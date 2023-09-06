По словам Тодда Говарда, концовка Starfield "может показаться немного спорной"

В интервью NPR руководитель Bethesda поведал об амбициозной ролевой игре, сказав, что не всем может понравиться ее концовка.
Я действительно думаю, что концовка игры может быть немного спорной, мы задаем много вопросов. Мы не даем много ответов. Потому что я думаю, что мы хотим, чтобы многие из этих ответов были в вас самих.
Конечно, Говард не раскрыл, чем закончится Starfield, но ясно, что после титров у поклонников останется много вопросов. Это уже не первый раз, когда Говард откровенно говорит об ожиданиях фанатов от космической ролевой игры.
В прошлом месяце босс Bethesda также сказал, что не уверен, что подход Starfield к исследованию понравится всем, поскольку он сильно отличается от игр Bethesda. Несмотря на это, игроки, похоже, получают огромное удовольствие от потайных дверей Starfield, которые, как и полагается в Bethesda, легко пропустить, но на которые стоит обратить внимание.
Не гоните.Лучшая концовка у Беседки - Главный герой неожиданно теряет сознание в конце игры и приходит в себя уже в одной повозке рядом с конокрадом из Рорикстеда и двумя подозрительными типами. Причем рот одно из них почёму то завязан платком....
игра в целом может показаться спорной
покупка этой игры изначально казалась спорной
Такие игры покупаются на трекерах.
интересно, что онлайн в игре не вырос за сутки, хотя у того же балдурса рос, как не в себя.
получается, что всё-таки люди перестают хавать?
хотя филя уже сказал, что больше ляма куплено в стиме (интересно, скока рефандов сделано?)
На самом деле никто от БГ 3 такого сокрушительного успеха не ждал в том числе и Лариан. Если учесть что БГ 3 не вышел бы то этот Старфилд был бы действительно хитом по крайней мере по онлайну среди одиночных игр.
В принципе как и сама игра.
Помните! С кем имеете дело в комментариях:
Они будут защищать Старфилд до конца...
Так концовка тупо слита, я сочувствую тем кто будет играть в игру и увидит это большое ничего в конце.
Типа не знали как закончить и сделали ее открытой?
Теперь они знают, что там ничего нет.
А ой
Скажем так, плюнули на экран и вышла концовка. Кто знает тот поймет.
Рил? У него только концовка спорной кажется? Вся игра скучное и непонятное нечто. Она душная как недавнешний Fort Solis, тебе тупо через минут 40 надоедает и ты выходишь из игры. Мы сделали 1000 разных локаций, но то что они все копипаст и делать там нефиг...ну мы же сделали. Графон вообще не вау, хотя чет все разгоняют какой там вау графен, это так же как с киберпуком было...вы че угараете? Что киберпанк, что Сралфилт забагованное ГЭ. Главное ещё андромеду осуждали, за кривве анимации итд...да андромеда в разы лучше, сралфилд вышел в 23 году, а он отсталый конкретно. Шляпа какая-то, жалко даже времени на скачивание сей "шедевра".
На Форт Солис не гони, лучшая игра в этом году, уже четвертый раз пытаюсь стрим посмотреть и постоянно засыпаю.
Так тут не только концовка "немного спорная" , но и вся игра ))))))
Там вся игра вышла спорной а он об концовке говорит.
А где патчи, что бы эти рожи кривые исправить, плюс значки заданий на карте хрен пойми где, ничего не найдёшь.
Мы вообще не сильно заморачивались с сюжетом, да и вообще с игрой, так что концовку пускай тоже модеры доделывают. Хотя, справедливости ради, в беседковские игры играют не для того, чтобы пройти)
Там есть сюжет? Ого.
Я действительно думаю, что рефаунд игры может быть немного спорным, мы задаем много вопросов. Мы не даем много ответов. Потому что я думаю, что мы хотим, чтобы многие из этих ответов были в вас самих, товарищи разработчики.
Чего люди могли ожидать в игре Тодда, где всё связанно с семьёй: вы либо ищете родственника, либо вы сами какой-нибудь выкидыш, "рожденный"?
СКАЖИТЕ что-то про патч, оптимизацию, вообще что, то по технической части игры, или если это не замечать этого и нет
зачем, если они уже сказали, что в стиме больше ляма копий продано и больше ляма в гейпассе заюзали (или купили на боксе хз тут непонятно)
у них всё прекрасно, отстань от них со своей оптимизацией и тп))
Так там ещё одна концовка, то...
Пошел на форум, что бы сравнить мнения о этой игре и о Фоллаут 4, интересно что о фоллауте люди тепло отзывались, а об этой игре очень много отрицательных отзывов. Поэтому вся игра спорная.
Короче додумаете сами)
ГаBно или моча
Оптимизация игры может показаться спорной ))
думаю мало кто дойдет до концовки. в игре слишком много планет и много всего интересного. можно играть годами.
Много ПУСТЫХ планет, на которых нечего делать, кроме как гриндить ресурсы и зачищать одинаковые аванпосты с одинаковым лутом и одинаковой расстановкой противников, ты хотел сказать?
До концовки можно спокойно дойти часов за 15, а то и меньше, а собирать руду на пустых планетах большинству не уперлось никуда.
Ну, кто то любит страдать хернёй годы, играя во всякое дерьмо. Кто не без греха.
для этого есть игры интереснее. даже в фаркрае аванпосты будут поинтереснее
тот кто бежит только по напрямую сюжету в рпг теряет массу лута прокачки и контента. а тут можно строить свою базу, свои корабли оформить на это, возить лут на базу... крафтить возможно. квесты процедурные. я гонял по ним в фолаче когда они не пошли по 2му или 3му разу. в обливион недавно переиграл очень не хватает. когда все врата почекал, сходил все данжоны исследовал или большую часть потому что ам все заново генерится а не как в морровинде забываешь просто, в игре нечего становится а так бы сыпались квесты от гильдий постоянно и ты такой ааа надо зачистить шахту от гоблинов!
За 17 часов прошли сюжетку