Пользователи обнаружили заметное улучшение моделей планет в Starfield ©

Студия Bethesda Softworks в начале лета провела масштабную презентацию, в рамках которой раскрыла множество новых деталей о своей амбициозной ролевой игре Starfield. Главной темой обсуждения среди игроков стало заметное улучшения визуального аспекта проекта, если сравнить с демонстрациями 2022 года. В сети уже появилась несколько разных сравнений, демонстрирующих разницу в графике, но для истинных полонников игр в космосе была важна лишь одна деталь — планеты. Пользователи обнаружили, что модели в Starfield планет кардинально отличаются от того, что разработчики показывали год назад.

Модель планеты в Starfield 2022 года и 2023 года

На визуальное улучшение качества моделей планет в Starfield первым обратил внимание пользователь под ником lokvah316. Он опубликовал изображение со сравнением моделей из геймплейных роликов за 2022 и 2023 год, которое наглядно показывает колоссальную разницу.

Благодаря переносу Starfield на еще один год, разработчиком удалось сильно улучшить детализацию объектов. На примере модели планет, теперь игроки смогут четко разглядеть её разнообразные биомы и увидеть материки, хотя раньше это было больше похоже обычный голубой шар.

Как отмечают пользователи в комментариях к публикации, это действительно ценное улучшение для всех фанатов игр в космосе.