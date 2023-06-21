Пользователи обнаружили заметное улучшение моделей планет в Starfield

Студия Bethesda Softworks в начале лета провела масштабную презентацию, в рамках которой раскрыла множество новых деталей о своей амбициозной ролевой игре Starfield. Главной темой обсуждения среди игроков стало заметное улучшения визуального аспекта проекта, если сравнить с демонстрациями 2022 года. В сети уже появилась несколько разных сравнений, демонстрирующих разницу в графике, но для истинных полонников игр в космосе была важна лишь одна деталь — планеты. Пользователи обнаружили, что модели в Starfield планет кардинально отличаются от того, что разработчики показывали год назад.
На визуальное улучшение качества моделей планет в Starfield первым обратил внимание пользователь под ником lokvah316. Он опубликовал изображение со сравнением моделей из геймплейных роликов за 2022 и 2023 год, которое наглядно показывает колоссальную разницу.
Благодаря переносу Starfield на еще один год, разработчиком удалось сильно улучшить детализацию объектов. На примере модели планет, теперь игроки смогут четко разглядеть её разнообразные биомы и увидеть материки, хотя раньше это было больше похоже обычный голубой шар.
Как отмечают пользователи в комментариях к публикации, это действительно ценное улучшение для всех фанатов игр в космосе.
А акция будет как в Скайрим? Назови своего ребёнка Давакин и получи копию игры бесплатно.
Блин поздняк, мы уже назвали Тоддом.
Там не копию, а на все игры беседке до конца жизни бесплатные будут
Довакин. Или у тебя от давать? хдд
Вот чего и хочется от игр в жанре покорения космоса..
Улететь далеко от обитаемых секторов на большом, практически автономном корабле, по которому можно пройтись в процессе полета и перевести дух. Найти планету с несколькими лунами, и чтобы там были моря и океаны, к примеру необитаемую, но пригодную для жизни и первым пройтись по её поверхности. И чтобы на берегу был слышен шум прибоя и был шикарный вид на соседнюю планету или луны, кольца и т.д., и при этом красивый но чужой.
В Элитке такого нет, в НеМужицкомНебе тем более, Стар Ситизенский долгойстрой хорошо если внуки застанут, а поиграют прапраправнуки. Все надежды на Старфилд.
Разве что Эмпирион даёт такие ощущения. Плюсом возможность настроек выживания и строительства.
Да просто тема настолько нераскрыта, что у всех фантазий с 5 лет накопилось. Масс Эффект хорош, но делать кинцо с мелкими локациями в бескрайнем космосе это вообще не то.
Сам очень на андромеду надеялся.. типа новая вселенная, исследования.. хрен там)
Видишь хомячка, и я не вижу, а он есть!!!!!!!