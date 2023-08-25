Starfield, похоже, вообще не имеет ограничения по максимальному уровню.
На Gamescom 2023 глава издательства Bethesda Пит Хайнс отвечал на вопросы зрителей во время прямой трансляции на канале Bethesda в Twitch. Один из зрителей спросил, есть ли в Starfield ограничение по уровню, на что Хайнс ответил "Я не думаю, что у нас есть ограничение по уровню".
Хайнс, видимо, не был уверен в этом на 100%, добавив: "То есть, я не думаю, что у нас есть кто-то, кто достиг его", имея в виду всех, кто играет в Starfield в Bethesda и на Xbox в настоящее время. Учитывая, что Хайнс недавно рассказал, что провел в Starfield более 165 часов, можно предположить, что он уже приблизился к достижению предела уровня.
Возможно, это не такое уж большое изменение по сравнению с ролевыми играми Bethesda прошлых лет, как кажется на первый взгляд. Например, в Skyrim, несмотря на отсутствие ограничения по уровню, все умения достигали максимума на 81-м уровне, что делало повышение уровня выше довольно бессмысленным. С появлением Легендарных навыков в Юбилейном издании этот предел уровня был поднят до 252.
Но, тем не менее, в Skyrim технически не было предела уровня, а была лишь точка, когда последующие уровни становились излишними. Возможно, Starfield использует тот же трюк: вроде бы уровни игрока бесконечны, но в определенный момент бонусы перестают выдаваться.
По словам одного из руководителей Bethesda, максимальный уровень в Starfield кажется бесконечным, как сам космос©
Starfield, похоже, вообще не имеет ограничения по максимальному уровню.
Бесконечность не предел
предел !
Понятно игра огромная, фигачем по сюжету сначала, потом допки, если ничего годного не будет, а это вряд ли, там еще длц Киберпанка и т.д.
Но нагибатором-миллионером станешь уже после первого города.
Занимаясь крафтом зубочисток за три копейки, которые будешь продавать торговцу, у которого же и купил ингредиенты для крафта.
Опять новость ни о чём. Всё это было и так понятно.
я уже вижу как через пол года появляется Starfield Legendary Edition еще рез год Starfield Special Edition потом Starfield VR-версия , еще рез два месяца Starfield Very Special Edition потом через полтора месяца Starfield Anniversary Edition=-)
Ты немного опоздал с этой шуткой, тут только ленивый на эту тему не пошутил, шутка стала уже давно бородатой.
С каких пор бесконечный гринд уровня стал хорошим показателем игры?
По любому надеться какой-нибудь спидранер который получит максимальный уровень, какой бы он не был на самом деле, за 10 мин.
какой же бред сонной собаки
Надеюсь это означает множество навыков. Настолько много, чтобы их было не собрать на одном прохождении, и приходилось играть определенным билдом
Где-то в интернете есть полная таблица навыков. Можешь посмотреть. Хотя насколько она полная не ясно, например, там нет навыков, связанных с магией. Хотя в Скайриме туумы тоже прокачки не имели как таковой. Скорее всего в старфилде так же будет.
Не нашел, зато отыскал предыстории. Довольно забавно, мне нравится:
www.playground.ru/starfield/guide/vse_predystorii_dlya_personazha_i_ih_nachalnye_navyki_v_starfield-1631625
Космос не бесконечен
какие ваши доказательства
Да какие у него могут быть доказательства.