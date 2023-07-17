Поклонники Starfield считают, что исследование игры будет лучше, чем в Skyrim ©

Дата выхода Starfield не за горами, и фанаты продолжают мечтать и теоретизировать об исследовании, которое игра предложит при запуске. Поскольку Skyrim входит в число лучших игр Bethesda, фанаты уже надеются, что исследование Starfield заставит другую игру выглядеть маленькой по сравнению с ней.

Не будет спорным утверждение, что с момента первоначального выпуска Skyrim в 2011 году индустрия в целом смогла вложить в игры все больше и больше опыта. В некоторых случаях это может просто привести к широким открытым пространствам, не имеющим реальной привлекательности, но для поклонники Starfield уже надеются, что игра прочно закрепит следующую эволюцию в исследовании открытых миров.

На Starfield Reddit один из игроков отметил, что, хотя ему нравятся исследования в Skyrim, после многих лет игры он узнал, что некоторые достопримечательности находятся всего в нескольких минутах ходьбы, хотя кажутся в глуши. Пользователь i_am_not_a_good_idea упомянул, что Skyrim использует множество «хитрых уловок», чтобы заставить игрока думать, что в ней большие области, чем есть на самом деле. Эти трюки включают в себя небольшое расстояние в тумане, низкие горы, покрытые облаками, и извилистые тропы, которые удлиняют ваше путешествие.

Однако игроки заявляют, что ничего из этого не должно быть необходимо для Starfield.

«Когда вы приземлитесь на своем корабле и пройдете по прямой линии в лес на пять миль, вы действительно окажетесь на пять миль в дикой местности, и всего в пяти минутах ходьбы от вас не будет никакого Рифтена».

Игроки были очень взволнованы чувством изоляции, которое позволяют большие миры, и «знание того, что вы можете столкнуться с новым местом, или новым типом врага, или случайными врагами, только усилит это чувство».

Другие игроки также отметили свое намерение не торопиться в Starfield, а не ломиться сломя голову сквозь основную историю. Другой игрок также сказал: «Не могу дождаться, когда эта игра поглотит всю мою жизнь».