По словам Джима Райана, он "не видит проблем" с эксклюзивностью Starfield ©

Джим Райан, глава PlayStation, давая показания для слушаний в FTC по поводу попытки Microsoft приобрести Activision Blizzard, заявил, что не считает эксклюзивность Starfield для Xbox "антиконкурентной".

Подобные комментарии Райан сделал и по поводу недавно вышедшей Redfall. Вот что он сказал:

О Redfall: "Мне она не нравится, но у меня нет с ней принципиальных разногласий".



О Starfield: "Мне она не нравится, но я не считаю ее антиконкурентной".

Несмотря на это, Райан продолжает беспокоиться по поводу поглощения Activision Blizzard компанией Microsoft, объясняя в рамках своих показаний, что Sony по-прежнему считает, что Microsoft "намерена использовать Call of Duty, чтобы поставить PlayStation в невыгодное положение с точки зрения доступности или способа распространения игры на консолях PlayStation, и переманить геймеров PlayStation на платформы Xbox, в частности, на Game Pass".

Возвращаясь к Starfield и Redfall, Райан также упомянул, что изначально он ожидал, что обе игры станут частью PlayStation, просто потому, что "практически все остальные игры Bethesda до приобретения были мультиплатформенными". В итоге он узнал об эксклюзивности Starfield после того, как Microsoft приобрела ZeniMax пару лет назад.