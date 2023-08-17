По слухам, AMD намерена сделать Starfield первой игрой с поддержкой технологии FSR 3

Когда компания Nvidia представила серию видеокарт RTX 40, она показала DLSS 3 - новую версию технологии Deep Learning Super Sampling, которая добавляет DLSS Frame Generation в набор технологий Nvidia по улучшению игр с помощью искусственного интеллекта. DLSS Frame Generation использует ИИ и другие пользовательские надстройки GPU серии RTX 40 для создания дополнительных игровых кадров, что позволяет эффективно удвоить частоту кадров в компьютерных играх.
Вскоре после того, как Nvidia представила DLSS 3, AMD подтвердила, что в разработке находится технология FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), которая также может обеспечить двукратное повышение частоты кадров в играх, и, по слухам, первые игры с FSR 3 могут появиться уже в сентябре.
По данным издания Moore's Law is Dead, AMD планирует выпустить первые игры на FSR 3 к началу продаж графических процессоров Navi 32. Скорее всего, это означает, что AMD выпустит FSR 3 вместе с видеокартами Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Также на днях появились слухи и спекуляции, что AMD работает над тем, чтобы игра Starfield от Bethesda стала одной из стартовых игр FidelityFX Super Resolution 3. Но пока это не было официально подтверждено.
Вчера авторы Starfield ответили на вопросы от игрового сообщества и раскрыли несколько интересных деталей о предстоящей космической ролевой игре.
Релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
вот будет ор если fsr 3 будет только на 7000 работать
ну сильно не удивлюсь, а вот если фср 3 будет работать на всех картах, то я просто офигею, вот это будет ор)
Если рассудить логически .rx 7900 xt без тензорных ядер, аппаратно они не отличаются ничем от других карт, разве что rt ядра есть, но они не участвуют в машинном обучении, поэтому есть конечно шанс того что АМД просто отрежут другие карты от фср 3, но пока что таких поступков за ними не наблюдалось и они заинтересованы сделать "каку" Нвидии, а кака будет огромной
У 7xxx есть AL ядра, которые являются аналогом тензорных ядер, просто они пока нигде не используются)
не видел, буду знать)
Какой ор. Уже 50 раз сказали, что технология будет только на их картах работать.
Ждем FidelityFX 3.0.
А может все таки не стоит устанавливать "экспериментальные мегатехнологии" на столь масштабную игру? В ней и без экспериментов вполне может быть уйма багов.
Скорее всего сделают по аналогии с нвидией, то есть поддержку только последнего поколения карт (RDNA3), иначе они просто не смогут продать свою 7800XT, которая почти аналогична 6800XT по чистой производительности.
Думаю, что покажут график, где 7800XT с фейковыми кадрами на 50% быстрее чем 6800XT (которая не будет поддерживать FSR3) и дело в шляпе...
Так у них же новая младшая модель продается хорошо несмотря ни на что благодаря цене, вот и тут возможно так же будет.
врятли, за АМД такого раньше не наблюдалось, а тут вдруг поступят как Нвидия, возьмут и сбросят с хвоста людей с 30 поколением карт
Моя RX6600 говорит спасибки)))
ага, а поддерживать её будет 7ххх линейка) вот рофл будет
ну серавно говорит )))
у 7000 серии нет тензорных ядер, они не отличаются аппаратно от других карт, поэтому фср 3 технически могут поддерживать все карты. Я привожу пример самой мощной карты rx 7900 xt. Если в 7700 и 7800 будут тензорные ядра, то для чего делали 7900
Конченные амд) добавляете вы ФСР в игры ок пусть будет оно но нафига вы вырезаете ДЛСС из старфилда и делаете свою фичу единственной) это же конченный мув
Да чего ты ноешь. Фср работает +- как и длсс, зависит от разрабов. Есть пример в виде варзона, в которой шо длсс, шо фср и Intel xess работаю одинаково отвратно. Фанатизм нвидиа меня поражает.
ФАНАТИЗМ НВидия??? на ютюб зайди и напиши FSR VS DLSS 3 и посмотри все новые игры, что ты несешь? ФСР это кусок мыла, я включал его во всех новых играх это вырвиглазный помой и не более, я ничего не говорю про фср 3 может он реально будет имбой но щас у амд просто кал
DLSS намного опережает FSR, ты привел в пример игру с плохой реализацией любого метода масштабирования, FSR не идет в сравнение DLSS, качество в DLSS лучше чем в FSR.
тем более с чего ты взял что на нвидии вообще фср 3 заведется? и какую он картинку даст если это их технология, тебе на амд доступен длсс 3? не? а че так?
вообще зачем спорить про длсс и фср именно в старфилде) если там реально будет лок на 60 фпс ) я даже ее качать не буду