Поклонники Starfield считают, что исследование игры будет лучше, чем в Skyrim

Дата выхода Starfield не за горами, и фанаты продолжают мечтать и теоретизировать об исследовании, которое игра предложит при запуске. Поскольку Skyrim входит в число лучших игр Bethesda, фанаты уже надеются, что исследование Starfield заставит другую игру выглядеть маленькой по сравнению с ней.
Не будет спорным утверждение, что с момента первоначального выпуска Skyrim в 2011 году индустрия в целом смогла вложить в игры все больше и больше опыта. В некоторых случаях это может просто привести к широким открытым пространствам, не имеющим реальной привлекательности, но для поклонники Starfield уже надеются, что игра прочно закрепит следующую эволюцию в исследовании открытых миров.
На Starfield Reddit один из игроков отметил, что, хотя ему нравятся исследования в Skyrim, после многих лет игры он узнал, что некоторые достопримечательности находятся всего в нескольких минутах ходьбы, хотя кажутся в глуши. Пользователь i_am_not_a_good_idea упомянул, что Skyrim использует множество «хитрых уловок», чтобы заставить игрока думать, что в ней большие области, чем есть на самом деле. Эти трюки включают в себя небольшое расстояние в тумане, низкие горы, покрытые облаками, и извилистые тропы, которые удлиняют ваше путешествие.
Однако игроки заявляют, что ничего из этого не должно быть необходимо для Starfield.
«Когда вы приземлитесь на своем корабле и пройдете по прямой линии в лес на пять миль, вы действительно окажетесь на пять миль в дикой местности, и всего в пяти минутах ходьбы от вас не будет никакого Рифтена».
Игроки были очень взволнованы чувством изоляции, которое позволяют большие миры, и «знание того, что вы можете столкнуться с новым местом, или новым типом врага, или случайными врагами, только усилит это чувство».
Другие игроки также отметили свое намерение не торопиться в Starfield, а не ломиться сломя голову сквозь основную историю. Другой игрок также сказал: «Не могу дождаться, когда эта игра поглотит всю мою жизнь».
"Поклонники" опять себе уже нафантазировали игру, в которую они ещё не играли. А потом будут ныть, что всё не так радужно, как было в их игре.
Скорее PG нафантазировали новость.
Исследование процедурно сгенерированных миров лучше, чем ходить по вручную проработанному миру в Skyrim? Серьезно? Мда, Starfied еще не вышел, однако уже завелся неадекватными фанатиками.
Какой же тупой хайп вокруг Fallout 4 в космосе... срамотища
Хорошее сочинение. Умеешь сочинять, что у фанатов на уме, молодец. Но лучше подкреплять какой-то статистикой, а не фантазиями на основе двух коментов с редита.
Реально места теперь дохрена. Главная проблема игр с открытым миром, что супер-древний-пипец-затерянный храм стоит где-то метрах в 500 от другого супер-дупер затерянного храма.
Влажные мечты фанатиков.
Сейчас себе нафантазируют а окажется всё упрощённой банальщиной, маленький островок на каждой планете)))
что значит окажется? это и так всем понятно (если человек условно не идиoт), и об этом говорилось, что дадут исследовать небольшую область возле корабля
Кто это сказал, иследовать можно всю планету без проблем, говорилось что будут генерироватся всякие ништяки приоритетно не далеко от карабля чтоб тем кому не охото долго пехать по планете могли получить многое в близи места посадки космолёта
Тогда нужен режим одной жизни.
Сильно ошибаются.
Трудно сделать исследования хуже, чем в Скайриме
а мне нравилось исследование в скайриме. В первый раз пришёл в лагерь великана и научился полётам в стратосферу.
Скайрим - один из лучших в плане красоты и проработки игровых миров. Если не самый лучший.
Не знаю, что там может быть интересного. Ни одной запоминающейся локации, все пещеры одинаковые, игра выглядит серо даже с модами. Дело вкуса, конечно, но я лично никогда не понимал хайпа вокруг игры. Заранее извиняюсь, если задел чьи-то нежные чувства
Исследование в теории было бы интересным, если бы в игре была всего одна солнечная система с 7-9 планетами, а не 1000 камней с расщеплением минералов и одинаковыми данжами, где все отличия сводятся к разному окрасу поверхности и атмосферы.
Ой как много дизинформации по игре, те кто реально ждёт игру надеюсь не сидят и не верят во всё что попало, а просто верят хотяб в то что показали и сказали и довольны уже тем что узнали, ждать чего то большего уже ошибочно, можно разачароватся ,а если то что показали не достаточно, то лучше ждите выхода и смотрите то вышло что хотели или нет, ведь как говорится всем не угодить, у многих фантазия такая что реализовать это не возможно просто, и вообще нвости из нечего делают на каждом шагу, былоб что инетресного, а то одни предположения да дезинформация
50 % Элитки плюс 50 % NMS. Итого в сумме Старфилд.