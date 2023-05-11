По слухам, id Software помогала Bethesda с боёвкой для Starfield ©

Новый слух предполагает, что Bethesda Softworks воспользовалась вкладом id Software для улучшения игрового процесса долгожданной Starfield.

Сообщение одно из пользователей 4chan предполагает, что авторы DOOM Eternal и Wolfenstein II The New Colossus предложили свою помощь в улучшении геймплея научно-фантастической ролевой игры режиссера Тодда Ховарда.

id Software работала с Bethesda над переработкой боя в Starfield, они присоединились к проекту в августе прошлого года. У меня очень тесные связи с человеком из id Software, который сообщил мне это. Боёвка теперь выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году на презентация Xbox».

Хотя невозможно проверить источники слухов, следует сказать, что это не кажется таким невероятным, что Bethesda Softworks воспользовалась помощью id Software для поддержки основной команды, чтобы позаботиться об аспектах перестрелок в Starfield. Действительно, авторы DOOM не в первый раз предлагают помощь внутренним студиям Bethesda для улучшения качества стрельбы.