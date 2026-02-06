По сообщениям, выход Starfield для Switch 2 может быть отменен из-за проблем, с которыми столкнулась Bethesda

Bethesda представила несколько проектов для новой консоли Nintendo на последнем Partner Showcase, но одно отсутствие сразу бросилось в глаза: Starfield. Ходили слухи, что научно-фантастическая RPG выйдет на Switch 2, но в итоге анонса не последовало.
По словам известного инсайдера индустрии Shinobi602, Bethesda внутренне отложила — и может даже отменить — планы по выпуску Starfield на новом оборудовании Nintendo. Инсайдер утверждает, что портирование было отложено на очень долгий срок, и существует реальная вероятность того, что игра никогда не выйдет на этой платформе.
По словам Shinobi, дело было не в ожидании более подходящей даты, а в том, что у них возникли «проблемы» с портированием. Если это правда, то это объясняет, почему игра не была представлена на Partner Showcase, где Bethesda демонстрировала несколько игр, запланированных для Switch 2, включая Indiana Jones and the Great Circle, Oblivion Remastered и Fallout 4.
На данный момент Bethesda официально не прокомментировала слухи. До официального объявления релиз Starfield на Nintendo Switch 2 остаётся под вопросом, пока Bethesda не прояснит свои долгосрочные планы в отношении платформы.
Если достаточно крутое железо умудрятся вылетать и виснуть не говоря о прочих багах, куда там консоли у которой, как ни крути, а температурный режим трогать нельзя, вытянуть столь проблемный движок.