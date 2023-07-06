Starfield 06.09.2023
8 590 оценок

Пользователь утверждает, что видел слитый геймплей Starfield

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Procy_on
Новости

По словам JuiceHead в твиттере, где-то просочился геймплей Starfield. Сам он утверждает, что видел короткий ролик и несколько изображений, полученных от анонимного источника.

Впоследствии пользователь уточняет, что ничего из этого не должно было быть обнародовано, и поэтому нет никаких ссылок, по которым можно найти видео или изображения. Тем не менее, он также утверждает, что получил предварительный просмотр некоторых из этих материалов через личное сообщение.

Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить любопытство его подписчиков, которые попросили разъяснений по поводу геймплея. Этой теме также была посвящена тема на Reddit, в которой люди в основном охотятся за контентом, чтобы оценить его своими глазами. Между тем, более ранняя утечка Starfield показала Автомат Калашникова и экран загрузки.

На данный момент от Bethesda нет никаких сообщений, но можно предположить, что официальное геймплейное видео может появиться в ближайшее время. Одно можно сказать наверняка: вокруг Starfield царит звездный ажиотаж, о чем свидетельствует соотношение количества предварительных заказов среди ПК-геймеров, что возмутило другую часть геймеров.

-13
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
askazanov

Так вроде все видели официальный геймплей !?)))

13
cuckold

И че? Игра огромная и многогранная. По кусочку слитого геймплея сложно вынести вердикт.

5
Oscilograf

Вот он прям на рот отвечает? А если соврал?

4
en3rgizer

просто геймплей сейчас в деревне, не может показать другим

1
Jarvis666

Ага. И это пользователь playground'а?

1
warp 37

Я тоже видел 12 июня.

0
CT3H

В чём новость то...

0
Mandalordek

Пользователь фанат и энтузиаст с фанатским энтузиазмом утверждает, что видел слитый гейплей Starfield

0
Alex Worldplay

Пов сидел с пивом смотрел xbox showcase:

0
Kolyambus55RUS

А я вчера кааак прыгнул, аж до неба достал.

0
6363

Все видели, чел.

0