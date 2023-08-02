По словам продюсера, Starfield подарит "невероятное разнообразие историй" в побочных заданиях

Starfield предложит игрокам не только 1000 планет. Их ждут десятки обширных систем, огромная основная сюжетная линия, а также разнообразные и интересные побочные задания.
Starfield дебютирует уже в следующем месяце, поэтому представители Bethesda все охотнее рассказывают об игре. На главном сайте студии появилось интервью с Джейми Мэллори, которая в качестве продюсера Starfield имеет возможность ознакомиться с различными элементами производства.
Джейми Мэллори подтвердила, что, хотя основная команда сейчас работает над оптимизацией, она уже успела ознакомиться с некоторыми побочными заданиями, и ожидается, что эти миссии предложат "невероятное разнообразие историй". Игроки смогут принять участие в интересных и обширных квестах:
Большая часть контента, над которым мы сейчас работаем, не видна игроку - это, например, материалы, связанные с оптимизацией. Но позвольте мне рассказать вам о моих недавних приключениях в области тестирования игр. Недавно я исследовала квестовые строки различных фракций и была приятно удивлена невероятным разнообразием сюжетных линий. Это похоже на открытие сокровищницы увлекательных историй, о существовании которых многие даже не подозревают. В то время как некоторые спешат пройти основную сюжетную линию по "золотому пути", бесстрашных исследователей, которые сходят с проторенной дорожки и изучают квесты фракций, ждет настоящий пир. Количество контента, заложенного в сюжетные линии этих фракций, поистине необыкновенно. Это похоже на грандиозное приключение, где каждый выбор и каждое взаимодействие определяют ход сюжета. Развитие персонажей, повороты, моральные дилеммы - я впитывала все это! Эти задания дают возможность углубиться в богатый сюжет игры и обнаружить скрытые жемчужины, которые придают глубину и увлекательность общему впечатлению. Так что, игроки, я призываю вас оторваться от основной сюжетной линии и исследовать увлекательный мир фракционных квестов. Поверьте, вознаграждение стоит потраченного времени и усилий. Приготовьтесь к тому, что вы будете очарованы запутанным сюжетом и увлекательным игровым процессом. Эти фракционные квесты похожи на разворачивание внутриигрового подарка-сюрприза - подарка, который подарит вам незабываемые воспоминания и позволит еще раз оценить безграничный творческий потенциал дизайнеров и разработчиков игры. Наслаждайтесь заданиями!
Это поистине отличная новость для фанатов, которые любят отдохнуть от основной сюжетной линии и с удовольствием посещают новые локации и исследуют побочные сюжеты. Судя по всему, в случае со Starfield мы можем рассчитывать на действительно обширные квесты, которые позволят нам пережить интересные истории.
Реклама: невероятное разнообразие историй
Реальность: планета нуждается в твоей помощи!
Again...
Больше похоже на пиар-релиз чем на реальное отражение качество игры. Хотя там где возле тусуется Advanced Micro Devices говорить о реальном качестве не стоит практически.
Зато ремнант 2 при поддержке энвидиа блиснула "оптимизацией" так что конкурентом ей разве что ac unity v1.0 ставить, и говорить о качестве не пришлось. Нет оптимизации, нет нормальной игры, нет проблем 🤣
Столько громких слов, и ни единого примера! Не исключено, что опять будет старая песня в стиле "Главгерой, весь из себя спаситель планет и истребитель космических пиратов, глава всех подряд гильдий, защитник убогих и слабоумных, покровитель изящных искусств и неизяшных меньшинств, при посадке своего космического челнока, раздавил курицу... В темницу гада! К стенке злодея!"
Русский язык бл где?
И уж ладно там с озвучкой, где хотя бы субтитры и интерфейс, вообще ноль...
Вот думаю брать или не не стоит...🤔😏
Конечно бери мододелы быстро русик прикрутят!
Как минимум технический перевод запилят довольно быстро, а он сейчас не такой уж плохой. Если игра будет хороша, можно будет и потерпеть
в Dead Space remake тоже самое, но умельцы быстро сделали перевод субтитров
Пока что красивые эпитеты без конкретики.
Ну так говардовская классика, куда уж без нее. Если Беседка обещает что-то невероятное, то смело занижайте ожидания до уровня топорного gовна, так хоть не сильно разочаруетесь.
Ну посмотрим что будет на выходе.
От сюжета ничего особенного не ожидаю, а вот от допов..
Компания Bethesda уже не раз доказывала, что умеет создавать отличные квесты, так что в этом плане Starfield может порадовать.
Не помню такого, чтобы у них были отличные квесты. Короче враки.
Не помню что бы у ларианов был интересный геймплей.
Ну, в обле были интересные побочки.
Ну обычно квесты даэдра или гильдий сделаны гораздо лучше мэйн истории а бывает и ДЛС вроде Дрожащих Островов!
задания предложат игрокам настоящий праздник ))
чет скрин как будто мод с фолыча 4го
Хайптрейн пыхтит и катится. Он работает во вред, раздувая ожидания от игры, которую никто не щупал.
Я куплю себе Старфилд, всё же интересно будет посмотреть на новую франшизу.
Да да да. Показали геймплуй и всё.
А на деле будет Престон Гарви 3000 который будет находить тебя прямо посреди космоса и просить помочь очередной планете/поселению
Лучше дайте невероятное разнообразие мейн квеста.
На этот раз привезут батон в 8к ?
Ну и отлично. Можно будет несколько сотен часов провести в игре.
Точно. Все квесты собранны вручную по кальке Красного Барона из игры столетия и дымящегося члена из игры тысячилетия.