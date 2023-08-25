По словам Пита Хайнса, моддеры смогут добавлять в Starfield новые планеты, квесты и сюжетные линии

Если большинство разработчиков (и издателей) в наши дни выступают против модинга своих игр, то с Starfield, по всей видимости, такой проблемы не возникнет: Bethesda недавно подтвердила, что в Starfield будут разрешены моды, добавляющие в игру новый контент.
Как рассказал глава издательства Bethesda Пит Хайнс, в ходе специального Twitch-стрима Bethesda MainStream, посвящённого женщинам в гейминге, глава Bethesda подтвердил, что мододелы Starfield смогут добавлять в экшен-RPG новые планеты, квесты и даже новые истории!
Впереди еще много интересного, а если вспомнить о том, какое сообщество сложилось вокруг игр Bethesda Game Studios, и предоставить им в руки подобный инструментарий: " Не хотите ли вы создать планету?". В общем, все это будет просто зашкаливать. Но когда вы сами захотите привлечь к этому сообщество со своими идеями, они смогут привнести в игру все, что захотят. Вы узнаете их собственные истории, которые они хотят рассказать.
Это действительно очень хорошая новость для потенциальных игроков! О том, будет ли это сделано только для ПК или геймеры на Xbox также смогут насладиться плодами трудов моддеров, пока ничего не известно. Впрочем, вряд ли Bethesda и Microsoft откажутся от выпуска модов для Xbox, ведь это серьезно продлит срок жизни игры.
Пока сложно сказать, насколько быстро Starfield получит инструментарий для модов, но судя по опыту прошлых лет, инструментарий для модов в таких играх, как Skyrim, появился через четыре месяца после релиза, хотя для Fallout 4 он появился гораздо позже. Но есть и непроверенная информация о том, что один из моддеров смог получить обзорную копию игры, на которую, возможно, и ссылается Хайнс.
Фанаты выкинут из игры весь не нужный мусор связанный с космосом и создадутся планету скайрим с довакинами и драконами
звучит хайпово кстати, хотя может разработчики уже приготовили такой сюрприз?)
Я за. Таи будет. Они портируют skyrim в игру. Но на дракон можно будет летать в космосе 100%
но первым кораблём будет паровозик) от мододелов
Не думаю, что вот так вот возьмут Нирн, и запихают в игру. Хотя не исключено, что будет много отсылок. Вон на одном из скриншотов была статуя со щитом, а на нём двемерские барельефы.
Наконец то можно будет создать свою планету, с блекджеком и шлюпками :)
Я обязательно посещу твою планету ^^
Мир сисек!
а вот и первый работник на планете ахаха
Мододелы спасут нашу игру, разрабатывая игру, мы только и надеялись на их помощь
Зато создадут игру что понравиться им и почувствуют глас народа на своей шкуре.
Ну лучше так, чем создавать игру, которую и спасти-то силами мододелов нельзя. И таких игр на рынке процентов 80
Вот удивительно. Новость не о чём. Все и так это знают.
Ждем моих любимых аниме девочек в косомсе)
Что это за утка в сетях
ой лишь бы это была хотя бы просто нормальная игра) пусть даже не супер шедевр но хорошая, а еще русификатор ждать хз скок)
Может Я конечно один в танке но подскажите пожалуйста будут ли в игре Инопланетные расы? За ранее спасибо.
Будут когда мододелы доделают игру😅
Ну, всякие космо-крабы и ******годовые чудища есть. Но про разумные расы ничего не говорили. В основном квесте мы собираем какую-то вундервафлю древней цивилизации и исследуем руины. Так что, если разумные инопланетяне и будут, то только в каком-нибудь квесте.
Кто знает, в игре есть автолевелинг?
Какие молодцы) Мы создали болванку,а вы заполняйте ее контентом)
Ты думаешь там нет контента?)