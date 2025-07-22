Порт Starfield для PlayStation 5 всё ещё разрабатывается, но может выйти позже, чем планировалось

Несмотря на отсутствие анонса, слухи о версииStarfield для PlayStation 5 продолжают циркулировать, последний из которых предполагает, что порт всё ещё разрабатывается, но запуск может занять больше времени.

Отвечая на вопрос подписчика на X о давно обсуждаемом порте новейшей ролевой игры, разработанной Bethesda, известный инсайдер NateTheHate заявил, что порт всё ещё разрабатывается, но релиз, возможно, был немного отложен. Инсайдер добавил, что будет предоставлена актуальная информация по этому вопросу, как только это станет возможным.

Выход порта Starfield для PlayStation 5 позже запланированного срока, хоть и разочаровывает тех, кто с нетерпением ждёт новой крупной ролевой игры Bethesda, не так уж и удивителен. Несколько дней назад NateTheHate сообщил, что второе дополнение находится в разработке, но вряд ли выйдет в этом году. Если это дополнение окажется более масштабным, чем Shattered Space, и добавит новые функции, которые могут улучшить игровой процесс основной игры, неудивительно, что Bethesda выпустит порт вместе с новым дополнением, которое может называться Starborn.

Starfield уже доступна на ПК, Xbox Series X/S.