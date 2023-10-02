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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 715 оценок

По словам Тодда Говарда, ожидания от Starfield были столь высоки в связи с нынешним развитием жанра RPG

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Gruz_
Новости

Эволюция видеоигр не раз приводила нас к тому, что мы становились свидетелями гибридных продуктов, заимствующих элементы из игр разных жанров: в частности, особым источником вдохновения были ролевые игры, которые теперь ассимилируются практически в каждой игре.

По крайней мере, так считает Тодд Говард: Bethesda за годы своего существования стала одним из ведущих создателей ролевых игр, и именно поэтому выход Starfield на PC и Xbox ждали с нетерпением. Тем не менее, игру ждал большой успех с точки зрения количества пользователей, но, вероятно, не тот, на который рассчитывали разработчики. В Steam она даже стала худшей игрой Bethesda. Возможно, именно из-за чрезмерно завышенных ожиданий.

Во время разговора на подкасте Game Maker's Notebook Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios, признался, что был убежден в том, что сейчас практически во всех играх есть механика RPG. По этой же причине появилось даже некое внутреннее восхищение тем, что Starfield сумеет совершить революцию в жанре, и при этом не было никакого понимания со стороны фанатов того, что RPG теперь повсюду.

Я думаю, что к жанру [RPG] можно отнести все. Я не могу найти игру, в которой не было бы очков XP и уровней. Можно выбирать что угодно. Получается своего рода некий синтез.

И действительно, надо признать, что Тодд Говард в чем-то прав: в настоящее время во многих играх реализована возможность улучшения и совершенствования путем накопления достаточного количества опыта, что прежде было присуще исключительно ролевым играм, а теперь интегрировано практически во все жанры.

В связи с этим создатель игры обратился к своим поклонникам с вопросом:

Что делает игру "классической" ролевой игрой?. Я думаю, что если вы являетесь поклонником ролевых игр старой школы, то у вас будет свой набор правил для ответа на этот вопрос. Я люблю этот жанр за то, что в нем может быть все, что угодно. В нем может быть экшен, может быть что-то еще, могут появляться другие игровые элементы. Можно даже сделать гоночную игру, которая превратится в RPG, я не знаю.

Далее Тодд Говард подчеркнул, что в Starfield они сознательно добавили различные игровые элементы, например, перестрелки в космосе, которые специально сделали "глупыми" - именно для того, чтобы придать игре свою уникальность и не привязывать ее к конкретному определению RPG.

Такой подход, по мнению режиссера, с учетом современного развития игровой индустрии едва ли имеет смысл продолжать.

-19
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
tvunkis1

Хренов клоун. Хоть бы кто взяли и сказал: "Да, мы обосрались".

9
DenisVTR

А с чего это?

Очнись игру прям засрали ток у нас. На западе её встретили куда теплее из минусов разве что оптимизация и движок. На фоне того же кп2077 где сейчас играя многие впервые действительно обратили внимание на открытый мир после старфилд. В остальном не считая фанатиков сони игра больше понравилась, а именно основа, квесты, города и тд

1
joe192

Скорее всего, они и не собирались делать что-то нормальное, а хотели тупо выехать на хайпе.

5
Wlados3d

Дак сделали бы тоже РПГ )) При чем тут Старфилд?

5
Usurper

Тодд опять выдал базу.

4
pokemonizm

Развитием(деградацией) жанра... госпади, Тодд, купи Скайрим 2 раза, если тебя держат в плену и заставляют говорить чушь

3
Twiceasniceasguys

Ну жанр-то развивается, только не его усилиями 😂

3
Twiceasniceasguys

Ему бы спрятаться поглубже и неистово допиливать игру патчами, приводить в играбельное состояние, как разрабы NMS в свое время. Но нет, он все пытается сделать хорошую мину при плохой игре и позорится все больше с каждым новым интервью. Пока фанаты за него доделывают.

Ему бы в политики, прям в президенты США сразу.

2
Ольга Бузова

Ну так бывает когда на рекламу тратишь и время и деньги и силы больше чем на разработку

Я так полагаю дальше ждать от этой инди студии чего то годного не стоит

2
wiezmin
заимствующих элементы из игр разных жанров

И поучилось "недоRPG", "недоЭкшОн", "недоКосмосим" и т.д.

Пример того, как Беседка захотела усидеть на нескольких стульях, а получилось сесть только на бутылку

1
Кей Овальд

Он не знает, что такое ролевая игра.

1
Случайный Игрок

в связи с нынешним развитием жанра RPG

Какое нахрен развитие?) Уже десяток лет всё на месте топчется...

0
Arturre8610
По словам Тодда Говарда, ожидания от Starfield были столь высоки в связи с нынешним развитием жанра RPG

А может потому что на обещал слишком много.

0
RickeyIMBA

Старфилд топ игра, если в нее не играть

0
Ивасик

Вообще есть ощущение, что разрабы Старфилда делали свою игру, посматривая в сторону Элиты Дангероус и NMS.

Мол, на их фоне игра будет смотреться прилично. Только Элитка вышла в 2014 году, NMS после выхода беспрерывно насыщается контентом.

Старфилд надо было выпускать лет 8 назад, тогда было бы ничо так.

0
QD19

Он прикалывается или думает что его бред реально кто-то принимает за правду?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Убрать 1000 планет например, потому что я так и не понял, о каких 10% из них более менее проработаны, никто не рассказал. И нужно как то начало переделать унылое. Зачем было делать прокачку навыка за условие... Вообщем список можно продолжать, переделывать надо игру как фаллаут 76, который кстати довели до ума более менее.

0
1barac9U7ada7

Да хорош уже, неужели кому то не понятно что в игру специально костыли для видеокарт NVIDIA вставлены. красные плохо продаются вот и заплатили за такой маркетинговый ход, а он оказался пердунком в лужу. Забудьте и обсуждайте действительно классную игру Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Я там такой билд собрал что сам в шоке, сношу всё на самом высоком уровне сложности) Ещё и скрипты могу отправлять.

-1
ShiroiAkuma

Ну а он как хотел, в 5 раз выпустить обливион в других декорациях со словами и так пойдет?

-1
Никому ничего

Капитан очевидность бл. Это типа, если бы концерн BMV заменил весь свой модельный ряд на что то подобное "Ладе Калина", а затем стал называть недоумками недовольных клиентов, которые ждали чего то большего.

-1
Tdante

А мне старфилд нравится, вот очередной коммент написал в ее защиту. Скайрим в космосе это ок, а проблемы допилят патчи и моды. Еще и квесты интересные имеются, не уровень киберпанка но всетаки ок.

-3
RickeyIMBA

ну учитывая что киберпанк игра выше среднего в плане квестов и сюжета)) получается старфилд ниже плинтуса?) Ну и то что из 20 квестов 2 прикольных это конечно хорошая игра и спору нет) а вообще это забавно когда Тодд оправдывает свой высер) он говорит что новые игры все такие крутые и планка высокая а вы ждали что-то нереальное от нас, тем временем есть ведьмак 2 ( 20XX хз каких годов) и там если фильтр цветовой настроить так она и щас уделает старфилд. Слава богу этот мусор был в геймпассе и мне не надо было его покупать за 30 часов я так и не понял зачем я в это играю. За это должны платить.

-1
XalimoV RickeyIMBA

Не в плане побочных квестов Старфилд на 100 голов выше Киберпанка, впрочем основной квест посасывает в Старфилде даже у собственных же побочных.

-1