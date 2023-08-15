По словам известного инсайдера, коды для обзоров Starfield начнут рассылать на этой неделе

Недавно появились слухи, согласно которым Bethesda не будет рассылать коды Starfield инсайдерам индустрии, заставляя их играть одновременно со стартом раннего доступа. Однако, это оказалось не совсем так.
Ясность внёс известный инсайдер Том Хендерсон. Коротким постом в Твиттере Хендерсон немедленно опроверг предыдущие слухи. Согласно тому, что заявил надежный инсайдер, Bethesda Softworks отправит коды для загрузки Starfield к концу этой недели, так что у создателей контента и специализированной прессы будет около двух недель до того, как игра станет доступна в раннем доступе.
Ранний доступ к Starfield начнётся 1 сентября 2023 года для купивших премиальное издание.
Их дела-проблемы, нам то какой толк от этой новости?!)))))))