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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 860 оценок

По сообщению Bethesda, Starfield привлекла 6 миллионов игроков и стала крупнейшим запуском компании за все время

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monk70
Новости

Bethesda только что объявила о новой вехе количества игроков в своей новой космической ролевой игре Starfield. Согласно объявлению, сделанному на X (ранее Twitter), по состоянию на сегодняшнее утро в игру вошли 6 миллионов игроков. В результате Starfield официально стала крупнейшим запуском игры Bethesda за всю историю, что, безусловно, очень лестно для новой ИС.

Буквально вчера мы узнали, что в игру одновременно играют более 1 миллиона человек на всех платформах, и сегодняшняя цифра, безусловно, подтверждает впечатление, что выпуск Starfield оказался очень успешным.

Starfield доступна для Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Windows Store), а также Game Pass. Вполне вероятно, что доступность подписки Microsoft помогла игре добиться таких впечатляющих результатов.

-17
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Talendor3

так она в геймпассе доступна, чему удивляться

8
МАХАН МАХАНОВИЧ

Американцы наконец проснулись

0
Playstation Турция

а геймпас же бесплатно всем раздают

-1
Maxthon80

Фига они накрутили псевдо-игроков, попутно вешая лапшу на уши. Такой откровенно отвратительной игры ещё надо поискать. Желаю Говарду вместе с Филом смачно покинуть индустрию игр и не позориться. Мне после релиза СтарФейла вспомнилась Андромеда и Инквизиция.

5
МАХАН МАХАНОВИЧ

Андромеда как гриндилка еще нормальная, на местном Мако прикольно было ездить собирать материалы. Там и способности еще были и в укрытии можно сидеть.

2
Mark500

Я думаю они делают хорошую мину при плохой игре. Их умение - продать слабую игру за счёт прошлой репутации.

1
DenisVTR

То что она многим не зашла эт не значит что все такие.
Не считая проблем с оптимизацией хватает людей которые её считают лучшей игрой на данный момент не ток в контексте игр беседки, а вообще. Ну или одной из лучших.
Да есть те которые забили на BG3 после выхода Starfield.
И нет эт не фейки и тд, это реальные обычные игроки смирись с этим фактом. А то напоминаете Виталика из ixbt который окончательно поехал кукухой от хейта этой игры и советует всем кому игра понравилась. оставили положительный отзыв в стиме выйти в окно

0
Zodiac169 DenisVTR

виталик - это один из тех двух дигродов что захавали и смачно причмокнули про dying light 2?

0
DenisVTR Zodiac169

да, те самые два белоруса

0
SuumMalumCuique

Врут и не краснеют... в день еле еле сейчас набирают под 250к...

4
Playstation Турция

ты с парашным балдуром не путай

-13
OculusMortem Playstation Турция

А ой

3
AndrewSolt

Это с пиратками считали?))

2
OculusMortem

А теперь вспомните ситуацию с Редфолл, которая за счет геймпасса тоже набрала "огромное количество проигравших" и "стала одной из самых популярных игр хбокс". Успех, не иначе.

2
Liliyai

Вполне логично, что привлекла доступностью и активным пиаром, любопытных много. Но удержит-ли игра и насколько надолго? сомнительно=) Стримы не особо популярны, несмотря на пиар поддержку твича, да и стим особо не менял онлайн, а там как правило больше прожженых игроков=)

1
Zodiac169

Балаболы

1
BadKazzka

Я думаю. такие возгласы связанные с тем что игра никак себя не оправдала, а game pass очень хорошее прикрытие для любой студии.

1
ldssa jbcfsgfhd

откровенный звездёшь!

1
B e s i k

" По состоянию на сегодняшнее утро в игру вошли 6 миллионов игроков"

Большинство вошло тупо ради принципа а не потому что захотели поиграть и купили игру.

Почему то ни слова о том что перед релизом миллионы копий Старфилда пичкали на халяву в придачу к видеокартам и процессорам особенно АМД.Смотришь по чём Райзены акция Старфилд в подарок смотришь по чём видяхи Радеон RX акция Старфилд в подарок.И так по всему миру напичкали этот Старфилд к железякам по самое беринехочу.Реальные продажи Старфилда далеко не 6 миллионов копий.

1
Nanwea

Это получается 6 лямов = геймпас+купившие+вернувшие?)/
В принципе я верю.. ведь с 1 по 5 сколько бы ты не наиграл можно было вернуть игру, главное чтобы после релиза было не более 2х часов.

0
FlufflePuff

А завтра в игру зайдет 12 лямов, всех шлюх скупили (10/10), что еще сделать? нарисовать 6 лямов. Что еще? ну игра кал потому что у вас слабые пк. Ждем следующего высера Тодда.

0
Raf9111

Понятно, значит активных геймпасс юзеров щас 5.5млн. И еще 200к продаж на боксе и 300 на пк)

-1
Playstation Турция

и это ещё не считая пираток, эко фанатов парашного балдура порвало, манямирок разрушен

-8
makeavelli

Очередной бот зарегал твинка чтобы обосрать балдуру ) Думаю ваш мирок разрушен после выхода одной из игр из раннего доступа

2