По слухам Starfield может выйти на PlayStation 5 в апреле 2026 года

По данным инсайдера Тома Хендерсона, долгожданная версия Starfield для PlayStation 5 планируется к релизу 7 апреля 2026 года. Эта информация была получена из внутренних документов одного из дистрибьюторов видеоигр.

Считается, что выпуск для PS5 может сопровождаться долгожданным обновлением Starfield 2.0, которое несколько месяцев назад демонстрировалось прессе. По слухам, апдейт принесёт масштабную переработку игры, а также второе крупное дополнение Terran Armada.

Пока неизвестно, выйдет ли версия для Switch 2 одновременно с PS5. Хендерсон и ранее сообщал о планах по выпуску Starfield на PlayStation, а его источники показали достаточно надёжные данные о физических релизах в прошлом.

Bethesda официально не подтвердила дату релиза для PS5, поэтому игрокам стоит воспринимать информацию как предварительную.