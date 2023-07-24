Поклонник Starfield потратил 200 часов на то, чтобы собрать воедино все дерево навыков ©

Один из самых преданных фанатов Starfield потратил около 200 часов на составление системы навыков игры на основе видеороликов и тизеров.



Вы можете подумать, что сообщение на сабреддите Starfield - это кульминация всех 200 часов исследований, но это лишь вершина айсберга. На самом деле существует 44-страничный Google документ, в котором собраны все доказательства каждого навыка Starfield, включая разбивку на такие категории, как "физические" и "социальные" навыки.

Пользователь даже разбил каждый навык на уровни. Оказалось, что у каждого навыка есть четыре уровня: "Новичок", "Продвинутый", "Эксперт" и, в конце концов, "Мастер". Для повышения уровня умения от новичка до мастера необходимо иметь в общей сложности 16 очков умений.

В подтверждение своих выводов пользователь привел более 100 изображений, взятых из предрелизных материалов, таких как трейлеры и демонстрационные ролики. Ему удалось собрать воедино все деревья навыков, включая физические, социальные, боевые, научные и технические категории, и выяснить, что в общей сложности существует более 60 отдельных навыков, в которые можно вложиться.

Мы уже знаем, насколько масштабным будет Starfield в физическом смысле, благодаря лирическим рассказам Bethesda о нем в течение последних нескольких месяцев, но теперь у нас есть представление о том, сколько навыков будет предложено в новой игре, каждый из которых поможет вам адаптировать своего персонажа под свой стиль игры.