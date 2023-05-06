По сравнению с серией Fallout, возрастной рейтинг Starfield не такой уж и "взрослый" ©

Несмотря на то, что недавно раскрытый возрастной рейтинг Starfield может показаться "взрослым", другие игры Bethesda, такие как Elder Scrolls и Fallout, куда "взрослее", если сопоставить их возрастные рейтинги.

Когда ждешь новую игру от любимого разработчика, всегда надеешься на все то, что было в предыдущих итерациях, и немного больше. В сериях игр Bethesda, таких как Elder Scrolls и Fallout, каждая новая часть предоставляла что-то новое, будь то масштаб, графика, или механики, но и были некоторые жертвы. Например в серии Elder Scrolls, после Морровинда, Обливион казался в некотором роде урезан в плане разнообразия оружия и механик, а Скайрим стал еще более бедным в механиках диалогов, по сравнению с Обливионом. Fallout 4 же, несмотря на то, что дал игрокам механику строительства, оказуалил диалоги и прокачку в еще более непотребный вид. Все это разработчики обещали исправить с Starfield, добавив глубину в диалоговую систему. Но возможно, в игре будет отсутствовать то, к чему мы все привыкли.



Поскольку время проведения прямой трансляции Starfield уже полностью подтверждено, нам остается только ждать, что Bethesda расскажет непосредственно об игре во время мероприятия, но, судя по рейтингу ESRB, который Bethesda поместила а свой собственный баннер в Твиттере, хотя на текущий момент, на сайте рейтинговой комиссии его нигде нет, взрослость игры не настолько серьезная, по сравнению с той же Fallout 4.

Мы уже знаем, что в Starfield нет секса, благодаря австралийскому рейтингу, опубликованному в начале этого года, поэтому неудивительно, что на подходе новые рейтинги. Итак, вот что говорит нам рейтинг ESRB Starfield о том, чего ожидать от ролевой игры.

Рейтинг M для взрослых (17+)

Насилие

Кровь

Суггестивные (наводящие, намекающие) темы

Грубые выражения

Использование наркотиков

Казалось бы, вроде всё на месте. Но если сравнить с предыдущей игрой Bethesda Fallout 4, в рейтинге которой отмечается наличие множества брызг крови, gore (расчлененка/обезглавливание) и "интенсивное насилие" по сравнению с более пустым "насилием" Starfield. Т.е. мы может лишиться того, чем славятся игры Fallout.