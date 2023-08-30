Похоже, что Bethesda не выдала пресс-копии Starfield некоторым изданиям за то, что они ставили низкие оценки в прошлом

Компания Bethesda разослала пресс-копии Starfield во многие издания почти две недели назад, и поскольку эмбарго на обзоры должно быть снято завтра, поклонникам не терпится узнать, что скажут критики.
Однако выяснилось, что Bethesda не выдала пресс-копии Starfield ряду крупных изданий.
К слову, The Guardian также не получила коды рецензий на Starfield - я понятия не имею, почему, но, учитывая, что я много лет работал редактором в Kotaku, а Bethesda, как известно, не была нашей поклонницей, я могу сделать обоснованное предположение.
Когда до введения эмбарго на рецензии осталось менее двух полных дней, такие издания, как Eurogamer, сообщили, что рецензия на Starfield выйдет позже, чем обычно. Вслед за ним с аналогичной информацией выступили такие издания, как Metro, Rock Paper Shotgun, Axios и Guardian.
Из всех этих изданий ситуация Eurogamer показалась наиболее странной.
Одно дело, когда Bethesda блокирует копии Starfield в таких изданиях, как Eurogamer, Axios и других. Другое дело, когда, как описано здесь, она предоставляет Eurogamer пресс-копию, которую, по их словам, может использовать только партнер Eurogamer - компания Digital Foundry
Digital Foundry, партнер Eurogamer, который также публикует материалы на сайте, получил пресс-копию и получил специальное указание не передавать его никому из сотрудников Eurogamer.
Это издание получило код рецензии вскоре после того, как написало про эту ситуацию, и Rock Paper Shotgun также было обещано отправить пресс-копию. Однако это все равно означает, что такие издания не смогут опубликовать рецензии сразу после введения эмбарго. Такая ситуация вызвала замешательство среди фанатов и критиков. Metro, однако, заметила закономерность и заявила:
Большинство американских сайтов, похоже, имеют пресс-копии, и только британским в них отказано.
Это может свидетельствовать о проблемах с руководством Bethesda в Великобритании, что и привело к сложившейся ситуации. Однако SkillUp, австралийский создатель контента, по сообщениям, также не получил пресс-копию. Некоторые утверждают, что это связано с тем, что SkillUp слишком жестко критиковал Fallout 76 и поставил игре 0 из 10 в свое время, но пока это лишь предположения.
Сложившаяся ситуация привела к предположению, что Bethesda боится получить плохие рецензии от критиков и подбирает критиков, которые поставят игре впечатляющие оценки, например 8 и 9/10.
Однако нет никаких оснований полагать, что это именно так, поскольку Bethesda предоставила множество пресс-копий самым разным представителям по всему миру.
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Это они легко отделались. А то могло бы это произойти
А точно беседка мстит а не майки за то что бриташки им устроили с покупкой ативижен-близард ? :)
Так делают все издатели. Если лижешь им зад, будешь получать игры до их выхода, а вместе с этим кучу новых подписчиков. Если будешь высказываться негативно, будут игнорировать и ничего не дадут. Поэтому правдивые отзывы можно получить только от игроков, по другому никак
Не то что не все, а только корпорации зла так делают
От тех игроков что будут ставить 1 на метакритике так как игра не вышла на PS5? ))
То что какая то малая часть игроков будет неправильно использовать систему оценок, не делает отзывы неверными в общей массе. И главное это нельзя сравнивать с оценками новостных изданий, которые на 99% состоят из неадекватных оценок, продиктованных желанием понравиться издателям
Месть надо подавать холодной.. как космос)
Хорошо сказал, подошло бы для какого-нибудь фантастического боевика из 90х)
в космосе всяко бывает, так как космическое пространство среда очень разряженная то все зависит от того что тебя облучает, как пример у МКС в тини сильно за - 100 а на солнышке сильно за +100 то есть ей сразу и холодно и жарко :)
Не подлижешь не получишь.
чем ближе выход, тем больше тревожных новостей что игра будет не очень
Это каких? Всякой чуши насмотрелся и придумал себе.
Яж говорил что обзоры проплаченные :) А тут они прям в этом расписались. Штош, ждем 1 сентября и реальные обзоры. Конечно в первые дни будет восторженные вопли, если там совсем критичных багов нет, а вот недели через две, как появятся первые прошедшие игру, тогда да, обзоры будут реальнее.
Детский сад))
Где-то такое уже было.
А не с беседкой ли??
А нефиг сделку блочить, радуйтесь что вообще игра доступна
херня
Но они могут немного подождать и просто обосрать (сказать правду) игру за такое. Где логика?
Ну, обосрать они её могут только через несколько дней, а пока они будут проходить и ставить оценки, то большая масса людей игру и купит с релиза, ибо оценки от тех кому дали пресс-копии уже будут, а потом уже хоть потоп
Так это буквально необьективные хейтеры а не издания игровые
Ребеночка обиделся.
Пффф, надеюсь, что это вы не про российских фанатов, которые не будут играть из-за отсутствия русского языка?..