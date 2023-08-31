Портал IGN показал 39 минут геймплея ПК-версии Starfield

В последние дни сеть заполонили кадры игрового процесса Starfield, но авторы записывали вертикальные видео плохого качества. Портал IGN решил исправить эту несправедливость и представил 39 минут геймплея Starfield на PC с максимальными настройками.
В ролике показали самое начало игры — диалоги, процесс создания персонажа, полет на космическом корабле и начальные сражения с противниками.
Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. 1 сентября в 3:00 по московскому времени откроется ранний доступ к игре для владельцев Ultimate-издания. Журналисты встретили ролевую космическую игру высокими оценками: она получила средний балл 86.
опять ты)))
Там на Твиче уже стримят вовсю.....
И не только. В Ютубе также не мало стримов. Но увы - все зарубежные.
На твиче стримы
Вот так прилетает космический корабль, способный путешествовать быстрее света, а из него на тебя выбегают какие-то космобомжи с дрынами XD.
Как и предполагалось. Новый космический "Скайрим" с поддержкой от модерров на долгие годы и игра вполне может победить в номинации "Game of the Year"
Mod platform of the year*
Это уже на следующий год, хах
дети и внуки беженцев из Габона и Сомали уже вовсю играют в Starfield -а я из страны -которая первой вышла в космос -не могу даже толком посмотреть видео
ну, типичная игра от беседки, но мне именно такой и не хватало в последнее время
Облака в игре выглядят прям чет очень плохо
научная фантастика, ХА, а в вакуме что за звуки,а ?
Разве в вакууме, так то в корабле явно атмосфера есть а звуки может и компактор генерировать.
Зачем нам версия от IGN, если есть версия от негра которого посадили в тюрьму.
Почему не 7 минут? Равно их оценке сего шитдевра.