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Starfield 06.09.2023
6.8 1 967 оценок

Пользовательский рейтинг Starfield начал падать, и причиной тому не только ревью-бомбинг

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Gruz_
Новости

Еще до релиза Starfield некая группа, именующая себя "посланниками PlayStation", объявила о бомбардировке игры Bethesda Game Studios отзывами на Metacritic. Как и следовало ожидать, как только на сайте стали доступны оценки, сразу же появилось множество негативных комментариев.

Так, на Metacritic у PC-версии средний рейтинг составляет 5,4/10, в то время как на Xbox Series X|S он чуть выше - 6,1/10. В отзывах можно прочитать различные жалобы, связанные с техническими проблемами космической RPG, неудовлетворением игровыми элементами и даже разочарованием от сюжета. Всего на у PC-версии Starfield на Metacritic более 1200 отрицательных отзывов.

Одни называют ее научно-фантастическим клоном Oblivion и Skyrim из франшизы The Elder Scrolls. Другие отмечают отсутствие плавного перемещения с планеты на планету и устаревшую лицевую анимацию. Модели персонажей также подвергались критике со стороны некоторых пользователей, утверждавших, что они выглядят устаревшими на несколько лет. Кроме того, в негативных отзывах часто упоминается оптимизация для ПК.

Ужасный геймплей и глюки, полные баги. Игра стала неиграбельной. Я сразу же сделал возврат денег. В Bethesda уже трудно поверить.


30 кадров в секунду в 2023 году???? Это, наверное, самый тупой выбор дизайна, который когда-либо был, он полностью портит игровой процесс и создает ощущение старой игры.


Эта игра - просто космо-версия Fallout 4. Компания Bethesda обещала возможность исследования космоса, однако на деле ничего этого нет.


Игра очень глючная. Пустая и скучная. Не рекомендуется вообще, пустая трата времени. И Тодд, и Фил Спенсер - большие обманщики.

Хотя во многом такие замечания можно считать реальной критикой, они ни в коем случае не заслуживают оценки 0/10. Даже самые жесткие критики Starfield согласны с тем, что игра может быть очень увлекательной, стоит только немного углубиться в нее. Многих игроков, наверняка, справедливо раздражают многочисленные загрузочные экраны и более спокойное начало сюжета, но среди отзывов можно также найти весьма краткие и туманные заметки и оценки, основная цель которых, вероятно, заключается в снижении общего среднего балла игры.

Следует также отметить, что, несмотря на то, что Starfield подверглась атаке негативных отзывов, нет недостатка и в очень положительных комментариях. При этом Starfield является игрой от внутренней студии Xbox, что ставит ее в центр бушующей в Интернете войны между фанатами консолей. К сожалению, подобные дискуссии только вредят доверию к оценкам пользователей на Metacritic.

Но самое настораживающее для Bethesda, что ситуация начала повторилась и в других цифровых магазинах. Так, в Steam оценка рекомендаций сначала составляла 93%, а на следующий день после релиза упала до 87%. Сейчас пользовательский рейтинг составляет 81% и может опуститься ниже столь желанной отметки в 80%. В этом случае многим играм очень трудно вновь завоевать доверие игроков и свою репутацию.

Кстати, в самом Microsoft Store оценка Starfield составила 3,6/5 в США и 3,5/5 в Великобритании. А вот одной из стран с самым высоким баллом стала Бразилия - 4,0/5.

Однако отзывы пользователей не оказали существенного влияния на успех игры. Сегодня Bethesda сообщила, что Starfield привлекла 6 млн. игроков, что стало огромным успехом для Xbox и крупнейшим в истории запуском для Bethesda Game Studios.

74
103
Комментарии: 103
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ой, а как это так получилось, наверное отрицательные отзывы пишут нищеброды которые не могут себе позволить компьютеры с самыми последними комплектующими. Да Тодд?

49
JohnTornton

ну на метакритике может любой оставить отзыв, даже игрой владеть не надо.
в стиме тож можно купить, через 30 минут написать отзыв и рефанд сделать

3
LeVoNDeM

Да чувак оторван от реальности наглухо. У людей на топах игра глючит, а он про хорошую оптимизацию талдычит.

Я Скайрим, когда он вышел, проходил на Радеоне 4850 на высоких настройках, видюхе на то время уже 4-ий год шел. тДодик, иди сейчас поиграй на карточке 4-ех летней давности в старфилд на высоких, а?

14
wdymBro LeVoNDeM

Игра работает отлично на видеокартах амд.

-9
Raf9111 wdymBro

Когда купишь видеокарту амд покажешь тесты. Пока что погляди ютуб, там тебе покажут что ничего там отлично не работает. Противопоставить пруфов у тебя нет, увы)

0
Diablonos

Некстгенн который мы заслужили.

36
Купи Starfield

Это просто игра не про графон!

8
Kot9ipa12392 Купи Starfield

Игра не про игру. А про оценки и срачи) По факту. Вы вообще слышали как кто-то обсуждает квесты, ЛОР, музыку в игре? Ну, это не про это (с)

-1
semnulete Kot9ipa12392

какую музыку если звук в игре может просто тупо исчезнуть на несколько секунд в рандомных моментах, ооооооо даааа это прям огонь всю жизнь мечтал

3
HellowRainbow Купи Starfield

Я боюсь спрашивать у "Купи Старфилд", но про что же тогда игра? Я запутался

0
Magnusss
2
МАХАН МАХАНОВИЧ
Игра очень глючная. Пустая и скучная. Не рекомендуется вообще, пустая трата времени. И Тодд, и Фил Спенсер - большие обманщики.

Игра не раскрылась для данного пользователя, а надо было всего лишь потерпеть

25
Rey Harley

Так то он прав, рано или поздно из него сделают конфетку, у Беседки на это есть все ресурсы. Так что в любом случае все его купят

-13
МАХАН МАХАНОВИЧ Rey Harley

Плохую игру пытаются оправдать, иначе бы мы ща в редфолл и форспокен играли

7
Rey Harley МАХАН МАХАНОВИЧ

Это флагман Беседки, на ближайшие лет пять точно. Так что они исправят существенную часть недостатков за ближайшие месяцы/годы, можешь быть уверен. Про Киберпанк кстати тоже самое говорили, или уже забыл?

-6
luVol Rey Harley

Геймплей модами могут изменить. Визуал с оптимизацией тоже можно. Пустые тысячи планеты окей допустим может быть когда нибудь и такое кто-то сделает. Всякие инопланетные расы и тд. Может даже смогут огрехи колизий моделей с их пересечением исправить.

Но что модмейкеры я уверен точно никак не смогут изменить так это костыли движка в виду его постоянных загрузок. Что ты не сможешь подлететь к планете и приземлиться где хочешь там все эти планеты в космосе это натянутые текстуры на невидимую стену.

Ну и откровенно слабый основной сюжет и сделать запоминабщихся нпц они не смогут также изменить. Бесезда не пытается как-то делать лучше. Все же сейчас не 2006, чтобы все в шоке были от этой игры и закрыли глаза на все, преподнясящийся как топ экз майкрософт. Форзу эта игра вот вообще не переплюнула, а казалось должна была

0
Drakon41k Rey Harley

Я лучше в Скайрим ещё поиграю. Моды нормальные ещё пару лет ждать. Там может со скидкой в 80% и купим. Может со временем Тодд одумается, сменит движок и выпустит нормальные свитки. Мечты.

1
VaZZers
21
Tiktotayou124

Просто создатели старфилда живут по-принципу "ЛГБТ".

Л - Лицемерие

Г - Гнилость

Б - Балабольство

Т - Тупоголовость.

4
alex_jay Tiktotayou124

К - Купи С̶к̶а̶й̶р̶и̶м Старфилд

+ - Купи Остальные игры Беседки

дополнил, а то у тебя урезано.

1
Tiktotayou124 alex_jay

Спасибо.

1
Extor Menoger

Дестарфилизация идёт полным ходом

17
Usurper

Была бы игра от Сони, Метакритик бы убрал отзывы с нулями.

7
Balmont92

Еще успеют убрать.

0
ldssa jbcfsgfhd

"они ни в коем случае не заслуживают оценки 0/10" как раз таки заслуживают

6
Роман Алдаров

Пишу от лица нищебродов, который собрал пк за 500к.
Играю на 4090 Suprim X 13900k. 4к моник 144 гц.
Хочу пожелать Тодду выздоровления. 60-70 фпс, просадки до 30-40 фпс. Куча багов, перестал играть из-за бага, в котором просто все оружие перестаёт стрелять, работает только нож и кулаки...Вычитал, что смена пола помогает в решение данного бага, но я решил, что пусть этот способ проверит сам Тодд. А я же пойду играть в старый, добрый скайрим. Кстати игра вылетая Масс Эффект андромеда.

5
7fps

он же тебе русским языком (нет) сказал, что нужно обновить пк. это революционнейшая прорывная игра! некстген некстгена! она создавалась с прицелом на будущее! специально для RTX 7090ti super! закрой рот и восхищайся игрой!

0
Raf9111

У тебя проц слабоват, надо бы 13900ks брать, тогда бы все тянуло) по мнению Тодда ты на предтопе сидишь, увы.

0
Floww

Ну кстати вот я абсолютно ничего хорошего от старфилда не ждал, скачал чисто посмотреть, пару часов поиграл - хорошая игра.

Оптимизон так себе, вообще все так себе, это совершенно точно не гейм ченжер и не какое то великое откровение в индустрии. Но когда ты от игры ничего не ждешь - то в нее в целом приятно играть.

Да она душная и нудная, но вот такая вот космическая песочница в которой можно отдохнуть и почилить)

Просто не надо вешать ярлыков было до релиза, да и после не надо. Это просто прикольная игрушка. Это не проект о котором напишут потомки в легендах, это не икона индустрии, просто прикольная космическая рпг в которую можно позалипать)

4
LeVoNDeM

В том и дело, что нам, пиратам, хотя-бы не обидно, скачал-попробовал-удалил. А люди за эту поделку по 70$ отдали, поверив в наглый п*здежь тодика.

7
MrGrave

То что не нужно вешать на игры ярлыки до релиза - я конечно согласен. Но есть один нюанс: эти ярлыки навесил сам Тодд.

12
11Alien11

Душная и нудная, но при этом можно отдохнуть и почилить? Это как? Разве чтобы отдохнуть и почилить игра не должна быть интересной, веселой , увлекательной? Прям как в анекдоте мыши плакали,кололись, но продолжали есть кактус, так и тут душно и нудно, но продолжаем чилить и отдыхать :)

1
Floww 11Alien11

Я тебе так скажу. Вот есть потрясающие игры. Для меня это например рдр2, кп77, гта 4-5, атомик, ведьмак 3 и тд. Вот в них прям хочется играть, они затягивают сюжетом, лором, атмосферой, геймплеем. Они в конце концов тебя обогащают и оставляют след.

Старфилд не такая игра, определенно. Она не восхитительна и не гениальна. Но в ней вполне себе можно отдохнуть расслабиться . Она в какой то степени даже медитативна. Она не нагружает твой мозг и эмоции, она просто вот дает какое то расслабление, тут блин часами можно копаться в инвентаре. Бегать куда то искать что то, спокойно без нервов и эмоций, такие игры должны быть) это нормально)

-1
Floww MrGrave

А ты не смотри на чужие ярлыки и чужое мнение. Попробуй и сам решишь чё как. В этом фишка)

0
Dry2Ice

Игра действительно крайне проблемная, но я бы не сказал, что это настолько большое падение в качестве относительно fallout 4 и skyrim. Люди по ощущению не видят куда больших проблем и ранее несвойственных беседке.

Многим не нравится отсутствие колоссального технического роста и обманная рекламная компания, но по-моему это последнее что можно вменять игре. Понять то претензии можно, но её обоснованность, учитывая количество показанного геймплея и опыт всех предыдущих игр беседки, под вопросом.

Тем более у игры есть куда более очевидные проблемы по типу посредственной писанины. Большее сценарное и диалоговое уныние из игр беседки было только в fallout 4. Учитывая, что это тот аспект, который в свое время, знатно выделяла игры бесезды на общем фоне. Тут же решили, вместо четкого разделения на интересный хорошо написанный контент и данжи со своей простенькой историей, всю писанину уровнять и поместить в квесты. Теперь квестов дофига, по уровню проработки они почти не отличаются (на 3 с минусом), а все не квестовые локации (которых благо не так много) это просто коробки с лутом и врагами.

Я б мог ещё долго продолжать про реальные минусы игры, но это займет очень много времени. Игра во многом такая же посредственная как fallout 4, особенно если делать скидку на время. И её бич не техническое состояние, не огромные пустые пространства и не сомнительный геймплей. Это всё было и в предыдущий играх от беседки и люди это хавали начиная с обливиона. И это не значит то что за это не нужно игру ругать, просто это нужно было делать раньше. Сейчас же главные проблемы игры это ужасная прогрессия, плохая писанина, скучный и плоский мир/лор, бедность гейм-дизайна, все те вещи которые стабильно были на высоком уровне вплоть до выхода скайрима.

Всегда при оценивании стоит начинать оценку с сильных сторон и их отсутствие куда большая потеря для проекта, чем наличие слабых. Но старфилд можно пинать и за то и за то, хоть и начал бы я лучше с первого.

4
Retro Ranger

на данный момент в стиме оценка 76 на steamdb

3
JIoMTuK

это не оценка стима, у них отдельные системы подсчета со стимом

0
Empty account

Никогда такого не было, и вот опять. Ничему бздун Тодд не научил геймеров.

3
Kryogen

Дело даже не в оптимизации, игра совершенно неинтересная сюжетом, после балдура кажется что это какой-то проходняк на вечер

3
HellowRainbow

Вообще я не понимаю, чего все так бомбят. Разве вы не получили ровно то, что и должны были получить? Херовая анимация, баги, пустые планеты - разве это не то, на что лемминги наяривают уже десятилетие, минимум со времен Скайрима? Абсолютно стандартная игра Беседы

3
Rey Harley

Может вместо того чтобы рассказывать игрокам о необходимости обновить железо, Беседке стоило заняться оптимизацией? Или вместо рассказов о своем успехе, рассказать о примерных сроках выхода патчей по исправлению ошибок? В общем у них все как всегда

2
Gargantua Int

пожалуй останусь без этого ШЕДЕВРА и продолжу летать в NMS

2
Да не важно
1
Kot9lra street

тодд, хотя бы оптимизацию починил бы

1
ldssa jbcfsgfhd

Тодд Говард об оптимизации Starfield: "Мы это сделали, и она отлично работает. Возможно, вам нужно обновить свой ПК"

3
LeVoNDeM ldssa jbcfsgfhd

Да все норм. Ему "куртка" просто еще не вышедшую RTX 5090 подогнал, на ней чЭстные 60 фпс. xD

1
concluding

Я не выдержал... Первый сюжетный квест - надо найти чела с артефактом - ой, я не тут - ой, я не тут, - ой, и снова не тут - ура нашёл! Ясно, пропускаем, поизучаем ка планеты. Гагарин - добежал ~800м до точки интереса - встретил фотографа, которая делает фото на планетах для мамы, отметила для меня другую точку интереса, типо там красиво - пробежал ещё ~900м - кораллы, когда-то тут было море, действительно симпатично. Замечаю в ~600м другую точку интереса, значок которой я ещё не видел, добегаю - кораллы, допустим... Вижу ещё одну точку интереса, 400м - прибегаю - кораллы... Да... Ну попробуем ещё одну, ну может быть на этот раз что-то интересное, иконка корабля, ~700м пробегаю - разбитый корабль. Что же случилось? Валяются трупы, ходит вездесущий терраморф, ой.. исчез в воздухе... хе хе, багов нет. И ни одной записки, ни одной истории ни на одной точке интереса... Ладно, с этой планетой всё понятно, слетаем на луну. Ммм, какой-то научный комплекс, поглядим. Бла бла бла, что-то исследуем, пропал учёный, поможем конечно - так, бежать ~900м, ну понеслась... Так, пещера... загрузка... а вот и учёный, прям у входа, нужна аптечка и всё, спасибо отведи назад... загрузка... заепался бегать чёт - быстрое перемещение... загрузка... Спасибо, на 4к кредитов. Очень интересно... нет. Выходим, удаляем. Может быть когда-нить, когда выйдут патчи, мододелы сделают своё дело я доберусь снова до этой игры, но сейчас приберегу ка место на диске для чего-то поинтереснее. Псевдо открытый мир, а на деле миллион отдельных лок с загрузка... загрузка... загрузка, который скучно изучать. В том же Скайриме или Фаллауте было любопытно, на что же ты наткнёшься добежав до очередной метки на карте - здесь же, спустя десяток точек интереса понимаешь, что в 9 из 10 случаев ни на что ты не наткнёшься. Страшно за TES 6. Bethesda стагнирует.

1
X_ray_83

Здесь заигрывание со старыми играми типа Starflight 1986 года посмотри на ютабе там такой же геймплей ! Вот таких игр сейчас нет, а цирк с конями уже надоел с кучей аванпотов в фоле и тд

0
BadKazzka

Лол, поиграл не много в старфилд, и только узнал... это оказывается Role Play.

1
tvorog8088

Оптимизон подправить и нормально будет, в остальном игра интересная затягивает.

1
cuckold

А что случилось-то?

0
Goodvini

Тода снимают, Фил уезжает…..😉

2
varenuha2uha

да на боксе русского нет,а соннибои всегда агрились

0
Кроллег varenuha2uha

Сонибоя звали? На что агриться? На старфилд? Не, он мне просто не понравился, не зависимо от платформы. Оценки нигде не занижал.

0
varenuha2uha Кроллег

сгинь

-1
1barac9U7ada7

Сколько там пользователей у пасс гея? Этак любая шляпа зайдёт. А какова была задумка? Закос под бателфилд) А чё не калл оф стар? Или стар оф дути? И так в лужу сели что никакой франшизой и не пахнет. или пахнет но не так)))

0
Awareness of greatness
А чё не калл оф стар?

Зачем конкурент, если уже есть

Спойлер
0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Редфолл был

0
Купи Starfield

Тодд: Теперь мы знаем, кого винить в плохих отзывах

0
HiRuKo14

Вот людям заняться нечем, вся эта ситуация четко показывает, что существует не только продажные критики которые всему ставят 10 и 10, но и лицемерные хейтеры, которые даже толком не играли в игру, но уже ставят ей 0 из 10, и это уже не в первый раз, такое уже было с киберпанком, тоже игру обсирали не пойми за что, не за то что на самом деле стоило бы критиковать, а за баги якобы и оптимизацию, да если бы нормальные люди критиковали игры за баги, то ни одна игра не выдержала критики! Окей старфилд звёзд с неба не хватает, но это все ровно нормальная интересная игра, она погружает игрока на много тысяч часов, что и должна делать игра, но когда читаешь комментарии аутистов, то просто смотреть противно на это лицемерие и какое-то самоутверждение за счет унижения тех кому игра понравилась.

Я думаю Старфилд будут играть и много, хейтеры Bethesda, ни на что толком не повлияют, потому что их брызженья слюной даже не хватило на то что бы закрыли Fallout 76 в который до сих пор люди играют, они не понимают что своим поведением псевдо-критическим, они только подначивают людей играть в продукты которые они хейтят, я надеюсь что после старфилда, такие люди будут у всех на слуху, и уже им в ответ будет такоеже отношение, которое они имеют к игрокам которым нравится игра, которая не нравится им.

0
Kot9ipa12392
а за баги якобы и оптимизацию

А как же спавн копов/людей/машин за спиной, отсутствие 50% обещанного в релизном трейлере, отсутствие физики? Ловко ты это забыл. А крупные патчи выходят до сих пор.

Я думаю Старфилд будут играть и много

Сейчас играет меньше чем в Ф4 на релизе 10 лет назад - это когда население стима была в 4 раза меньше.

0
Беркут Слеер

Проблема с зависанием ресниц (морганием) вызвана большим количеством сегментов. И решить её не так просто. В целом уже известно как, но есть косметические нюансы. Рандомизация новых квестов, меньше из всех зол. Наберитесь терпения и все будет.

0
Scorpion_GamePlay

Ура, победа!

0
DenisVTR

Пустая и скучная
Так может исследовать нормально надо, чисто первые два часа и это я только в городе осваивается начал

0
Кей Овальд

Эксклюзивности быть не должно, так что негодование игроков понимаю.

-3
JohnTornton

была бы эта эксклюзивность хотя бы на пользу, а то тодд говорит, что игра получилась лучше, благодаря эксклюзивности иксбокс. а по факту кал калом

4
NargrubWal

Все эксклюзивы для PS тоже заслуживают только негодования большей части игроков ))

0
Balmont92 JohnTornton

Интересно, а как она стала лучше, если 30 фпс на Series X? Или, если бы она вышла на PS5, то на боксе вообще не запустилась?

0
Tiktotayou124

Я бы не принимал метакритику в принципе за основу истины.

Хватает примеров когда игры засирали просто так на этой площадке.

-3
Kot9ipa12392

Например? По-порядку.

0
Tiktotayou124 Kot9ipa12392

Начиная от колды, от MW2 2009 до WW2(Сингл).

Заканчивая Uncharted 4 и Цусимой которой специально занизили рейтинг поклонники второй ластухи.

0
wdymBro

Ну метакритик не показатель ничего. А в стиме очевидно что оценки немного упадут ведь выборка людей увеличивается экспоненциально.

-4
Kot9ipa12392

Скрин в шапке - это с фильтром "ваши языки". Вот скрин из всех комментариев. (77% положительных)

1
wdymBro Kot9ipa12392

Ну и?

-3
Kot9ipa12392 wdymBro

И будет через месяц заслуженные 65-70% в стиме, и ботва Тодда успокоится. Справедливость частично восстановится, честное оценивание победит.

1
wdymBro Kot9ipa12392

Через месяц у игры будет обвес из как минимум 1 большого патча. Старфилд в безопасности. У него уже поиграло больше чем в бг3 за 3 года) (там 4.4 ляма всего)))

-3
Kot9ipa12392 wdymBro

В БГ3 прямо сейчас играет больше чем в старфилд на релизе. Кстати, в Ф4 на релизе больше играло 10 лет назад, чем в Старфилд) Для многих это интересная инфа

1
luVol

И ведь это не тролли к сожалению

-11