Похоже, физические версии Starfield не будут содержать диск

Starfield — последняя и, возможно, самая крупная игра, которая оставила позади диски. Как подтвердила служба поддержки Bethesda, физические копии Starfield будут поставляться с кодом в коробке, что делает процесс почти таким же, как покупка в магазине Xbox.
Что еще хуже, во многих интернет-магазинах в настоящее время нет предупреждения об этом, поэтому любой, кто предварительно заказал физическую копию, будет шокирован в день запуска. Понятно, что фанаты уже расстроены, особенно потому, что нам сообщают новости через ответ в аккаунте службы поддержки Bethesda в Твиттере, а не во время каких-либо недавних рекламных мероприятий Starfield.
Вскоре после публикации твит был удален, но не раньше, чем многие заинтересованные фанаты увидели новость. Возможно, ответ был сделан по ошибке, и в конце концов будет физический релиз. Тем не менее, учитывая довольно четкую формулировку удаленного твита, это выглядит маловероятным. Возможно, Bethesda планировала объявить об этом ближе к запуску, который назначен на 6 сентября.
А зачем тогда вообще выпускать пустую коробку с кодом? Даже в дисках со стим играми было больше логики, а тут какой смысл? Распечатать на принтере картинку и купить двд бокс мы как-бы и сами можем.
Борьба Бесезды со вторичным рынком, возможно и остальные последуют её примеру.
Можно больше макулатуры закинуть. Вместо диска-динозавра.
Спасибо, Тодик, ты подарил мне еще один аргумент не покупать твою игру. Торрент наше все.
А Вы на Xbox играете?
Цена конечно же останется прежней
Ладно, на ПК физические версии не нужны вообще, но на консолях? Зачем тогда вообще физическую копию выпускать?
Почему это не нужны? Внезапно, не все люди на Земле имеют доступ к безлимитному интернету. Полно тех, кто обитает в глухомани, труднодоступных местах, сидит месяцами на вахте. И для них физические копии — единственный способ поиграть в игру.
Так в чем же смысл "физической" копии? Дать хомячку ощутить пальчиками, что он что-то за свои деньги получил?
Чтобы "другу" диск не давали) - он сам должен купить свой личный код.
диски уже прошлый век)
Т.е. даже в коллекцию не купить консольную версию, тупо.
Шикарный трэд.
Это разочаровывает, что Starfield не будет выпущена на физических дисках, особенно для фанатов, которые любят коллекционировать игры