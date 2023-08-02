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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 639 оценок

По словам продюсера, Starfield подарит "невероятное разнообразие историй" в побочных заданиях

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butcher69
Новости

Starfield предложит игрокам не только 1000 планет. Их ждут десятки обширных систем, огромная основная сюжетная линия, а также разнообразные и интересные побочные задания.

Starfield дебютирует уже в следующем месяце, поэтому представители Bethesda все охотнее рассказывают об игре. На главном сайте студии появилось интервью с Джейми Мэллори, которая в качестве продюсера Starfield имеет возможность ознакомиться с различными элементами производства.

Джейми Мэллори подтвердила, что, хотя основная команда сейчас работает над оптимизацией, она уже успела ознакомиться с некоторыми побочными заданиями, и ожидается, что эти миссии предложат "невероятное разнообразие историй". Игроки смогут принять участие в интересных и обширных квестах:

Большая часть контента, над которым мы сейчас работаем, не видна игроку - это, например, материалы, связанные с оптимизацией. Но позвольте мне рассказать вам о моих недавних приключениях в области тестирования игр. Недавно я исследовала квестовые строки различных фракций и была приятно удивлена невероятным разнообразием сюжетных линий. Это похоже на открытие сокровищницы увлекательных историй, о существовании которых многие даже не подозревают. В то время как некоторые спешат пройти основную сюжетную линию по "золотому пути", бесстрашных исследователей, которые сходят с проторенной дорожки и изучают квесты фракций, ждет настоящий пир. Количество контента, заложенного в сюжетные линии этих фракций, поистине необыкновенно. Это похоже на грандиозное приключение, где каждый выбор и каждое взаимодействие определяют ход сюжета. Развитие персонажей, повороты, моральные дилеммы - я впитывала все это! Эти задания дают возможность углубиться в богатый сюжет игры и обнаружить скрытые жемчужины, которые придают глубину и увлекательность общему впечатлению. Так что, игроки, я призываю вас оторваться от основной сюжетной линии и исследовать увлекательный мир фракционных квестов. Поверьте, вознаграждение стоит потраченного времени и усилий. Приготовьтесь к тому, что вы будете очарованы запутанным сюжетом и увлекательным игровым процессом. Эти фракционные квесты похожи на разворачивание внутриигрового подарка-сюрприза - подарка, который подарит вам незабываемые воспоминания и позволит еще раз оценить безграничный творческий потенциал дизайнеров и разработчиков игры. Наслаждайтесь заданиями!

Это поистине отличная новость для фанатов, которые любят отдохнуть от основной сюжетной линии и с удовольствием посещают новые локации и исследуют побочные сюжеты. Судя по всему, в случае со Starfield мы можем рассчитывать на действительно обширные квесты, которые позволят нам пережить интересные истории.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Кей Овальд

Реклама: невероятное разнообразие историй
Реальность: планета нуждается в твоей помощи!

13
NochnoiGid

Again...

5
Egik81

Больше похоже на пиар-релиз чем на реальное отражение качество игры. Хотя там где возле тусуется Advanced Micro Devices говорить о реальном качестве не стоит практически.

4
wdymBro

Зато ремнант 2 при поддержке энвидиа блиснула "оптимизацией" так что конкурентом ей разве что ac unity v1.0 ставить, и говорить о качестве не пришлось. Нет оптимизации, нет нормальной игры, нет проблем 🤣

3
illund

Столько громких слов, и ни единого примера! Не исключено, что опять будет старая песня в стиле "Главгерой, весь из себя спаситель планет и истребитель космических пиратов, глава всех подряд гильдий, защитник убогих и слабоумных, покровитель изящных искусств и неизяшных меньшинств, при посадке своего космического челнока, раздавил курицу... В темницу гада! К стенке злодея!"

4
QD19

Русский язык бл где?

4
Igrohronik

И уж ладно там с озвучкой, где хотя бы субтитры и интерфейс, вообще ноль...

Вот думаю брать или не не стоит...🤔😏

0
yupi90 Igrohronik

Конечно бери мододелы быстро русик прикрутят!

2
mambro Igrohronik

Как минимум технический перевод запилят довольно быстро, а он сейчас не такой уж плохой. Если игра будет хороша, можно будет и потерпеть

0
CURiOSiTY7 Igrohronik

в Dead Space remake тоже самое, но умельцы быстро сделали перевод субтитров

0
Anton Vasiljev

Пока что красивые эпитеты без конкретики.

3
Night Driving Avenger

Ну так говардовская классика, куда уж без нее. Если Беседка обещает что-то невероятное, то смело занижайте ожидания до уровня топорного gовна, так хоть не сильно разочаруетесь.

0
DenisVTR

Ну посмотрим что будет на выходе.

От сюжета ничего особенного не ожидаю, а вот от допов..

3
Protocol10

Компания Bethesda уже не раз доказывала, что умеет создавать отличные квесты, так что в этом плане Starfield может порадовать.

Не помню такого, чтобы у них были отличные квесты. Короче враки.

2
wdymBro

Не помню что бы у ларианов был интересный геймплей.

-1
0ncnjqybr

Ну, в обле были интересные побочки.

1
yupi90

Ну обычно квесты даэдра или гильдий сделаны гораздо лучше мэйн истории а бывает и ДЛС вроде Дрожащих Островов!

1
Crevedk0

задания предложат игрокам настоящий праздник ))

1
gliga142

чет скрин как будто мод с фолыча 4го

1
Борис Потапов

Хайптрейн пыхтит и катится. Он работает во вред, раздувая ожидания от игры, которую никто не щупал.

Я куплю себе Старфилд, всё же интересно будет посмотреть на новую франшизу.

0
Scorpion_GamePlay

Да да да. Показали геймплуй и всё.

0
Kersar

А на деле будет Престон Гарви 3000 который будет находить тебя прямо посреди космоса и просить помочь очередной планете/поселению

0
Бенедикт Вольфрамович

Лучше дайте невероятное разнообразие мейн квеста.

0
CURiOSiTY7

На этот раз привезут батон в 8к ?

0
warp 37

Ну и отлично. Можно будет несколько сотен часов провести в игре.

-1
Diablonos

Точно. Все квесты собранны вручную по кальке Красного Барона из игры столетия и дымящегося члена из игры тысячилетия.

-2