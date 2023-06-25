Starfield 06.09.2023
8 572 оценки

Похоже, физические версии Starfield не будут содержать диск

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monk70
Новости

Starfield — последняя и, возможно, самая крупная игра, которая оставила позади диски. Как подтвердила служба поддержки Bethesda, физические копии Starfield будут поставляться с кодом в коробке, что делает процесс почти таким же, как покупка в магазине Xbox.

Что еще хуже, во многих интернет-магазинах в настоящее время нет предупреждения об этом, поэтому любой, кто предварительно заказал физическую копию, будет шокирован в день запуска. Понятно, что фанаты уже расстроены, особенно потому, что нам сообщают новости через ответ в аккаунте службы поддержки Bethesda в Твиттере, а не во время каких-либо недавних рекламных мероприятий Starfield.

Вскоре после публикации твит был удален, но не раньше, чем многие заинтересованные фанаты увидели новость. Возможно, ответ был сделан по ошибке, и в конце концов будет физический релиз. Тем не менее, учитывая довольно четкую формулировку удаленного твита, это выглядит маловероятным. Возможно, Bethesda планировала объявить об этом ближе к запуску, который назначен на 6 сентября.

-4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Multiplatformer

А зачем тогда вообще выпускать пустую коробку с кодом? Даже в дисках со стим играми было больше логики, а тут какой смысл? Распечатать на принтере картинку и купить двд бокс мы как-бы и сами можем.

4
Wraith_Soul

Борьба Бесезды со вторичным рынком, возможно и остальные последуют её примеру.

1
SoRaS3 Wraith_Soul

Можно больше макулатуры закинуть. Вместо диска-динозавра.

1
Talendor3
2
0ncnjqybr

Спасибо, Тодик, ты подарил мне еще один аргумент не покупать твою игру. Торрент наше все.

1
warp 37

А Вы на Xbox играете?

0
Freund Benno

Цена конечно же останется прежней

0
warp 37

Ладно, на ПК физические версии не нужны вообще, но на консолях? Зачем тогда вообще физическую копию выпускать?

0
0ncnjqybr

Почему это не нужны? Внезапно, не все люди на Земле имеют доступ к безлимитному интернету. Полно тех, кто обитает в глухомани, труднодоступных местах, сидит месяцами на вахте. И для них физические копии — единственный способ поиграть в игру.

0
I I I I I

Так в чем же смысл "физической" копии? Дать хомячку ощутить пальчиками, что он что-то за свои деньги получил?

0
noscome

Чтобы "другу" диск не давали) - он сам должен купить свой личный код.

0
Wraith_Soul
Спойлер
0
bohdan2015

диски уже прошлый век)

0
Kenn1y

Т.е. даже в коллекцию не купить консольную версию, тупо.

0
Shadoweaver

Шикарный трэд.

0
BlackCloak

Это разочаровывает, что Starfield не будет выпущена на физических дисках, особенно для фанатов, которые любят коллекционировать игры

0