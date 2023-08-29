Пользователи уже начали критиковать Starfield за "повестку"

Релиз Starfield состоится только 6 сентября, рецензии на ролевую игру появятся в конце этой недели, а в пятницу те, у кого есть ранний доступ, смогут начать играть. Однако, несмотря на то, что никто, кроме нескольких рецензентов и тех, кто помогал в создании игры, в нее еще не играл, некоторые люди предсказуемо начали беспокоиться о том, что в Starfield полно "воукизма".
Дискуссия, развернувшаяся в сообществе Starfield в Steam с вопросом "Будет ли игра "воук"?", вызвала столько споров, что на текущий момент было получено почти 1 000 ответов.
Для непосвященных: "woke" (воук, проснувшийся) — распространенный в англоязычной SJW антикультуре неологизм, обозначающий "принявший современные западные нетрадиционные ценности". Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам.
Первый ответ к теме: "Возможно, но не близко к той грязи, которая творится в Baldurs Gate 3". Другой также пишет: "Я очень сомневаюсь, что Starfield достигнет уровня извращенности Baldur's Gate 3".
Третий вспоминает Fallout 4, которая "уже начала набирать обороты, и это было до того, как компанию приобрела Microsoft", с чем некоторые соглашаются.
Еще одним фактором, который делает игру по мнению пользователей "проснувшейся", является то, что по крайней мере из увиденных кадров мало красивых женщин. Изменение дизайна Элой в Horizon Forbidden West и женщина в трейлере новой Fable позволили многим признать обе игры "проснувшимися", - первую критиковали за щечки, вторую вообще за неочевидную принадлежность к полу. И если в Starfield окажется большинство женщин непривлекательными, то это тоже будет квалифицироваться некоторыми как "воук" (или как визитная карточка Bethesda, ибо их движок никогда не славился привлекательными моделями лиц персонажей).
Как пишет пользователь: "Пока я могу сделать так, чтобы мой парень выглядел действительно мужественным, а женские NPC не были сплошь уродливыми бучами, я буду в порядке".
Есть те, кто считает придирки в адрес Starfield необоснованными, вспоминая другие игры, включая Skyrim с женщинами-воинами, как бы намекая, что из-за неверной трактовки определения понятия "воук", можно докопаться до любой игры, среди которых и New Vegas. Как пишет один пользователь: ""воук" это мужчины, которые верят, что они женщины. А настоящие женщины, пускай и страшненькие это совсем не воук".
Критике также подверглось отсутствие в Starfield "мужчин" и "женщин" в пользу местоимений "он", "она" или "они", что уже более подходит под определение "воук". Ну и не стоит надеяться на то, что в Starfield не будет гомосексуальных отношений, к сожалению, это уже давно устоявшаяся тенденция, которая в ближайшее время не изменится. Главное, чтобы вас не проткнули из-за случайного выбора невнятной реплики. А случится это или нет, мы узнаем уже совсем скоро.
Предпоследняя фраза делает всю статью))))
Поржал всесте с вами :) сейчас в балдурс гейт играю, иногда случайно скипаю диалоги, и потом стою перед сложным выбором, понимаю ситуацию, особенно вспоминая четвертый фолыч с вариантами да нет сарказм, игра чисто на удачу :)
Игра еще не вышла а на планете уже ни одного чистого вентилятора не осталось.
😂
Мало красивых женщин кек, у беседки с эти вотбде беда :) но, главное что есть моды и будут в итоге страшные заменены на кошко жон и прочее любые сексуальные фантазии кек :)
Люди умнеют, милорд! Оправдания в стиле "Да пока сюжет хороший - это неважно!" и "Да это всего-лишь выбор!" - уже не прокатывают.
Ребята, давайте не будем спорить и ругаться! неважно кто ты - женщина или мужчина. Главное чтобы не пи.д.ар и ле.зб.уха)
О да, я тоже хочу как в БГ3, чтобы можно было завалить любого непонравившегося персонажа, и игра тебе не скажет "ой, все, загружайся" или просто воскресит персонажа...
Никогда не понимал, зачем это в играх.
В бг3 негры геи трахаются с геями медведями, можно делать бабу с членом - это не повестка по мнению фанатов.
А вот если где еще нет муж и женщины - да как они посмели, да как достали со своей повесткой
Вообще-то это тоже повестка и в стиме в обсуждениях эта тема постоянно поднимается. Были даже предложения поставить на входе в игру фильтр, чтобы игрок сам определял, что хочет ли он видеть глиномесов на экране. Но Лариан у нас прогрессивная студия и вовремя забанила этого мерзкого консерватора! (Сарказм)
PS. Дошло до того, что радужные стали создавать темы с просьбой забанить всех, кто критикует повестку. Но их почему-то Ларианы не трогают... Видать священные животные бельгии.
Рад что не все фаны это отвергают, но видел много коментов в стиле - это
С чего это?Хватало у беседки довольно красивых лиц,таже Лидия или Эйла охотница в скайриме,это в 4 фаллауте всё плохо стало,куда хуже,чем в 3,почти до уровня обливиона опустились.Благо,модами поправят,их игры как раз ощущаются скорее как площадка для творчества,чем самодостаточное рпг.
В 4 Пайпер была, да и баба варвар наркоманка ниче так была.
Движок тут не причем вообще ибо модами нормальные люди добавляли очень красивые лица и фигуры - так что это или криворукость разрабов или целенаправленное выполнение заказа ...
Пайпер носатая страшила, а вот Кейт очень даже ничего была.
Этож Беседка неважно кто ты, все равны и должны купить Скайрим.
Ну только Ради Сильваны можно и скайрим вернуться и всё!😎
А ты хорош!
а нефик добавлять чорних баб тай ище и нигерш зашкварних
Чавой? Нормально же жили просто с "повесткой", а тут такое теперь.
В России говорят повестка, за бугром говорят woke. Это синонимы по смыслу.
Это не синонимы. "Повестка" шире.
Шире как очко тех, кто ее ввел и пропагандирует
Орнул, спасибо :D
Сто процентов в игре будут приусы и минотавры
Повестку Балды Гея 3 ещё ни одна игра не переплюнула и вряд ли переплюнет. Разве что, Гендербаг 2077, который подобрался близко по уровню мерзости.
Исправить Балды, на слово Баг, правильно писать баг гея 3.
Хочу сыграть как небинарный велоцираптор, надеюсь такой будет, иначе я оскорблюсь и отменю игру
Думал про суши будет, а не это вот всё.
Проблема страшных рож решается модами, а страшные неписи редактируются командой showlooksmenu, за это им спасибо.
О какой "грязи" идет речь? Это дарк фентези, вы ещё книжного Ведьмака за "грязь" поругайте. А если речь идет о повестке, то я тем более не понимаю. В игре как можно настрить персонажа так, как хочешь, хоть лесбиянку хоть гея хоть транса. В этой игре абсолютно всё завязано на выборах, и чтобы, например, будучи мужчиной переспать с мужским персонажем надо делать определенные выборы, специально вести и намекать на это персонажу. Про повестку говорят только гомофобы, которые от упоминание чего-то "такого" бегут блевать
Неужели кто-то ещё отказывается добровольно хавать сжв парашу.
НЕ "проснувшиеся", а "сдохнувшие в муках уроды"! Как по мне, это более точное определение слова "воук"!!
А не понятно, что все сразу испугались?! Моды сделают своё дело, и можно будет нормально играть ваш Старфилд😎 Первые моды пойдут конечно на внешность гг и нпс, а дальше всё остальное😎 И моды на Йеннифер Трисс и Цири и Геральда и Весемир из ведьмака 3, точно появиться в Старфилде😎
Ah shit,,,here we go again))
"Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам." Это случайно не с подачи Клауса Шваба?
А чё там за грязь и извращённость в БГ3 я не поняла
какая повестка, просто мир становится добрее, кто против?
смотрю ты знатный воукист
К сожалению, не становится.