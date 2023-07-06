По словам JuiceHead в твиттере, где-то просочился геймплей Starfield. Сам он утверждает, что видел короткий ролик и несколько изображений, полученных от анонимного источника.
Впоследствии пользователь уточняет, что ничего из этого не должно было быть обнародовано, и поэтому нет никаких ссылок, по которым можно найти видео или изображения. Тем не менее, он также утверждает, что получил предварительный просмотр некоторых из этих материалов через личное сообщение.
Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить любопытство его подписчиков, которые попросили разъяснений по поводу геймплея. Этой теме также была посвящена тема на Reddit, в которой люди в основном охотятся за контентом, чтобы оценить его своими глазами. Между тем, более ранняя утечка Starfield показала Автомат Калашникова и экран загрузки.
На данный момент от Bethesda нет никаких сообщений, но можно предположить, что официальное геймплейное видео может появиться в ближайшее время. Одно можно сказать наверняка: вокруг Starfield царит звездный ажиотаж, о чем свидетельствует соотношение количества предварительных заказов среди ПК-геймеров, что возмутило другую часть геймеров.
Пользователь утверждает, что видел слитый геймплей Starfield©
По словам JuiceHead в твиттере, где-то просочился геймплей Starfield. Сам он утверждает, что видел короткий ролик и несколько изображений, полученных от анонимного источника.
Так вроде все видели официальный геймплей !?)))
И че? Игра огромная и многогранная. По кусочку слитого геймплея сложно вынести вердикт.
Вот он прям на рот отвечает? А если соврал?
просто геймплей сейчас в деревне, не может показать другим
Ага. И это пользователь playground'а?
Я тоже видел 12 июня.
В чём новость то...
Пользователь фанат и энтузиаст с фанатским энтузиазмом утверждает, что видел слитый гейплей Starfield
Пов сидел с пивом смотрел xbox showcase:
А я вчера кааак прыгнул, аж до неба достал.
Все видели, чел.