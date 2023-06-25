Похоже, физические версии Starfield не будут содержать диск ©

Starfield — последняя и, возможно, самая крупная игра, которая оставила позади диски. Как подтвердила служба поддержки Bethesda, физические копии Starfield будут поставляться с кодом в коробке, что делает процесс почти таким же, как покупка в магазине Xbox.

Что еще хуже, во многих интернет-магазинах в настоящее время нет предупреждения об этом, поэтому любой, кто предварительно заказал физическую копию, будет шокирован в день запуска. Понятно, что фанаты уже расстроены, особенно потому, что нам сообщают новости через ответ в аккаунте службы поддержки Bethesda в Твиттере, а не во время каких-либо недавних рекламных мероприятий Starfield.

Вскоре после публикации твит был удален, но не раньше, чем многие заинтересованные фанаты увидели новость. Возможно, ответ был сделан по ошибке, и в конце концов будет физический релиз. Тем не менее, учитывая довольно четкую формулировку удаленного твита, это выглядит маловероятным. Возможно, Bethesda планировала объявить об этом ближе к запуску, который назначен на 6 сентября.