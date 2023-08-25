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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 704 оценки

По словам Пита Хайнса, моддеры смогут добавлять в Starfield новые планеты, квесты и сюжетные линии

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Gruz_
Новости

Если большинство разработчиков (и издателей) в наши дни выступают против модинга своих игр, то с Starfield, по всей видимости, такой проблемы не возникнет: Bethesda недавно подтвердила, что в Starfield будут разрешены моды, добавляющие в игру новый контент.

Как рассказал глава издательства Bethesda Пит Хайнс, в ходе специального Twitch-стрима Bethesda MainStream, посвящённого женщинам в гейминге, глава Bethesda подтвердил, что мододелы Starfield смогут добавлять в экшен-RPG новые планеты, квесты и даже новые истории!

Впереди еще много интересного, а если вспомнить о том, какое сообщество сложилось вокруг игр Bethesda Game Studios, и предоставить им в руки подобный инструментарий: " Не хотите ли вы создать планету?". В общем, все это будет просто зашкаливать. Но когда вы сами захотите привлечь к этому сообщество со своими идеями, они смогут привнести в игру все, что захотят. Вы узнаете их собственные истории, которые они хотят рассказать.

Это действительно очень хорошая новость для потенциальных игроков! О том, будет ли это сделано только для ПК или геймеры на Xbox также смогут насладиться плодами трудов моддеров, пока ничего не известно. Впрочем, вряд ли Bethesda и Microsoft откажутся от выпуска модов для Xbox, ведь это серьезно продлит срок жизни игры.

Пока сложно сказать, насколько быстро Starfield получит инструментарий для модов, но судя по опыту прошлых лет, инструментарий для модов в таких играх, как Skyrim, появился через четыре месяца после релиза, хотя для Fallout 4 он появился гораздо позже. Но есть и непроверенная информация о том, что один из моддеров смог получить обзорную копию игры, на которую, возможно, и ссылается Хайнс.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
moonfaer

Фанаты выкинут из игры весь не нужный мусор связанный с космосом и создадутся планету скайрим с довакинами и драконами

7
Kot9lra street

звучит хайпово кстати, хотя может разработчики уже приготовили такой сюрприз?)

0
caramba1999

Я за. Таи будет. Они портируют skyrim в игру. Но на дракон можно будет летать в космосе 100%

0
Kot9lra street caramba1999

но первым кораблём будет паровозик) от мододелов

1
IvanKote Kot9lra street

Не думаю, что вот так вот возьмут Нирн, и запихают в игру. Хотя не исключено, что будет много отсылок. Вон на одном из скриншотов была статуя со щитом, а на нём двемерские барельефы.

0
Rey Harley

Наконец то можно будет создать свою планету, с блекджеком и шлюпками :)

4
Skorskis

Я обязательно посещу твою планету ^^

2
IvanKote Skorskis

Мир сисек!

0
sirGeronis Skorskis

а вот и первый работник на планете ахаха

0
Kot9lra street
По словам Пита Хайнса

Мододелы спасут нашу игру, разрабатывая игру, мы только и надеялись на их помощь

2
vzglydizugla

Зато создадут игру что понравиться им и почувствуют глас народа на своей шкуре.

0
Onotole_console

Ну лучше так, чем создавать игру, которую и спасти-то силами мододелов нельзя. И таких игр на рынке процентов 80

3
IvanKote

Вот удивительно. Новость не о чём. Все и так это знают.

1
RESPEKTROMETR

Ждем моих любимых аниме девочек в косомсе)

Спойлер
1
Born to play

Что это за утка в сетях

0
RickeyIMBA

ой лишь бы это была хотя бы просто нормальная игра) пусть даже не супер шедевр но хорошая, а еще русификатор ждать хз скок)

0
AndruhaGruz

Может Я конечно один в танке но подскажите пожалуйста будут ли в игре Инопланетные расы? За ранее спасибо.

0
Shock Burst

Будут когда мододелы доделают игру😅

3
IvanKote Shock Burst

Ну, всякие космо-крабы и ******годовые чудища есть. Но про разумные расы ничего не говорили. В основном квесте мы собираем какую-то вундервафлю древней цивилизации и исследуем руины. Так что, если разумные инопланетяне и будут, то только в каком-нибудь квесте.

0
sirGeronis

Кто знает, в игре есть автолевелинг?

0
Odesseet

Какие молодцы) Мы создали болванку,а вы заполняйте ее контентом)

-2
Сергей Понащенко

Ты думаешь там нет контента?)

0