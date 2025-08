По слухам, выход Starfield для PS5 запланирован на 2026 год одновременно со вторым дополнением

Портал MP1st сообщил, что Starfield не выйдет на PS5 в 2025 году, отчасти из-за низких продаж первого дополнения к этой ролевой игре, Shattered Space. Вместо этого Microsoft склоняется к выпуску версии Starfield для консоли Sony весной 2026 года. В США весна начинается в середине марта и продлится до середины июня.

Судя по имеющимся данным, выход Starfield на PS5 планируется совпасть с выходом второго дополнения и других улучшений. Также не следует ожидать анонса версии игры для PS5 на Gamescom в августе.

Как и в любом релизном и маркетинговом плане, здесь есть множество деталей, и всё постоянно меняется. Однако, судя по имеющейся информации, ожидать выхода Starfield в этом году не стоит.

Что касается следующего бывшего эксклюзива Xbox, который выйдет на PS5, то это Gears of War: Reloaded в августе. Среди других игр для Xbox, которые, по данным разработчика, выйдут на PS5, хотя пока ещё не анонсированы, — Gears of War: E-Day и State of Decay 3.