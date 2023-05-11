По слухам, id Software помогала Bethesda с боёвкой для Starfield

Новый слух предполагает, что Bethesda Softworks воспользовалась вкладом id Software для улучшения игрового процесса долгожданной Starfield.
Сообщение одно из пользователей 4chan предполагает, что авторы DOOM Eternal и Wolfenstein II The New Colossus предложили свою помощь в улучшении геймплея научно-фантастической ролевой игры режиссера Тодда Ховарда.
id Software работала с Bethesda над переработкой боя в Starfield, они присоединились к проекту в августе прошлого года. У меня очень тесные связи с человеком из id Software, который сообщил мне это. Боёвка теперь выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году на презентация Xbox».
Хотя невозможно проверить источники слухов, следует сказать, что это не кажется таким невероятным, что Bethesda Softworks воспользовалась помощью id Software для поддержки основной команды, чтобы позаботиться об аспектах перестрелок в Starfield. Действительно, авторы DOOM не в первый раз предлагают помощь внутренним студиям Bethesda для улучшения качества стрельбы.
А вот это круто. Надеюсь, что над боевкой ТЕС6 Bethesda может Arkane, чтобы вписали боевку, как в Dark Messiah
Угу как в Редфоле, не надо Аркейна, спасибо.
Вспоминается достаточно спорный RAGE 2, где было хреново всё кроме... боёвки! И да, как раз id Software делали боёвку в этой игре. Так что это новости прям замечательные, если правда конечно.
Ну, если id Software делали боёвку, то за неё беспокоится точно не стоит, idшники помогали делать боёвку Fallout 4 и это единственная Fallout с нормальной и даже я бы сказал отличной стрельбой. Делали Rage 2 именно боёвку и это пожалуй единственная нормальная вещь в игре.