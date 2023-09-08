Пользовательский рейтинг Starfield начал падать, и причиной тому не только ревью-бомбинг

Еще до релиза Starfield некая группа, именующая себя "посланниками PlayStation", объявила о бомбардировке игры Bethesda Game Studios отзывами на Metacritic. Как и следовало ожидать, как только на сайте стали доступны оценки, сразу же появилось множество негативных комментариев.
Так, на Metacritic у PC-версии средний рейтинг составляет 5,4/10, в то время как на Xbox Series X|S он чуть выше - 6,1/10. В отзывах можно прочитать различные жалобы, связанные с техническими проблемами космической RPG, неудовлетворением игровыми элементами и даже разочарованием от сюжета. Всего на у PC-версии Starfield на Metacritic более 1200 отрицательных отзывов.
Одни называют ее научно-фантастическим клоном Oblivion и Skyrim из франшизы The Elder Scrolls. Другие отмечают отсутствие плавного перемещения с планеты на планету и устаревшую лицевую анимацию. Модели персонажей также подвергались критике со стороны некоторых пользователей, утверждавших, что они выглядят устаревшими на несколько лет. Кроме того, в негативных отзывах часто упоминается оптимизация для ПК.
Ужасный геймплей и глюки, полные баги. Игра стала неиграбельной. Я сразу же сделал возврат денег. В Bethesda уже трудно поверить.
30 кадров в секунду в 2023 году???? Это, наверное, самый тупой выбор дизайна, который когда-либо был, он полностью портит игровой процесс и создает ощущение старой игры.
Эта игра - просто космо-версия Fallout 4. Компания Bethesda обещала возможность исследования космоса, однако на деле ничего этого нет.
Игра очень глючная. Пустая и скучная. Не рекомендуется вообще, пустая трата времени. И Тодд, и Фил Спенсер - большие обманщики.
Хотя во многом такие замечания можно считать реальной критикой, они ни в коем случае не заслуживают оценки 0/10. Даже самые жесткие критики Starfield согласны с тем, что игра может быть очень увлекательной, стоит только немного углубиться в нее. Многих игроков, наверняка, справедливо раздражают многочисленные загрузочные экраны и более спокойное начало сюжета, но среди отзывов можно также найти весьма краткие и туманные заметки и оценки, основная цель которых, вероятно, заключается в снижении общего среднего балла игры.
Следует также отметить, что, несмотря на то, что Starfield подверглась атаке негативных отзывов, нет недостатка и в очень положительных комментариях. При этом Starfield является игрой от внутренней студии Xbox, что ставит ее в центр бушующей в Интернете войны между фанатами консолей. К сожалению, подобные дискуссии только вредят доверию к оценкам пользователей на Metacritic.
Но самое настораживающее для Bethesda, что ситуация начала повторилась и в других цифровых магазинах. Так, в Steam оценка рекомендаций сначала составляла 93%, а на следующий день после релиза упала до 87%. Сейчас пользовательский рейтинг составляет 81% и может опуститься ниже столь желанной отметки в 80%. В этом случае многим играм очень трудно вновь завоевать доверие игроков и свою репутацию.
Кстати, в самом Microsoft Store оценка Starfield составила 3,6/5 в США и 3,5/5 в Великобритании. А вот одной из стран с самым высоким баллом стала Бразилия - 4,0/5.
Однако отзывы пользователей не оказали существенного влияния на успех игры. Сегодня Bethesda сообщила, что Starfield привлекла 6 млн. игроков, что стало огромным успехом для Xbox и крупнейшим в истории запуском для Bethesda Game Studios.
Ой, а как это так получилось, наверное отрицательные отзывы пишут нищеброды которые не могут себе позволить компьютеры с самыми последними комплектующими. Да Тодд?
ну на метакритике может любой оставить отзыв, даже игрой владеть не надо.
в стиме тож можно купить, через 30 минут написать отзыв и рефанд сделать
Да чувак оторван от реальности наглухо. У людей на топах игра глючит, а он про хорошую оптимизацию талдычит.
Я Скайрим, когда он вышел, проходил на Радеоне 4850 на высоких настройках, видюхе на то время уже 4-ий год шел. тДодик, иди сейчас поиграй на карточке 4-ех летней давности в старфилд на высоких, а?
Игра работает отлично на видеокартах амд.
Когда купишь видеокарту амд покажешь тесты. Пока что погляди ютуб, там тебе покажут что ничего там отлично не работает. Противопоставить пруфов у тебя нет, увы)
Некстгенн который мы заслужили.
Это просто игра не про графон!
Игра не про игру. А про оценки и срачи) По факту. Вы вообще слышали как кто-то обсуждает квесты, ЛОР, музыку в игре? Ну, это не про это (с)
какую музыку если звук в игре может просто тупо исчезнуть на несколько секунд в рандомных моментах, ооооооо даааа это прям огонь всю жизнь мечтал
Я боюсь спрашивать у "Купи Старфилд", но про что же тогда игра? Я запутался
Игра не раскрылась для данного пользователя, а надо было всего лишь потерпеть
Так то он прав, рано или поздно из него сделают конфетку, у Беседки на это есть все ресурсы. Так что в любом случае все его купят
Плохую игру пытаются оправдать, иначе бы мы ща в редфолл и форспокен играли
Это флагман Беседки, на ближайшие лет пять точно. Так что они исправят существенную часть недостатков за ближайшие месяцы/годы, можешь быть уверен. Про Киберпанк кстати тоже самое говорили, или уже забыл?
Геймплей модами могут изменить. Визуал с оптимизацией тоже можно. Пустые тысячи планеты окей допустим может быть когда нибудь и такое кто-то сделает. Всякие инопланетные расы и тд. Может даже смогут огрехи колизий моделей с их пересечением исправить.
Но что модмейкеры я уверен точно никак не смогут изменить так это костыли движка в виду его постоянных загрузок. Что ты не сможешь подлететь к планете и приземлиться где хочешь там все эти планеты в космосе это натянутые текстуры на невидимую стену.
Ну и откровенно слабый основной сюжет и сделать запоминабщихся нпц они не смогут также изменить. Бесезда не пытается как-то делать лучше. Все же сейчас не 2006, чтобы все в шоке были от этой игры и закрыли глаза на все, преподнясящийся как топ экз майкрософт. Форзу эта игра вот вообще не переплюнула, а казалось должна была
Я лучше в Скайрим ещё поиграю. Моды нормальные ещё пару лет ждать. Там может со скидкой в 80% и купим. Может со временем Тодд одумается, сменит движок и выпустит нормальные свитки. Мечты.
Просто создатели старфилда живут по-принципу "ЛГБТ".
Л - Лицемерие
Г - Гнилость
Б - Балабольство
Т - Тупоголовость.
К - Купи С̶к̶а̶й̶р̶и̶м Старфилд
+ - Купи Остальные игры Беседки
дополнил, а то у тебя урезано.
Спасибо.
Дестарфилизация идёт полным ходом
Была бы игра от Сони, Метакритик бы убрал отзывы с нулями.
Еще успеют убрать.
"они ни в коем случае не заслуживают оценки 0/10" как раз таки заслуживают
Пишу от лица нищебродов, который собрал пк за 500к.
Играю на 4090 Suprim X 13900k. 4к моник 144 гц.
Хочу пожелать Тодду выздоровления. 60-70 фпс, просадки до 30-40 фпс. Куча багов, перестал играть из-за бага, в котором просто все оружие перестаёт стрелять, работает только нож и кулаки...Вычитал, что смена пола помогает в решение данного бага, но я решил, что пусть этот способ проверит сам Тодд. А я же пойду играть в старый, добрый скайрим. Кстати игра вылетая Масс Эффект андромеда.
он же тебе русским языком (нет) сказал, что нужно обновить пк. это революционнейшая прорывная игра! некстген некстгена! она создавалась с прицелом на будущее! специально для RTX 7090ti super! закрой рот и восхищайся игрой!
У тебя проц слабоват, надо бы 13900ks брать, тогда бы все тянуло) по мнению Тодда ты на предтопе сидишь, увы.
Ну кстати вот я абсолютно ничего хорошего от старфилда не ждал, скачал чисто посмотреть, пару часов поиграл - хорошая игра.
Оптимизон так себе, вообще все так себе, это совершенно точно не гейм ченжер и не какое то великое откровение в индустрии. Но когда ты от игры ничего не ждешь - то в нее в целом приятно играть.
Да она душная и нудная, но вот такая вот космическая песочница в которой можно отдохнуть и почилить)
Просто не надо вешать ярлыков было до релиза, да и после не надо. Это просто прикольная игрушка. Это не проект о котором напишут потомки в легендах, это не икона индустрии, просто прикольная космическая рпг в которую можно позалипать)
В том и дело, что нам, пиратам, хотя-бы не обидно, скачал-попробовал-удалил. А люди за эту поделку по 70$ отдали, поверив в наглый п*здежь тодика.
То что не нужно вешать на игры ярлыки до релиза - я конечно согласен. Но есть один нюанс: эти ярлыки навесил сам Тодд.
Душная и нудная, но при этом можно отдохнуть и почилить? Это как? Разве чтобы отдохнуть и почилить игра не должна быть интересной, веселой , увлекательной? Прям как в анекдоте мыши плакали,кололись, но продолжали есть кактус, так и тут душно и нудно, но продолжаем чилить и отдыхать :)
Я тебе так скажу. Вот есть потрясающие игры. Для меня это например рдр2, кп77, гта 4-5, атомик, ведьмак 3 и тд. Вот в них прям хочется играть, они затягивают сюжетом, лором, атмосферой, геймплеем. Они в конце концов тебя обогащают и оставляют след.
Старфилд не такая игра, определенно. Она не восхитительна и не гениальна. Но в ней вполне себе можно отдохнуть расслабиться . Она в какой то степени даже медитативна. Она не нагружает твой мозг и эмоции, она просто вот дает какое то расслабление, тут блин часами можно копаться в инвентаре. Бегать куда то искать что то, спокойно без нервов и эмоций, такие игры должны быть) это нормально)
А ты не смотри на чужие ярлыки и чужое мнение. Попробуй и сам решишь чё как. В этом фишка)
Игра действительно крайне проблемная, но я бы не сказал, что это настолько большое падение в качестве относительно fallout 4 и skyrim. Люди по ощущению не видят куда больших проблем и ранее несвойственных беседке.
Многим не нравится отсутствие колоссального технического роста и обманная рекламная компания, но по-моему это последнее что можно вменять игре. Понять то претензии можно, но её обоснованность, учитывая количество показанного геймплея и опыт всех предыдущих игр беседки, под вопросом.
Тем более у игры есть куда более очевидные проблемы по типу посредственной писанины. Большее сценарное и диалоговое уныние из игр беседки было только в fallout 4. Учитывая, что это тот аспект, который в свое время, знатно выделяла игры бесезды на общем фоне. Тут же решили, вместо четкого разделения на интересный хорошо написанный контент и данжи со своей простенькой историей, всю писанину уровнять и поместить в квесты. Теперь квестов дофига, по уровню проработки они почти не отличаются (на 3 с минусом), а все не квестовые локации (которых благо не так много) это просто коробки с лутом и врагами.
Я б мог ещё долго продолжать про реальные минусы игры, но это займет очень много времени. Игра во многом такая же посредственная как fallout 4, особенно если делать скидку на время. И её бич не техническое состояние, не огромные пустые пространства и не сомнительный геймплей. Это всё было и в предыдущий играх от беседки и люди это хавали начиная с обливиона. И это не значит то что за это не нужно игру ругать, просто это нужно было делать раньше. Сейчас же главные проблемы игры это ужасная прогрессия, плохая писанина, скучный и плоский мир/лор, бедность гейм-дизайна, все те вещи которые стабильно были на высоком уровне вплоть до выхода скайрима.
Всегда при оценивании стоит начинать оценку с сильных сторон и их отсутствие куда большая потеря для проекта, чем наличие слабых. Но старфилд можно пинать и за то и за то, хоть и начал бы я лучше с первого.
на данный момент в стиме оценка 76 на steamdb
это не оценка стима, у них отдельные системы подсчета со стимом
Никогда такого не было, и вот опять. Ничему бздун Тодд не научил геймеров.
Дело даже не в оптимизации, игра совершенно неинтересная сюжетом, после балдура кажется что это какой-то проходняк на вечер
Вообще я не понимаю, чего все так бомбят. Разве вы не получили ровно то, что и должны были получить? Херовая анимация, баги, пустые планеты - разве это не то, на что лемминги наяривают уже десятилетие, минимум со времен Скайрима? Абсолютно стандартная игра Беседы
Может вместо того чтобы рассказывать игрокам о необходимости обновить железо, Беседке стоило заняться оптимизацией? Или вместо рассказов о своем успехе, рассказать о примерных сроках выхода патчей по исправлению ошибок? В общем у них все как всегда
пожалуй останусь без этого ШЕДЕВРА и продолжу летать в NMS
тодд, хотя бы оптимизацию починил бы
Тодд Говард об оптимизации Starfield: "Мы это сделали, и она отлично работает. Возможно, вам нужно обновить свой ПК"
Да все норм. Ему "куртка" просто еще не вышедшую RTX 5090 подогнал, на ней чЭстные 60 фпс. xD
Я не выдержал... Первый сюжетный квест - надо найти чела с артефактом - ой, я не тут - ой, я не тут, - ой, и снова не тут - ура нашёл! Ясно, пропускаем, поизучаем ка планеты. Гагарин - добежал ~800м до точки интереса - встретил фотографа, которая делает фото на планетах для мамы, отметила для меня другую точку интереса, типо там красиво - пробежал ещё ~900м - кораллы, когда-то тут было море, действительно симпатично. Замечаю в ~600м другую точку интереса, значок которой я ещё не видел, добегаю - кораллы, допустим... Вижу ещё одну точку интереса, 400м - прибегаю - кораллы... Да... Ну попробуем ещё одну, ну может быть на этот раз что-то интересное, иконка корабля, ~700м пробегаю - разбитый корабль. Что же случилось? Валяются трупы, ходит вездесущий терраморф, ой.. исчез в воздухе... хе хе, багов нет. И ни одной записки, ни одной истории ни на одной точке интереса... Ладно, с этой планетой всё понятно, слетаем на луну. Ммм, какой-то научный комплекс, поглядим. Бла бла бла, что-то исследуем, пропал учёный, поможем конечно - так, бежать ~900м, ну понеслась... Так, пещера... загрузка... а вот и учёный, прям у входа, нужна аптечка и всё, спасибо отведи назад... загрузка... заепался бегать чёт - быстрое перемещение... загрузка... Спасибо, на 4к кредитов. Очень интересно... нет. Выходим, удаляем. Может быть когда-нить, когда выйдут патчи, мододелы сделают своё дело я доберусь снова до этой игры, но сейчас приберегу ка место на диске для чего-то поинтереснее. Псевдо открытый мир, а на деле миллион отдельных лок с загрузка... загрузка... загрузка, который скучно изучать. В том же Скайриме или Фаллауте было любопытно, на что же ты наткнёшься добежав до очередной метки на карте - здесь же, спустя десяток точек интереса понимаешь, что в 9 из 10 случаев ни на что ты не наткнёшься. Страшно за TES 6. Bethesda стагнирует.
Здесь заигрывание со старыми играми типа Starflight 1986 года посмотри на ютабе там такой же геймплей ! Вот таких игр сейчас нет, а цирк с конями уже надоел с кучей аванпотов в фоле и тд
Лол, поиграл не много в старфилд, и только узнал... это оказывается Role Play.
Оптимизон подправить и нормально будет, в остальном игра интересная затягивает.
А что случилось-то?
Тода снимают, Фил уезжает…..😉
да на боксе русского нет,а соннибои всегда агрились
Сонибоя звали? На что агриться? На старфилд? Не, он мне просто не понравился, не зависимо от платформы. Оценки нигде не занижал.
сгинь
Сколько там пользователей у пасс гея? Этак любая шляпа зайдёт. А какова была задумка? Закос под бателфилд) А чё не калл оф стар? Или стар оф дути? И так в лужу сели что никакой франшизой и не пахнет. или пахнет но не так)))
Зачем конкурент, если уже есть
Редфолл был
Тодд: Теперь мы знаем, кого винить в плохих отзывах
Вот людям заняться нечем, вся эта ситуация четко показывает, что существует не только продажные критики которые всему ставят 10 и 10, но и лицемерные хейтеры, которые даже толком не играли в игру, но уже ставят ей 0 из 10, и это уже не в первый раз, такое уже было с киберпанком, тоже игру обсирали не пойми за что, не за то что на самом деле стоило бы критиковать, а за баги якобы и оптимизацию, да если бы нормальные люди критиковали игры за баги, то ни одна игра не выдержала критики! Окей старфилд звёзд с неба не хватает, но это все ровно нормальная интересная игра, она погружает игрока на много тысяч часов, что и должна делать игра, но когда читаешь комментарии аутистов, то просто смотреть противно на это лицемерие и какое-то самоутверждение за счет унижения тех кому игра понравилась.
Я думаю Старфилд будут играть и много, хейтеры Bethesda, ни на что толком не повлияют, потому что их брызженья слюной даже не хватило на то что бы закрыли Fallout 76 в который до сих пор люди играют, они не понимают что своим поведением псевдо-критическим, они только подначивают людей играть в продукты которые они хейтят, я надеюсь что после старфилда, такие люди будут у всех на слуху, и уже им в ответ будет такоеже отношение, которое они имеют к игрокам которым нравится игра, которая не нравится им.
А как же спавн копов/людей/машин за спиной, отсутствие 50% обещанного в релизном трейлере, отсутствие физики? Ловко ты это забыл. А крупные патчи выходят до сих пор.
Сейчас играет меньше чем в Ф4 на релизе 10 лет назад - это когда население стима была в 4 раза меньше.
Проблема с зависанием ресниц (морганием) вызвана большим количеством сегментов. И решить её не так просто. В целом уже известно как, но есть косметические нюансы. Рандомизация новых квестов, меньше из всех зол. Наберитесь терпения и все будет.
Ура, победа!
Пустая и скучная
Так может исследовать нормально надо, чисто первые два часа и это я только в городе осваивается начал
Эксклюзивности быть не должно, так что негодование игроков понимаю.
была бы эта эксклюзивность хотя бы на пользу, а то тодд говорит, что игра получилась лучше, благодаря эксклюзивности иксбокс. а по факту кал калом
Все эксклюзивы для PS тоже заслуживают только негодования большей части игроков ))
Интересно, а как она стала лучше, если 30 фпс на Series X? Или, если бы она вышла на PS5, то на боксе вообще не запустилась?
Я бы не принимал метакритику в принципе за основу истины.
Хватает примеров когда игры засирали просто так на этой площадке.
Например? По-порядку.
Начиная от колды, от MW2 2009 до WW2(Сингл).
Заканчивая Uncharted 4 и Цусимой которой специально занизили рейтинг поклонники второй ластухи.
Ну метакритик не показатель ничего. А в стиме очевидно что оценки немного упадут ведь выборка людей увеличивается экспоненциально.
Скрин в шапке - это с фильтром "ваши языки". Вот скрин из всех комментариев. (77% положительных)
Ну и?
И будет через месяц заслуженные 65-70% в стиме, и ботва Тодда успокоится. Справедливость частично восстановится, честное оценивание победит.
Через месяц у игры будет обвес из как минимум 1 большого патча. Старфилд в безопасности. У него уже поиграло больше чем в бг3 за 3 года) (там 4.4 ляма всего)))
В БГ3 прямо сейчас играет больше чем в старфилд на релизе. Кстати, в Ф4 на релизе больше играло 10 лет назад, чем в Старфилд) Для многих это интересная инфа
И ведь это не тролли к сожалению