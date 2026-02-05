По слухам Starfield может выйти на PlayStation 5 в апреле 2026 года

По данным инсайдера Тома Хендерсона, долгожданная версия Starfield для PlayStation 5 планируется к релизу 7 апреля 2026 года. Эта информация была получена из внутренних документов одного из дистрибьюторов видеоигр.
Считается, что выпуск для PS5 может сопровождаться долгожданным обновлением Starfield 2.0, которое несколько месяцев назад демонстрировалось прессе. По слухам, апдейт принесёт масштабную переработку игры, а также второе крупное дополнение Terran Armada.
Пока неизвестно, выйдет ли версия для Switch 2 одновременно с PS5. Хендерсон и ранее сообщал о планах по выпуску Starfield на PlayStation, а его источники показали достаточно надёжные данные о физических релизах в прошлом.
Bethesda официально не подтвердила дату релиза для PS5, поэтому игрокам стоит воспринимать информацию как предварительную.
Посмотрим, что там выйдет в дополнении. Сейчас игра выглядит очень круто!
Согласен, великолепно!
Ой не там ты пишешь, что Starfield выглядит круто) Здесь не любят Тодда и его "поделки")
Я не знаю, сделай настройки получше и играй, скрины были сделаны из игры, там видно как всё это выглядит и сколько фпс и я лучше верю своим глазам, чем говорящим головам с ютуба.
Вот сейчас сделал скрин на планете, сравни свой и мой. Настройки из минималки убери и нормально выстави и не позорься.
Вот скрин на той же планете, что у тебя.
Ещё как надо
Наконец-то сонибои прикоснутся к этому шедевру. Осталось ждать совсем немного
Да игра и впрвду хороша, а гта врядли скачаю я даже 5 не играл точком отсилы минут 15, не понравилась
Да они куй на игру положили. Как собственно и на свою репутацию.
Так положили, что готовят для неё обновление 2.0 и сюжетное дополнение.
Ой лол, ты еще в это веришь?)) Даже не так.. Ты веришь, что получится что-то хорошее, после "Расколотого космоса"?
Они балаболы и вруны. За язык их никто не тянул, но в 2025 нам обещали много чего интересного и активную поддержку игры. Было? Было. А по итогу нихрена. До выхода первого ДЛС, нам говорили, что это лучшее дополнение, что они когда либо делали. По итогу - куета. Так что я им больше не верю от слова - совсем.
Может хоть там раскроется
Когда старфилд выйдет в скайриме?
Вот и сонибои поиграют в эту хорошую игру
КАЛФИЛД выходи на ПС5 дай людям насладиться игрой
Наконец то, ура, очень жду новое длс) дей ван покупка, ну и будет смешно наблюдать за массовой переобувкой по поводу игры)