По сообщению Bethesda, Starfield привлекла 6 миллионов игроков и стала крупнейшим запуском компании за все время

Bethesda только что объявила о новой вехе количества игроков в своей новой космической ролевой игре Starfield. Согласно объявлению, сделанному на X (ранее Twitter), по состоянию на сегодняшнее утро в игру вошли 6 миллионов игроков. В результате Starfield официально стала крупнейшим запуском игры Bethesda за всю историю, что, безусловно, очень лестно для новой ИС.
Буквально вчера мы узнали, что в игру одновременно играют более 1 миллиона человек на всех платформах, и сегодняшняя цифра, безусловно, подтверждает впечатление, что выпуск Starfield оказался очень успешным.
Starfield доступна для Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Windows Store), а также Game Pass. Вполне вероятно, что доступность подписки Microsoft помогла игре добиться таких впечатляющих результатов.
так она в геймпассе доступна, чему удивляться
Американцы наконец проснулись
а геймпас же бесплатно всем раздают
Фига они накрутили псевдо-игроков, попутно вешая лапшу на уши. Такой откровенно отвратительной игры ещё надо поискать. Желаю Говарду вместе с Филом смачно покинуть индустрию игр и не позориться. Мне после релиза СтарФейла вспомнилась Андромеда и Инквизиция.
Андромеда как гриндилка еще нормальная, на местном Мако прикольно было ездить собирать материалы. Там и способности еще были и в укрытии можно сидеть.
Я думаю они делают хорошую мину при плохой игре. Их умение - продать слабую игру за счёт прошлой репутации.
То что она многим не зашла эт не значит что все такие.
Не считая проблем с оптимизацией хватает людей которые её считают лучшей игрой на данный момент не ток в контексте игр беседки, а вообще. Ну или одной из лучших.
Да есть те которые забили на BG3 после выхода Starfield.
И нет эт не фейки и тд, это реальные обычные игроки смирись с этим фактом. А то напоминаете Виталика из ixbt который окончательно поехал кукухой от хейта этой игры и советует всем кому игра понравилась. оставили положительный отзыв в стиме выйти в окно
виталик - это один из тех двух дигродов что захавали и смачно причмокнули про dying light 2?
да, те самые два белоруса
Врут и не краснеют... в день еле еле сейчас набирают под 250к...
ты с парашным балдуром не путай
А ой
Это с пиратками считали?))
А теперь вспомните ситуацию с Редфолл, которая за счет геймпасса тоже набрала "огромное количество проигравших" и "стала одной из самых популярных игр хбокс". Успех, не иначе.
Вполне логично, что привлекла доступностью и активным пиаром, любопытных много. Но удержит-ли игра и насколько надолго? сомнительно=) Стримы не особо популярны, несмотря на пиар поддержку твича, да и стим особо не менял онлайн, а там как правило больше прожженых игроков=)
Балаболы
Я думаю. такие возгласы связанные с тем что игра никак себя не оправдала, а game pass очень хорошее прикрытие для любой студии.
откровенный звездёшь!
" По состоянию на сегодняшнее утро в игру вошли 6 миллионов игроков"
Большинство вошло тупо ради принципа а не потому что захотели поиграть и купили игру.
Почему то ни слова о том что перед релизом миллионы копий Старфилда пичкали на халяву в придачу к видеокартам и процессорам особенно АМД.Смотришь по чём Райзены акция Старфилд в подарок смотришь по чём видяхи Радеон RX акция Старфилд в подарок.И так по всему миру напичкали этот Старфилд к железякам по самое беринехочу.Реальные продажи Старфилда далеко не 6 миллионов копий.
Это получается 6 лямов = геймпас+купившие+вернувшие?)/
В принципе я верю.. ведь с 1 по 5 сколько бы ты не наиграл можно было вернуть игру, главное чтобы после релиза было не более 2х часов.
А завтра в игру зайдет 12 лямов, всех шлюх скупили (10/10), что еще сделать? нарисовать 6 лямов. Что еще? ну игра кал потому что у вас слабые пк. Ждем следующего высера Тодда.
Понятно, значит активных геймпасс юзеров щас 5.5млн. И еще 200к продаж на боксе и 300 на пк)
и это ещё не считая пираток, эко фанатов парашного балдура порвало, манямирок разрушен
Очередной бот зарегал твинка чтобы обосрать балдуру ) Думаю ваш мирок разрушен после выхода одной из игр из раннего доступа