Пользователь утверждает, что видел слитый геймплей Starfield ©

По словам JuiceHead в твиттере, где-то просочился геймплей Starfield. Сам он утверждает, что видел короткий ролик и несколько изображений, полученных от анонимного источника.



Впоследствии пользователь уточняет, что ничего из этого не должно было быть обнародовано, и поэтому нет никаких ссылок, по которым можно найти видео или изображения. Тем не менее, он также утверждает, что получил предварительный просмотр некоторых из этих материалов через личное сообщение.



Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить любопытство его подписчиков, которые попросили разъяснений по поводу геймплея. Этой теме также была посвящена тема на Reddit, в которой люди в основном охотятся за контентом, чтобы оценить его своими глазами. Между тем, более ранняя утечка Starfield показала Автомат Калашникова и экран загрузки.



На данный момент от Bethesda нет никаких сообщений, но можно предположить, что официальное геймплейное видео может появиться в ближайшее время. Одно можно сказать наверняка: вокруг Starfield царит звездный ажиотаж, о чем свидетельствует соотношение количества предварительных заказов среди ПК-геймеров, что возмутило другую часть геймеров.