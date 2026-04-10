После обновления Free Lanes игроки начали сравнивать Starfield с играми серии The Elder Scrolls

Недавнее крупное обновление Free Lanes заметно изменило восприятие Starfield среди игроков. После выхода патча многие пользователи отмечают, что космическая RPG от Bethesda наконец начала ощущаться как классическая игра студии.
Главным нововведением обновления стала система Free Lanes, которая позволяет перемещаться между системами без постоянного использования быстрого перемещения. Теперь игроки могут летать по космосу более свободно, исследуя пространство и сталкиваясь со случайными событиями по пути.
По словам игроков, путешествия стали менее утомительными и гораздо более атмосферными. Некоторые отмечают, что теперь можно включить автопилот, заняться другими делами на корабле или поговорить с членами экипажа, пока судно движется по маршруту.
Также пользователи обращают внимание на изменения в системе исследования. Разработчики уменьшили повторяемость точек интереса, благодаря чему исследование планет стало заметно разнообразнее.
Многие считают, что сочетание свободных перелётов и более разнообразных локаций вернуло игре дух классических проектов Bethesda. Игроки отмечают, что теперь можно просто выбрать направление и отправиться исследовать мир, постоянно находя новые события и задания по пути.
Некоторые фанаты сравнивают этот эффект с серией The Elder Scrolls, где игроки часто отвлекались от основной цели из-за случайных приключений и открытий.
По мнению сообщества, обновление Free Lanes стало одним из самых важных для Starfield с момента релиза. Если Bethesda продолжит развивать игру в этом направлении, интерес к космической RPG может значительно вырасти.
Ой, не знаю… Я играл ещё на релизе. Прошёл один раз, и под конец стало особенно скучно.
Недавно решил попробовать снова — вышло много патчей и DLC, думаю: «Пройду еще раз».
И как же было скучно играть…
Страшные НПС никуда не делись: ходят по городу и будто взглядом тебя проклинают. Начинаешь с ними говорить — если подходишь сбоку или сзади, они разворачиваются, как будто на гусеницах… медленно и очень странно.
Всё какое-то деревянное, медленное. Начало такое же скучное, как и раньше.
В общем, не смог себя заставить пройти ещё раз. Может, дальше бы зацепило, ну я не смог пройти.
(Не кидайтесь помидорами — это просто моё мнение.)
Ну, возможно старфилд 2 будет хороший, после того как учтут все ошибки, но первая это уже блин комом, тут уже ничего не сделать, клеймо поставлено
Нефигасебе!!! Сегодня что, первого апреля??? Впервые вижу положительную статью про старфилд на этом сайте...офигеть...у вас новый ИИ статьи пишет?
Полностью согласен, мне хотя и так игра нрауилксь но это длс ивправду изменило темп и чувство путешествия, особенно когда начинаешь с начала.
которые в 10000-й раз выдают одни и те же диалоги. Спасибо.