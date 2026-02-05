ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 710 оценок

По слухам Starfield может выйти на PlayStation 5 в апреле 2026 года

IKarasik IKarasik

По данным инсайдера Тома Хендерсона, долгожданная версия Starfield для PlayStation 5 планируется к релизу 7 апреля 2026 года. Эта информация была получена из внутренних документов одного из дистрибьюторов видеоигр.

Считается, что выпуск для PS5 может сопровождаться долгожданным обновлением Starfield 2.0, которое несколько месяцев назад демонстрировалось прессе. По слухам, апдейт принесёт масштабную переработку игры, а также второе крупное дополнение Terran Armada.

Пока неизвестно, выйдет ли версия для Switch 2 одновременно с PS5. Хендерсон и ранее сообщал о планах по выпуску Starfield на PlayStation, а его источники показали достаточно надёжные данные о физических релизах в прошлом.

Bethesda официально не подтвердила дату релиза для PS5, поэтому игрокам стоит воспринимать информацию как предварительную.

30
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
Djigit1985

Посмотрим, что там выйдет в дополнении. Сейчас игра выглядит очень круто!

+ ещё 1 картинка
20
CaptainCapybara

Согласен, великолепно!

7
ArexSOnk

Ой не там ты пишешь, что Starfield выглядит круто) Здесь не любят Тодда и его "поделки")

5
Djigit1985 CaptainCapybara

Я не знаю, сделай настройки получше и играй, скрины были сделаны из игры, там видно как всё это выглядит и сколько фпс и я лучше верю своим глазам, чем говорящим головам с ютуба.

Вот сейчас сделал скрин на планете, сравни свой и мой. Настройки из минималки убери и нормально выстави и не позорься.

Вот скрин на той же планете, что у тебя.

6
Destroited
Starfield может выйти
12
magomed.gasanow.2000

Ещё как надо

2
vegas99

Наконец-то сонибои прикоснутся к этому шедевру. Осталось ждать совсем немного

8
AffaBeL3

🤣🤣🤣🤣🤡

4
StickyNethrax
7
magomed.gasanow.2000

Да игра и впрвду хороша, а гта врядли скачаю я даже 5 не играл точком отсилы минут 15, не понравилась

4
PaTi6op

Да они куй на игру положили. Как собственно и на свою репутацию.

6
Retro_Gamer

Так положили, что готовят для неё обновление 2.0 и сюжетное дополнение.

2
PaTi6op Retro_Gamer

Ой лол, ты еще в это веришь?)) Даже не так.. Ты веришь, что получится что-то хорошее, после "Расколотого космоса"?

3
PaTi6op Retro_Gamer

Они балаболы и вруны. За язык их никто не тянул, но в 2025 нам обещали много чего интересного и активную поддержку игры. Было? Было. А по итогу нихрена. До выхода первого ДЛС, нам говорили, что это лучшее дополнение, что они когда либо делали. По итогу - куета. Так что я им больше не верю от слова - совсем.

2
Геральт Батькович

Может хоть там раскроется

5
FairUlu

Когда старфилд выйдет в скайриме?

3
Константин335

Вот и сонибои поиграют в эту хорошую игру

3
Sheffskiy

КАЛФИЛД выходи на ПС5 дай людям насладиться игрой

2
Contriver

Наконец то, ура, очень жду новое длс) дей ван покупка, ну и будет смешно наблюдать за массовой переобувкой по поводу игры)

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ