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об игре
Starfield 06.09.2023
7.8 763 оценки

Портал IGN показал 39 минут геймплея ПК-версии Starfield

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butcher69
Новости

В последние дни сеть заполонили кадры игрового процесса Starfield, но авторы записывали вертикальные видео плохого качества. Портал IGN решил исправить эту несправедливость и представил 39 минут геймплея Starfield на PC с максимальными настройками.

В ролике показали самое начало игры — диалоги, процесс создания персонажа, полет на космическом корабле и начальные сражения с противниками.

Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. 1 сентября в 3:00 по московскому времени откроется ранний доступ к игре для владельцев Ultimate-издания. Журналисты встретили ролевую космическую игру высокими оценками: она получила средний балл 86.

8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Oscilograf
11
Mandalordek

опять ты)))

0
GetJet

Там на Твиче уже стримят вовсю.....

4
Ain Grimm

И не только. В Ютубе также не мало стримов. Но увы - все зарубежные.

0
whoami666

На твиче стримы

0
IvanKote

Вот так прилетает космический корабль, способный путешествовать быстрее света, а из него на тебя выбегают какие-то космобомжи с дрынами XD.

0
Artery Kaulitz
...она получила средний балл 86.

Как и предполагалось. Новый космический "Скайрим" с поддержкой от модерров на долгие годы и игра вполне может победить в номинации "Game of the Year"

0
reygun198

Mod platform of the year*

0
Artery Kaulitz reygun198

Это уже на следующий год, хах

0
PitiableScorpion

дети и внуки беженцев из Габона и Сомали уже вовсю играют в Starfield -а я из страны -которая первой вышла в космос -не могу даже толком посмотреть видео

0
DiggerD

ну, типичная игра от беседки, но мне именно такой и не хватало в последнее время

0
Feskir

Облака в игре выглядят прям чет очень плохо

0
Gargantua Int

научная фантастика, ХА, а в вакуме что за звуки,а ?

-1
worys

Разве в вакууме, так то в корабле явно атмосфера есть а звуки может и компактор генерировать.

1
Real Slim Shady

Зачем нам версия от IGN, если есть версия от негра которого посадили в тюрьму.

-1
Diablonos

Почему не 7 минут? Равно их оценке сего шитдевра.

-2