Пользователи уже начали критиковать Starfield за "повестку" ©

Релиз Starfield состоится только 6 сентября, рецензии на ролевую игру появятся в конце этой недели, а в пятницу те, у кого есть ранний доступ, смогут начать играть. Однако, несмотря на то, что никто, кроме нескольких рецензентов и тех, кто помогал в создании игры, в нее еще не играл, некоторые люди предсказуемо начали беспокоиться о том, что в Starfield полно "воукизма".



Дискуссия, развернувшаяся в сообществе Starfield в Steam с вопросом "Будет ли игра "воук"?", вызвала столько споров, что на текущий момент было получено почти 1 000 ответов.

Для непосвященных: "woke" (воук, проснувшийся) — распространенный в англоязычной SJW антикультуре неологизм, обозначающий "принявший современные западные нетрадиционные ценности". Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам.

Первый ответ к теме: "Возможно, но не близко к той грязи, которая творится в Baldurs Gate 3". Другой также пишет: "Я очень сомневаюсь, что Starfield достигнет уровня извращенности Baldur's Gate 3".

Третий вспоминает Fallout 4, которая "уже начала набирать обороты, и это было до того, как компанию приобрела Microsoft", с чем некоторые соглашаются.

Еще одним фактором, который делает игру по мнению пользователей "проснувшейся", является то, что по крайней мере из увиденных кадров мало красивых женщин. Изменение дизайна Элой в Horizon Forbidden West и женщина в трейлере новой Fable позволили многим признать обе игры "проснувшимися", - первую критиковали за щечки, вторую вообще за неочевидную принадлежность к полу. И если в Starfield окажется большинство женщин непривлекательными, то это тоже будет квалифицироваться некоторыми как "воук" (или как визитная карточка Bethesda, ибо их движок никогда не славился привлекательными моделями лиц персонажей).

Как пишет пользователь: "Пока я могу сделать так, чтобы мой парень выглядел действительно мужественным, а женские NPC не были сплошь уродливыми бучами, я буду в порядке".

Есть те, кто считает придирки в адрес Starfield необоснованными, вспоминая другие игры, включая Skyrim с женщинами-воинами, как бы намекая, что из-за неверной трактовки определения понятия "воук", можно докопаться до любой игры, среди которых и New Vegas. Как пишет один пользователь: ""воук" это мужчины, которые верят, что они женщины. А настоящие женщины, пускай и страшненькие это совсем не воук".

Критике также подверглось отсутствие в Starfield "мужчин" и "женщин" в пользу местоимений "он", "она" или "они", что уже более подходит под определение "воук". Ну и не стоит надеяться на то, что в Starfield не будет гомосексуальных отношений, к сожалению, это уже давно устоявшаяся тенденция, которая в ближайшее время не изменится. Главное, чтобы вас не проткнули из-за случайного выбора невнятной реплики. А случится это или нет, мы узнаем уже совсем скоро.