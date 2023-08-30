Похоже, что Bethesda не выдала пресс-копии Starfield некоторым изданиям за то, что они ставили низкие оценки в прошлом ©

Компания Bethesda разослала пресс-копии Starfield во многие издания почти две недели назад, и поскольку эмбарго на обзоры должно быть снято завтра, поклонникам не терпится узнать, что скажут критики.

Однако выяснилось, что Bethesda не выдала пресс-копии Starfield ряду крупных изданий.

К слову, The Guardian также не получила коды рецензий на Starfield - я понятия не имею, почему, но, учитывая, что я много лет работал редактором в Kotaku, а Bethesda, как известно, не была нашей поклонницей, я могу сделать обоснованное предположение.

Когда до введения эмбарго на рецензии осталось менее двух полных дней, такие издания, как Eurogamer, сообщили, что рецензия на Starfield выйдет позже, чем обычно. Вслед за ним с аналогичной информацией выступили такие издания, как Metro, Rock Paper Shotgun, Axios и Guardian.

Из всех этих изданий ситуация Eurogamer показалась наиболее странной.

Одно дело, когда Bethesda блокирует копии Starfield в таких изданиях, как Eurogamer, Axios и других. Другое дело, когда, как описано здесь, она предоставляет Eurogamer пресс-копию, которую, по их словам, может использовать только партнер Eurogamer - компания Digital Foundry

Digital Foundry, партнер Eurogamer, который также публикует материалы на сайте, получил пресс-копию и получил специальное указание не передавать его никому из сотрудников Eurogamer.

Это издание получило код рецензии вскоре после того, как написало про эту ситуацию, и Rock Paper Shotgun также было обещано отправить пресс-копию. Однако это все равно означает, что такие издания не смогут опубликовать рецензии сразу после введения эмбарго. Такая ситуация вызвала замешательство среди фанатов и критиков. Metro, однако, заметила закономерность и заявила:

Большинство американских сайтов, похоже, имеют пресс-копии, и только британским в них отказано.

Это может свидетельствовать о проблемах с руководством Bethesda в Великобритании, что и привело к сложившейся ситуации. Однако SkillUp, австралийский создатель контента, по сообщениям, также не получил пресс-копию. Некоторые утверждают, что это связано с тем, что SkillUp слишком жестко критиковал Fallout 76 и поставил игре 0 из 10 в свое время, но пока это лишь предположения.

Сложившаяся ситуация привела к предположению, что Bethesda боится получить плохие рецензии от критиков и подбирает критиков, которые поставят игре впечатляющие оценки, например 8 и 9/10.

Однако нет никаких оснований полагать, что это именно так, поскольку Bethesda предоставила множество пресс-копий самым разным представителям по всему миру.

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