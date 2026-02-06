По сообщениям, выход Starfield для Switch 2 может быть отменен из-за проблем, с которыми столкнулась Bethesda

Bethesda представила несколько проектов для новой консоли Nintendo на последнем Partner Showcase, но одно отсутствие сразу бросилось в глаза: Starfield. Ходили слухи, что научно-фантастическая RPG выйдет на Switch 2, но в итоге анонса не последовало.

По словам известного инсайдера индустрии Shinobi602, Bethesda внутренне отложила — и может даже отменить — планы по выпуску Starfield на новом оборудовании Nintendo. Инсайдер утверждает, что портирование было отложено на очень долгий срок, и существует реальная вероятность того, что игра никогда не выйдет на этой платформе.

По словам Shinobi, дело было не в ожидании более подходящей даты, а в том, что у них возникли «проблемы» с портированием. Если это правда, то это объясняет, почему игра не была представлена ​​на Partner Showcase, где Bethesda демонстрировала несколько игр, запланированных для Switch 2, включая Indiana Jones and the Great Circle, Oblivion Remastered и Fallout 4.

На данный момент Bethesda официально не прокомментировала слухи. До официального объявления релиз Starfield на Nintendo Switch 2 остаётся под вопросом, пока Bethesda не прояснит свои долгосрочные планы в отношении платформы.