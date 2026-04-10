После обновления Free Lanes игроки начали сравнивать Starfield с играми серии The Elder Scrolls

Недавнее крупное обновление Free Lanes заметно изменило восприятие Starfield среди игроков. После выхода патча многие пользователи отмечают, что космическая RPG от Bethesda наконец начала ощущаться как классическая игра студии.

Главным нововведением обновления стала система Free Lanes, которая позволяет перемещаться между системами без постоянного использования быстрого перемещения. Теперь игроки могут летать по космосу более свободно, исследуя пространство и сталкиваясь со случайными событиями по пути.

По словам игроков, путешествия стали менее утомительными и гораздо более атмосферными. Некоторые отмечают, что теперь можно включить автопилот, заняться другими делами на корабле или поговорить с членами экипажа, пока судно движется по маршруту.

Также пользователи обращают внимание на изменения в системе исследования. Разработчики уменьшили повторяемость точек интереса, благодаря чему исследование планет стало заметно разнообразнее.

Многие считают, что сочетание свободных перелётов и более разнообразных локаций вернуло игре дух классических проектов Bethesda. Игроки отмечают, что теперь можно просто выбрать направление и отправиться исследовать мир, постоянно находя новые события и задания по пути.

Некоторые фанаты сравнивают этот эффект с серией The Elder Scrolls, где игроки часто отвлекались от основной цели из-за случайных приключений и открытий.

По мнению сообщества, обновление Free Lanes стало одним из самых важных для Starfield с момента релиза. Если Bethesda продолжит развивать игру в этом направлении, интерес к космической RPG может значительно вырасти.