Пользовательский рейтинг Starfield начал падать, и причиной тому не только ревью-бомбинг ©

Еще до релиза Starfield некая группа, именующая себя "посланниками PlayStation", объявила о бомбардировке игры Bethesda Game Studios отзывами на Metacritic. Как и следовало ожидать, как только на сайте стали доступны оценки, сразу же появилось множество негативных комментариев.

Так, на Metacritic у PC-версии средний рейтинг составляет 5,4/10, в то время как на Xbox Series X|S он чуть выше - 6,1/10. В отзывах можно прочитать различные жалобы, связанные с техническими проблемами космической RPG, неудовлетворением игровыми элементами и даже разочарованием от сюжета. Всего на у PC-версии Starfield на Metacritic более 1200 отрицательных отзывов.

Одни называют ее научно-фантастическим клоном Oblivion и Skyrim из франшизы The Elder Scrolls. Другие отмечают отсутствие плавного перемещения с планеты на планету и устаревшую лицевую анимацию. Модели персонажей также подвергались критике со стороны некоторых пользователей, утверждавших, что они выглядят устаревшими на несколько лет. Кроме того, в негативных отзывах часто упоминается оптимизация для ПК.

Ужасный геймплей и глюки, полные баги. Игра стала неиграбельной. Я сразу же сделал возврат денег. В Bethesda уже трудно поверить.





30 кадров в секунду в 2023 году???? Это, наверное, самый тупой выбор дизайна, который когда-либо был, он полностью портит игровой процесс и создает ощущение старой игры.





Эта игра - просто космо-версия Fallout 4. Компания Bethesda обещала возможность исследования космоса, однако на деле ничего этого нет.





Игра очень глючная. Пустая и скучная. Не рекомендуется вообще, пустая трата времени. И Тодд, и Фил Спенсер - большие обманщики.

Хотя во многом такие замечания можно считать реальной критикой, они ни в коем случае не заслуживают оценки 0/10. Даже самые жесткие критики Starfield согласны с тем, что игра может быть очень увлекательной, стоит только немного углубиться в нее. Многих игроков, наверняка, справедливо раздражают многочисленные загрузочные экраны и более спокойное начало сюжета, но среди отзывов можно также найти весьма краткие и туманные заметки и оценки, основная цель которых, вероятно, заключается в снижении общего среднего балла игры.

Следует также отметить, что, несмотря на то, что Starfield подверглась атаке негативных отзывов, нет недостатка и в очень положительных комментариях. При этом Starfield является игрой от внутренней студии Xbox, что ставит ее в центр бушующей в Интернете войны между фанатами консолей. К сожалению, подобные дискуссии только вредят доверию к оценкам пользователей на Metacritic.

Но самое настораживающее для Bethesda, что ситуация начала повторилась и в других цифровых магазинах. Так, в Steam оценка рекомендаций сначала составляла 93%, а на следующий день после релиза упала до 87%. Сейчас пользовательский рейтинг составляет 81% и может опуститься ниже столь желанной отметки в 80%. В этом случае многим играм очень трудно вновь завоевать доверие игроков и свою репутацию.

Кстати, в самом Microsoft Store оценка Starfield составила 3,6/5 в США и 3,5/5 в Великобритании. А вот одной из стран с самым высоким баллом стала Бразилия - 4,0/5.

Однако отзывы пользователей не оказали существенного влияния на успех игры. Сегодня Bethesda сообщила, что Starfield привлекла 6 млн. игроков, что стало огромным успехом для Xbox и крупнейшим в истории запуском для Bethesda Game Studios.