По словам Фила Спенсера, Starfield должна была стать эксклюзивом PS5 ©

Отвечая на вопрос на судебном процессе между ФТК и Microsoft по поводу приобретения Activision Blizzard, Фил Спенсер рассказал о том, что ранее появлялось в коридорных слухах, а именно о том, что Starfield должна была стать эксклюзивом для PS5.

Допрос был сосредоточен на том, что Microsoft трудно подписать эксклюзивные контракты, а Спенсер указал, что Sony очень агрессивна в этой области, находя более благодатную почву для издателей благодаря своей превосходящей доле на рынке.

В связи с этим Спенсер упомянул случаи Deathloop и Ghostwire: Tokyo, для которых Bethesda подписала эксклюзивные контракты сроком на один год каждый, но, по-видимому, Starfield ждала та же участь.

По сообщениям главы Xbox, создается впечатление, что Sony пыталась получить Starfield в качестве эксклюзива — неизвестно, постоянного или временного, — и этот случай, помимо предыдущих, подтолкнул бы Microsoft к тому, чтобы сделать выбор в пользу полное приобретение Zenimax.

Вопрос возникает не в первый раз, и заявления Спенсера остаются гипотетическими, однако, учитывая, что он не ссылается на официальные документы, а мысль о том, что Starfield обсуждалась для эксклюзива PS5, находит подтверждение здесь, что она должна была выйти на консоли Sony.