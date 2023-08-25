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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 704 оценки

По словам одного из руководителей Bethesda, максимальный уровень в Starfield кажется бесконечным, как сам космос

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Procy_on
Новости

Starfield, похоже, вообще не имеет ограничения по максимальному уровню.

На Gamescom 2023 глава издательства Bethesda Пит Хайнс отвечал на вопросы зрителей во время прямой трансляции на канале Bethesda в Twitch. Один из зрителей спросил, есть ли в Starfield ограничение по уровню, на что Хайнс ответил "Я не думаю, что у нас есть ограничение по уровню".

Хайнс, видимо, не был уверен в этом на 100%, добавив: "То есть, я не думаю, что у нас есть кто-то, кто достиг его", имея в виду всех, кто играет в Starfield в Bethesda и на Xbox в настоящее время. Учитывая, что Хайнс недавно рассказал, что провел в Starfield более 165 часов, можно предположить, что он уже приблизился к достижению предела уровня.

Возможно, это не такое уж большое изменение по сравнению с ролевыми играми Bethesda прошлых лет, как кажется на первый взгляд. Например, в Skyrim, несмотря на отсутствие ограничения по уровню, все умения достигали максимума на 81-м уровне, что делало повышение уровня выше довольно бессмысленным. С появлением Легендарных навыков в Юбилейном издании этот предел уровня был поднят до 252.

Но, тем не менее, в Skyrim технически не было предела уровня, а была лишь точка, когда последующие уровни становились излишними. Возможно, Starfield использует тот же трюк: вроде бы уровни игрока бесконечны, но в определенный момент бонусы перестают выдаваться.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Kartman9

Бесконечность не предел

2
Destroited

предел !

2
FlowingNekton

Понятно игра огромная, фигачем по сюжету сначала, потом допки, если ничего годного не будет, а это вряд ли, там еще длц Киберпанка и т.д.

-2
Кей Овальд

Но нагибатором-миллионером станешь уже после первого города.

1
xentart

Занимаясь крафтом зубочисток за три копейки, которые будешь продавать торговцу, у которого же и купил ингредиенты для крафта.

0
IvanKote

Опять новость ни о чём. Всё это было и так понятно.

0
vanes999

я уже вижу как через пол года появляется Starfield Legendary Edition еще рез год Starfield Special Edition потом Starfield VR-версия , еще рез два месяца Starfield Very Special Edition потом через полтора месяца Starfield Anniversary Edition=-)

0
Destroited

Ты немного опоздал с этой шуткой, тут только ленивый на эту тему не пошутил, шутка стала уже давно бородатой.

0
Real Slim Shady

С каких пор бесконечный гринд уровня стал хорошим показателем игры?

0
AT_Sagor

По любому надеться какой-нибудь спидранер который получит максимальный уровень, какой бы он не был на самом деле, за 10 мин.

0
Dasdag

какой же бред сонной собаки

0
Rey Harley

Надеюсь это означает множество навыков. Настолько много, чтобы их было не собрать на одном прохождении, и приходилось играть определенным билдом

-1
IvanKote

Где-то в интернете есть полная таблица навыков. Можешь посмотреть. Хотя насколько она полная не ясно, например, там нет навыков, связанных с магией. Хотя в Скайриме туумы тоже прокачки не имели как таковой. Скорее всего в старфилде так же будет.

0
Rey Harley IvanKote

Не нашел, зато отыскал предыстории. Довольно забавно, мне нравится:

www.playground.ru/starfield/guide/vse_predystorii_dlya_personazha_i_ih_nachalnye_navyki_v_starfield-1631625

0
DanteAwake

Космос не бесконечен

-1
Dasdag

какие ваши доказательства

0
Destroited Dasdag

Да какие у него могут быть доказательства.

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