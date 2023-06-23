По словам Фила Спенсера, Starfield должна была стать эксклюзивом PS5

Отвечая на вопрос на судебном процессе между ФТК и Microsoft по поводу приобретения Activision Blizzard, Фил Спенсер рассказал о том, что ранее появлялось в коридорных слухах, а именно о том, что Starfield должна была стать эксклюзивом для PS5.
Допрос был сосредоточен на том, что Microsoft трудно подписать эксклюзивные контракты, а Спенсер указал, что Sony очень агрессивна в этой области, находя более благодатную почву для издателей благодаря своей превосходящей доле на рынке.
В связи с этим Спенсер упомянул случаи Deathloop и Ghostwire: Tokyo, для которых Bethesda подписала эксклюзивные контракты сроком на один год каждый, но, по-видимому, Starfield ждала та же участь.
По сообщениям главы Xbox, создается впечатление, что Sony пыталась получить Starfield в качестве эксклюзива — неизвестно, постоянного или временного, — и этот случай, помимо предыдущих, подтолкнул бы Microsoft к тому, чтобы сделать выбор в пользу полное приобретение Zenimax.
Вопрос возникает не в первый раз, и заявления Спенсера остаются гипотетическими, однако, учитывая, что он не ссылается на официальные документы, а мысль о том, что Starfield обсуждалась для эксклюзива PS5, находит подтверждение здесь, что она должна была выйти на консоли Sony.
Без русского языка, пошли они нах
Не обижайся девочка, английский лучше учи
Ахаха опустил лоха)
Фил - наш герой
И как же хорошо, что не стала эксклюзивом плойки.
Как же сильно на жалось давит
Если бы это было, то фил бы ща как на картинке стоял