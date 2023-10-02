По словам Тодда Говарда, ожидания от Starfield были столь высоки в связи с нынешним развитием жанра RPG

Эволюция видеоигр не раз приводила нас к тому, что мы становились свидетелями гибридных продуктов, заимствующих элементы из игр разных жанров: в частности, особым источником вдохновения были ролевые игры, которые теперь ассимилируются практически в каждой игре.
По крайней мере, так считает Тодд Говард: Bethesda за годы своего существования стала одним из ведущих создателей ролевых игр, и именно поэтому выход Starfield на PC и Xbox ждали с нетерпением. Тем не менее, игру ждал большой успех с точки зрения количества пользователей, но, вероятно, не тот, на который рассчитывали разработчики. В Steam она даже стала худшей игрой Bethesda. Возможно, именно из-за чрезмерно завышенных ожиданий.
Во время разговора на подкасте Game Maker's Notebook Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios, признался, что был убежден в том, что сейчас практически во всех играх есть механика RPG. По этой же причине появилось даже некое внутреннее восхищение тем, что Starfield сумеет совершить революцию в жанре, и при этом не было никакого понимания со стороны фанатов того, что RPG теперь повсюду.
Я думаю, что к жанру [RPG] можно отнести все. Я не могу найти игру, в которой не было бы очков XP и уровней. Можно выбирать что угодно. Получается своего рода некий синтез.
И действительно, надо признать, что Тодд Говард в чем-то прав: в настоящее время во многих играх реализована возможность улучшения и совершенствования путем накопления достаточного количества опыта, что прежде было присуще исключительно ролевым играм, а теперь интегрировано практически во все жанры.
В связи с этим создатель игры обратился к своим поклонникам с вопросом:
Что делает игру "классической" ролевой игрой?. Я думаю, что если вы являетесь поклонником ролевых игр старой школы, то у вас будет свой набор правил для ответа на этот вопрос. Я люблю этот жанр за то, что в нем может быть все, что угодно. В нем может быть экшен, может быть что-то еще, могут появляться другие игровые элементы. Можно даже сделать гоночную игру, которая превратится в RPG, я не знаю.
Далее Тодд Говард подчеркнул, что в Starfield они сознательно добавили различные игровые элементы, например, перестрелки в космосе, которые специально сделали "глупыми" - именно для того, чтобы придать игре свою уникальность и не привязывать ее к конкретному определению RPG.
Такой подход, по мнению режиссера, с учетом современного развития игровой индустрии едва ли имеет смысл продолжать.
Хренов клоун. Хоть бы кто взяли и сказал: "Да, мы обосрались".
А с чего это?
Очнись игру прям засрали ток у нас. На западе её встретили куда теплее из минусов разве что оптимизация и движок. На фоне того же кп2077 где сейчас играя многие впервые действительно обратили внимание на открытый мир после старфилд. В остальном не считая фанатиков сони игра больше понравилась, а именно основа, квесты, города и тд
Скорее всего, они и не собирались делать что-то нормальное, а хотели тупо выехать на хайпе.
Дак сделали бы тоже РПГ )) При чем тут Старфилд?
Тодд опять выдал базу.
Развитием(деградацией) жанра... госпади, Тодд, купи Скайрим 2 раза, если тебя держат в плену и заставляют говорить чушь
Ну жанр-то развивается, только не его усилиями 😂
Ему бы спрятаться поглубже и неистово допиливать игру патчами, приводить в играбельное состояние, как разрабы NMS в свое время. Но нет, он все пытается сделать хорошую мину при плохой игре и позорится все больше с каждым новым интервью. Пока фанаты за него доделывают.
Ему бы в политики, прям в президенты США сразу.
Ну так бывает когда на рекламу тратишь и время и деньги и силы больше чем на разработку
Я так полагаю дальше ждать от этой инди студии чего то годного не стоит
И поучилось "недоRPG", "недоЭкшОн", "недоКосмосим" и т.д.
Пример того, как Беседка захотела усидеть на нескольких стульях, а получилось сесть только на бутылку
Он не знает, что такое ролевая игра.
в связи с нынешним развитием жанра RPG
Какое нахрен развитие?) Уже десяток лет всё на месте топчется...
А может потому что на обещал слишком много.
Старфилд топ игра, если в нее не играть
Вообще есть ощущение, что разрабы Старфилда делали свою игру, посматривая в сторону Элиты Дангероус и NMS.
Мол, на их фоне игра будет смотреться прилично. Только Элитка вышла в 2014 году, NMS после выхода беспрерывно насыщается контентом.
Старфилд надо было выпускать лет 8 назад, тогда было бы ничо так.
Он прикалывается или думает что его бред реально кто-то принимает за правду?
Убрать 1000 планет например, потому что я так и не понял, о каких 10% из них более менее проработаны, никто не рассказал. И нужно как то начало переделать унылое. Зачем было делать прокачку навыка за условие... Вообщем список можно продолжать, переделывать надо игру как фаллаут 76, который кстати довели до ума более менее.
Да хорош уже, неужели кому то не понятно что в игру специально костыли для видеокарт NVIDIA вставлены. красные плохо продаются вот и заплатили за такой маркетинговый ход, а он оказался пердунком в лужу. Забудьте и обсуждайте действительно классную игру Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Я там такой билд собрал что сам в шоке, сношу всё на самом высоком уровне сложности) Ещё и скрипты могу отправлять.
Ну а он как хотел, в 5 раз выпустить обливион в других декорациях со словами и так пойдет?
Капитан очевидность бл. Это типа, если бы концерн BMV заменил весь свой модельный ряд на что то подобное "Ладе Калина", а затем стал называть недоумками недовольных клиентов, которые ждали чего то большего.
А мне старфилд нравится, вот очередной коммент написал в ее защиту. Скайрим в космосе это ок, а проблемы допилят патчи и моды. Еще и квесты интересные имеются, не уровень киберпанка но всетаки ок.
ну учитывая что киберпанк игра выше среднего в плане квестов и сюжета)) получается старфилд ниже плинтуса?) Ну и то что из 20 квестов 2 прикольных это конечно хорошая игра и спору нет) а вообще это забавно когда Тодд оправдывает свой высер) он говорит что новые игры все такие крутые и планка высокая а вы ждали что-то нереальное от нас, тем временем есть ведьмак 2 ( 20XX хз каких годов) и там если фильтр цветовой настроить так она и щас уделает старфилд. Слава богу этот мусор был в геймпассе и мне не надо было его покупать за 30 часов я так и не понял зачем я в это играю. За это должны платить.
Не в плане побочных квестов Старфилд на 100 голов выше Киберпанка, впрочем основной квест посасывает в Старфилде даже у собственных же побочных.