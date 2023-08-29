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Starfield 06.09.2023
7.9 738 оценок

Пользователи уже начали критиковать Starfield за "повестку"

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Procy_on
Новости

Релиз Starfield состоится только 6 сентября, рецензии на ролевую игру появятся в конце этой недели, а в пятницу те, у кого есть ранний доступ, смогут начать играть. Однако, несмотря на то, что никто, кроме нескольких рецензентов и тех, кто помогал в создании игры, в нее еще не играл, некоторые люди предсказуемо начали беспокоиться о том, что в Starfield полно "воукизма".

Дискуссия, развернувшаяся в сообществе Starfield в Steam с вопросом "Будет ли игра "воук"?", вызвала столько споров, что на текущий момент было получено почти 1 000 ответов.

Для непосвященных: "woke" (воук, проснувшийся) — распространенный в англоязычной SJW антикультуре неологизм, обозначающий "принявший современные западные нетрадиционные ценности". Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам.

Первый ответ к теме: "Возможно, но не близко к той грязи, которая творится в Baldurs Gate 3". Другой также пишет: "Я очень сомневаюсь, что Starfield достигнет уровня извращенности Baldur's Gate 3".

Третий вспоминает Fallout 4, которая "уже начала набирать обороты, и это было до того, как компанию приобрела Microsoft", с чем некоторые соглашаются.

Еще одним фактором, который делает игру по мнению пользователей "проснувшейся", является то, что по крайней мере из увиденных кадров мало красивых женщин. Изменение дизайна Элой в Horizon Forbidden West и женщина в трейлере новой Fable позволили многим признать обе игры "проснувшимися", - первую критиковали за щечки, вторую вообще за неочевидную принадлежность к полу. И если в Starfield окажется большинство женщин непривлекательными, то это тоже будет квалифицироваться некоторыми как "воук" (или как визитная карточка Bethesda, ибо их движок никогда не славился привлекательными моделями лиц персонажей).

Как пишет пользователь: "Пока я могу сделать так, чтобы мой парень выглядел действительно мужественным, а женские NPC не были сплошь уродливыми бучами, я буду в порядке".

Есть те, кто считает придирки в адрес Starfield необоснованными, вспоминая другие игры, включая Skyrim с женщинами-воинами, как бы намекая, что из-за неверной трактовки определения понятия "воук", можно докопаться до любой игры, среди которых и New Vegas. Как пишет один пользователь: ""воук" это мужчины, которые верят, что они женщины. А настоящие женщины, пускай и страшненькие это совсем не воук".

Критике также подверглось отсутствие в Starfield "мужчин" и "женщин" в пользу местоимений "он", "она" или "они", что уже более подходит под определение "воук". Ну и не стоит надеяться на то, что в Starfield не будет гомосексуальных отношений, к сожалению, это уже давно устоявшаяся тенденция, которая в ближайшее время не изменится. Главное, чтобы вас не проткнули из-за случайного выбора невнятной реплики. А случится это или нет, мы узнаем уже совсем скоро.

58
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
saksnboom

Предпоследняя фраза делает всю статью))))

27
Freund Benno

Поржал всесте с вами :) сейчас в балдурс гейт играю, иногда случайно скипаю диалоги, и потом стою перед сложным выбором, понимаю ситуацию, особенно вспоминая четвертый фолыч с вариантами да нет сарказм, игра чисто на удачу :)

1
Destroited

Игра еще не вышла а на планете уже ни одного чистого вентилятора не осталось.

9
Sniper_11

😂

1
worys

Мало красивых женщин кек, у беседки с эти вотбде беда :) но, главное что есть моды и будут в итоге страшные заменены на кошко жон и прочее любые сексуальные фантазии кек :)

5
Art737

Люди умнеют, милорд! Оправдания в стиле "Да пока сюжет хороший - это неважно!" и "Да это всего-лишь выбор!" - уже не прокатывают.

4
pigsy

Ребята, давайте не будем спорить и ругаться! неважно кто ты - женщина или мужчина. Главное чтобы не пи.д.ар и ле.зб.уха)

4
OculusMortem

О да, я тоже хочу как в БГ3, чтобы можно было завалить любого непонравившегося персонажа, и игра тебе не скажет "ой, все, загружайся" или просто воскресит персонажа...

3
deusMarshall
3
NarkoSky

Никогда не понимал, зачем это в играх.

3
PerspicaciousMorgathus

В бг3 негры геи трахаются с геями медведями, можно делать бабу с членом - это не повестка по мнению фанатов.

А вот если где еще нет муж и женщины - да как они посмели, да как достали со своей повесткой

2
Art737

Вообще-то это тоже повестка и в стиме в обсуждениях эта тема постоянно поднимается. Были даже предложения поставить на входе в игру фильтр, чтобы игрок сам определял, что хочет ли он видеть глиномесов на экране. Но Лариан у нас прогрессивная студия и вовремя забанила этого мерзкого консерватора! (Сарказм)

PS. Дошло до того, что радужные стали создавать темы с просьбой забанить всех, кто критикует повестку. Но их почему-то Ларианы не трогают... Видать священные животные бельгии.

0
PerspicaciousMorgathus Art737

Рад что не все фаны это отвергают, но видел много коментов в стиле - это

0
samosan
Или как визитная карточка Bethesda, ибо их движок никогда не славился привлекательными моделями лиц персонажей

С чего это?Хватало у беседки довольно красивых лиц,таже Лидия или Эйла охотница в скайриме,это в 4 фаллауте всё плохо стало,куда хуже,чем в 3,почти до уровня обливиона опустились.Благо,модами поправят,их игры как раз ощущаются скорее как площадка для творчества,чем самодостаточное рпг.

1
XalimoV

В 4 Пайпер была, да и баба варвар наркоманка ниче так была.

5
Dushegub

Движок тут не причем вообще ибо модами нормальные люди добавляли очень красивые лица и фигуры - так что это или криворукость разрабов или целенаправленное выполнение заказа ...

5
Sickofitall XalimoV

Пайпер носатая страшила, а вот Кейт очень даже ничего была.

2
XalimoV

Этож Беседка неважно кто ты, все равны и должны купить Скайрим.

1
Sniper_11

Ну только Ради Сильваны можно и скайрим вернуться и всё!😎

0
Выxyxoль
Главное, чтобы вас не проткнули из-за случайного выбора невнятной реплики. А случится это или нет, мы узнаем уже совсем скоро.

А ты хорош!

1
ЛАГАРИУМ

а нефик добавлять чорних баб тай ище и нигерш зашкварних

1
TAPAKAH222
что в Starfield полно "воукизма".

Чавой? Нормально же жили просто с "повесткой", а тут такое теперь.

0
IvanKote

В России говорят повестка, за бугром говорят woke. Это синонимы по смыслу.

7
TAPAKAH222 IvanKote

Это не синонимы. "Повестка" шире.

5
Кот144 TAPAKAH222

Шире как очко тех, кто ее ввел и пропагандирует

6
Восставший из забытья Кот144

Орнул, спасибо :D

1
Сергей23235

Сто процентов в игре будут приусы и минотавры

0
Авраам Линкольн
"Возможно, но не близко к той грязи, которая творится в Baldurs Gate 3"

Повестку Балды Гея 3 ещё ни одна игра не переплюнула и вряд ли переплюнет. Разве что, Гендербаг 2077, который подобрался близко по уровню мерзости.

0
21SD1361

Исправить Балды, на слово Баг, правильно писать баг гея 3.

2
MrDork

Хочу сыграть как небинарный велоцираптор, надеюсь такой будет, иначе я оскорблюсь и отменю игру

0
Varyag-6666

Думал про суши будет, а не это вот всё.

0
Sadvald

Проблема страшных рож решается модами, а страшные неписи редактируются командой showlooksmenu, за это им спасибо.

0
Desmond72Miles
Возможно, но не близко к той грязи, которая творится в Baldurs Gate 3

О какой "грязи" идет речь? Это дарк фентези, вы ещё книжного Ведьмака за "грязь" поругайте. А если речь идет о повестке, то я тем более не понимаю. В игре как можно настрить персонажа так, как хочешь, хоть лесбиянку хоть гея хоть транса. В этой игре абсолютно всё завязано на выборах, и чтобы, например, будучи мужчиной переспать с мужским персонажем надо делать определенные выборы, специально вести и намекать на это персонажу. Про повестку говорят только гомофобы, которые от упоминание чего-то "такого" бегут блевать

0
qqVq

Неужели кто-то ещё отказывается добровольно хавать сжв парашу.

0
Jack Is Back

НЕ "проснувшиеся", а "сдохнувшие в муках уроды"! Как по мне, это более точное определение слова "воук"!!

0
Sniper_11

А не понятно, что все сразу испугались?! Моды сделают своё дело, и можно будет нормально играть ваш Старфилд😎 Первые моды пойдут конечно на внешность гг и нпс, а дальше всё остальное😎 И моды на Йеннифер Трисс и Цири и Геральда и Весемир из ведьмака 3, точно появиться в Старфилде😎

0
Jarvis666

Ah shit,,,here we go again))

0
Wraith_Soul

"Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам." Это случайно не с подачи Клауса Шваба?

0
pacifika

А чё там за грязь и извращённость в БГ3 я не поняла

-3
dead2dog

какая повестка, просто мир становится добрее, кто против?

-28
Skorskis

смотрю ты знатный воукист

13
Imnogamer

К сожалению, не становится.

1