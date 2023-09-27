По словам Тодда Говарда, ИИ звездолетов в Starfield специально сделали глупым

ИИ вражеских кораблей в Starfield, по словам геймдиректора Тодда Говарда, был значительно упрощен по сравнению с ранними разработками Bethesda. Космический бой в Starfield, как и большинство других систем игры, может быть сложным и полезным, если игроки уделяют ему время. Однако с точки зрения сложности нынешний космический бой в Starfield - это лишь тень того, что было раньше.
Космический бой в Starfield - удивительно спорная тема. Есть значительная часть сообщества Starfield, которая просто не получает удовольствия от сражений с ИИ вражеских космических кораблей. Отчасти это объясняется сложностью космического боя. Игроки утверждают, что если противников больше одного, то выжить очень сложно. Некоторые игроки рекомендуют переключить уровень сложности Starfield на "Очень легкий", что делает космические бои гораздо более комфортными.
Тодд Говард (Todd Howard), игровой директор Bethesda по Starfield, недавно рассказал о сложности космических боев в рамках подкаста AIAS Game Maker's Notebook. В ходе беседы Говард объяснил, что, "оказывается, в космическом бою нужно делать ИИ очень глупым". Это заявление было сделано после того, как Говард описал космический бой в Starfield как нечто похожее на "поединок", возможно, имея в виду, что бой проходил быстро и непредсказуемо.
Понижение уровня искусственного интеллекта вражеских кораблей в Starfield позволило сделать боевые действия более последовательными.
Оказалось, что нужно сделать ИИ очень глупым. Вражеские корабли должны летать, а потом поворачиваться к игроку и словно предлагать: "Эй, игрок, почему бы тебе не пострелять в меня немного?". Как только мы определились с темпом и движением врагов, всё сразу же заработало.
Говард также упомянул некоторые видеоигры, которые повлияли на разработку геймплея космического боя в Starfield. Он упомянул FTL и старые игры серии MechWarrior, которые можно увидеть в настройке кораблей в Starfield. Однако эти системы смягчены, что, по словам Говарда, было необходимо для того, чтобы игроки могли понять их без "необходимости ставить игру на паузу в космосе".
Только игроки Starfield могут судить о том, насколько удачными были попытки Говарда сделать космический бой доступным и увлекательным. Удалось или нет, но трудно утверждать, что космический бой в Starfield должен быть сложнее, чем он есть. Тем не менее, бой, больше похожий на "поединок", звучит по-своему захватывающе.
Starfield уже доступна на ПК и Xbox Series X/S.
По словам Тодда Говарда игру специально сделали проходняком, это такая фишка игры...
А теперь вспоминаем бои в:
Freelancer
Elite: Dangerous
Everspace 2
Во всех трех проектах, не смотря на то, что эти проекты разрабатывались инди-студиями, космические стычки куда интереснее чем в этом старфилде.
Беседка никчемны в этом сеттинге.
Я как раз думал, что Starfield заменит мне Everspace 2. Похоже что нет, верно?
Старфилд вообще не про это).
в фрелансер сложные баи были. я из за этого не прошел меня возле какой то станции разбирали по сюжету за 10 секунд и я бомбанул и удалил игру. а еще там был плохой геймдизайн что ты должен всегда на самом истребители фактически летать и не можешь отыгрывать купца-брадобрея хотя номинально можешь и гаража нет.
так что будь старфилд как минимум такой игрой ее бы дропнули сразу после выхода в космос когда - бери мой корабль. - а в чем подвох? -бои сложные все время взрывался, я устал ухожу. буду добывать тут минералы. а ты, давай, бери артефакт, вон того робота и доберись до новой атлантиды пек-пек. смотри не попадайся малиновому флоту.
Беседка уже не та что была..ссучилась
Игра поколения. Поколения дегенератов
лагает игра - обнови комп
30 fps - ощущения гораздо важнее цифр
пустые планеты - на луне то же пусто, но астронавтам не было скучно на ней
баги - мы любим хаус
Самым умным фанатам бесезды нужен тупой ИИ?
Вот кинул народ ублюдок а? теперь чешет в уши людям херь всякую хомяковскую это просто кошмар🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️Я это дерьмо стёр через 30 минут, хотя нахаляву досталась по геймпассу. Оптимизона на сериес Х нет от слова совсем
Похоже старина Тод делает все, чтобы никому и в голову не пришло удерживать его на текущем месте, когда он уже давно хочет свалить на пенсию.
Увольте этого дауна госпаде
...глупые люди?
Глупые его утверждения, и никакой это не некст ген.
Я поставил очень легко, играть стало куда интереснее, ведь для меня важны квесты и лор самой игры, её истории. А задрачиваться с противником до последнего пота не интересно.
было бы наверно прикольна если бы враг на корабле мог хаотически менять курс и прятаться за астероидами. но скорее всего просто ум и и заключался в ом что раньше начинал стрелять и не промахивался, спамил игрока и это напоминало взбучку самураев или каких нибудь ботов из контры, которые доставали тебя хедшотами через стены.
Хотелось бы со старта возможность увеличивать сложность боя, а так правда аркада доже на высшем уровне сложности. Ничего, модами допилят умельцы