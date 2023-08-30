на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 746 оценок

По всему миру появился 1001 уникальный рекламный щит Starfield, и игроки пытаются найти их все

©
monk70
Новости

Bethesda запустила рекламную кампанию Starfield, призванную привлечь игроков по всему миру к поиску уникальных рекламных щитов для игры. В рамках кампании под названием «Окна в миры» издатель разместил сделанные на заказ плакаты Starfield по всему миру. Во всем мире существует 1001 таких плакатов, каждый из которых изображает разную локацию, а номер в правом нижнем углу указывает, какой именно.

Официальный аккаунт Starfield в Твиттере предлагает игрокам попытаться обнаружить их всех и обсудить свои выводы на сервере Discord игры.

«По всему миру мы спрятали 1001 уникальное и пронумерованное «Окно в миры», позволяющее заглянуть во вселенную Starfield», — говорится во введении на канале Discord. «Поделитесь своими фотографиями и обсудите их с другими исследователями в посте, помеченном для вашей территории».

На момент написания только четыре рекламных щита — номера 118, 210, 376 и 402 — были опубликованы в Discord. Все были замечены в Великобритании, и все были сняты на станциях лондонского метро, включая Ватерлоо, Кингс-Кросс-Сент-Панкрас и неподтвержденную платформу Северной линии.

Трамвай в Австралии также был замечен с большой рекламой Starfield, но на нем нет номера, поэтому вряд ли он является частью той же кампании.

После многих лет ажиотажа Starfield наконец выйдет 6 сентября. Игроки, купившие игру Premium Edition или Constellation Edition, получат ранний доступ к Starfield, начиная с 31 августа или 1 сентября (в зависимости от часового пояса).

10
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Standfer

Это намек на стиль дополнительных заданий в самой игре

6
ПетроНепетро

Вряд ли это так.

1
trava10

Сколько же бабла они вбухали в маркетинг...

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Лучше бы перевели на 1001 язык 🤡

1
Wolans

Игроки, купившие игру Premium Edition, а также - все пользователи торрента с быстрым интернетом

0
StingerV

Интересно как полыхать будут те кто ждали торрента, если туда дуню сунут в последний момент как это обычно щас делают во многих играх, не пишут про дуню до релиза, а в релиз просто раз и она есть, конечно маловероятно, но если вдруг, то ужас сколько ору то будет полыхать у ждунов торента.
Ждать им тогда придётся неделю или более того и это если емпрес возьмётся, а она обещала если что.

-6
Wolans StingerV

Ну что ж, погрустим, поплачем, и откроем достижение "Хатико" ;)

3
besnovaty1986

Подсуну торренту скачанное с геймпаса

0
besnovaty1986 StingerV

от геймпаса отключили?

0
Кибербананька StingerV

Ору будет у всех, потому что мододелы тогда не смогут нормально исправить и допилить игру, как это было с Облой и Скайем.

0
z8TiREX8z

Жаль что нас русских нехило так опрокинули с игрой

0
PigiSigi

ну наверно что-то случилось перед этим .

0
PigiSigi

по всему миру лол

0
Goodvini

Вариант от Тода как заставить людей страдать херней, нашли дураков….))

-1
Contriver

Еее, уже завтра, осталось совсем немного подождать

-2
besnovaty1986

Знатно тебе насовали за щеку))))))

-2
Contriver besnovaty1986

лол, это какие же здесь обиженки тусуются ахах))))

2