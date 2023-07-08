Покупателям видеокарт от AMD тоже подарят Starfield ©

На прошлой неделе Newegg сообщил подробности о предстоящей акции AMD Starfield Game Bundle Promotion Store, в которую входит бесплатная копия игры при покупке новых процессоров серии Ryzen 7000. А теперь стало известно, что AMD также будет дарить Starfield и покупателям видеокарт Radeon. Причем речь идет не только о семействе RDNA3, но и о RDNA2, начиная с серии Radeon RX 6600 ( за исключением моделей 6500/6400). Подтверждение этому появилось на тайваньском сайте AMD.

По данным AMD Taiwan, промоакция начнется 11 июля и продлится до 30 сентября. Владельцы новых комплектующих от AMD смогут получить игровые коды вплоть до конца октября.

В зависимости от стоимости покупки, вы даже сможете получить премиум-версию игры, дающую 5-дневный ранний доступ вместо стандартной. Правда, это произойдет, если покупать самые дорогие решения: для CPU - Ryzen 9 7900, а для GPU - Radeon RX 6700. В стандартный набор, напротив, входят модели процессоров Ryzen 7 и Ryzen 5 серии 7000, а также видеокарты Radeon 6600/7600.

Starfield выйдет 6 сентября на PC и Xbox Series.