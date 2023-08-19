Похоже, в Starfield вернётся Creation Club

Согласно последним обновлениям лицензионного соглашения с пользователем Starfield в Steam, Creation Club может вернуться в новой игре Bethesda. Имеется в виду, в частности, внутренняя платформа игры, в которой собран контент, созданный самой Bethesda и / или пользователями сообщества.
На данный момент официального подтверждения нет, но, если то, что недавно появилось, окажется правдой, Starfield также пойдет по стопам Fallout 4 и Skyrim в плане модов и захватывающих приключений благодаря широкой поддержке геймеров со всего мира.
Ну и отлично, потом, как и в прошлый раз, скачаю все что мне из криэйшен клуба понравилось с торрента. Ну не покупать же в самом деле.
Главное ру сабы побыстрей после выхода игры 1сентября(ранний доступ для ultimate)
Главное, что-бы потом неканоничные (и несколько бредовые) творения не запихнули в какое-нибудь Anniversary Edition...
А что конкретно из неканона было в прошлый раз?