По всему миру появился 1001 уникальный рекламный щит Starfield, и игроки пытаются найти их все

Bethesda запустила рекламную кампанию Starfield, призванную привлечь игроков по всему миру к поиску уникальных рекламных щитов для игры. В рамках кампании под названием «Окна в миры» издатель разместил сделанные на заказ плакаты Starfield по всему миру. Во всем мире существует 1001 таких плакатов, каждый из которых изображает разную локацию, а номер в правом нижнем углу указывает, какой именно.
Официальный аккаунт Starfield в Твиттере предлагает игрокам попытаться обнаружить их всех и обсудить свои выводы на сервере Discord игры.
«По всему миру мы спрятали 1001 уникальное и пронумерованное «Окно в миры», позволяющее заглянуть во вселенную Starfield», — говорится во введении на канале Discord. «Поделитесь своими фотографиями и обсудите их с другими исследователями в посте, помеченном для вашей территории».
На момент написания только четыре рекламных щита — номера 118, 210, 376 и 402 — были опубликованы в Discord. Все были замечены в Великобритании, и все были сняты на станциях лондонского метро, включая Ватерлоо, Кингс-Кросс-Сент-Панкрас и неподтвержденную платформу Северной линии.
Трамвай в Австралии также был замечен с большой рекламой Starfield, но на нем нет номера, поэтому вряд ли он является частью той же кампании.
После многих лет ажиотажа Starfield наконец выйдет 6 сентября. Игроки, купившие игру Premium Edition или Constellation Edition, получат ранний доступ к Starfield, начиная с 31 августа или 1 сентября (в зависимости от часового пояса).
Это намек на стиль дополнительных заданий в самой игре
Вряд ли это так.
Сколько же бабла они вбухали в маркетинг...
Лучше бы перевели на 1001 язык 🤡
Игроки, купившие игру Premium Edition, а также - все пользователи торрента с быстрым интернетом
Интересно как полыхать будут те кто ждали торрента, если туда дуню сунут в последний момент как это обычно щас делают во многих играх, не пишут про дуню до релиза, а в релиз просто раз и она есть, конечно маловероятно, но если вдруг, то ужас сколько ору то будет полыхать у ждунов торента.
Ждать им тогда придётся неделю или более того и это если емпрес возьмётся, а она обещала если что.
Ну что ж, погрустим, поплачем, и откроем достижение "Хатико" ;)
Подсуну торренту скачанное с геймпаса
от геймпаса отключили?
Ору будет у всех, потому что мододелы тогда не смогут нормально исправить и допилить игру, как это было с Облой и Скайем.
Жаль что нас русских нехило так опрокинули с игрой
ну наверно что-то случилось перед этим .
по всему миру лол
Вариант от Тода как заставить людей страдать херней, нашли дураков….))
Еее, уже завтра, осталось совсем немного подождать
Знатно тебе насовали за щеку))))))
лол, это какие же здесь обиженки тусуются ахах))))