую IP за последние 25 лет, то, естественно, к ней будет приковано гораздо больше внимания.
Это действительно заставило нас задуматься о продвижении игры, нужно было тщательно продумать, что именно представляет собой Starry Sky, а что нет, при этом все четко продумать, грамотно исполнить, быть честными и открытыми с сообществом. В общем, это отточило наше мышление, но я не думаю, что это как-то связано с Redfall.
Если вы выпускаете проект, имеющий отношение к Xbox, как Starfield, люди смотрят на него уже через эту призму, и к подобным играм предъявляются более высокие требования.
В настоящее время пользователи PC уже могут улучшить свои впечатления от Starfield с помощью различных модов, в том числе модов, добавляющих поддержку Intel XeSS/NVIDIA DLSS 2, меняющих область поля зрения (FOV) или оптимизирующих производительность.
Судя по отсутствию оптимизации и тупому ии, они вдохновлялись редфолом
Понятно, нашли с чем сравнивать 🤣 💩 из 🚀🚀
Фаллаут 76 вот их уровень .
на данный момент в это невозможно играть
Старфилд норм… ожидания оправдались
Для кого норм? Для меня довольно средняя игра. Я и не ждал её
Ну в том то и дело. Лично я ожидал плюс минус Фоллаут в космосе и игру с возможными проблемами. Так и вышло. Очевидно же, что движок старый и трудно от него ожидать каких то прорывных результатов.