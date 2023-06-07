После Xbox Games Showcase 2023 будет запущена масштабная кампания по продвижению Starfield ©

Уже в скором времени игроки получат новую порцию информацию о долгожданной Starfield в рамках игровой презентации Xbox Games Showcase 2023. Как ожидается, во время трансляции будет показан продолжительный обзор игрового процесса новинки с комментариями от главных представителей Bethesda Softworks. Геймплей Starfield это далеко не единственное, что готовят размотчики. Сразу после презентации должен состояться запуск масштабной кампании по продвижению игры.

О дополнительной порции информации по Starfield уже после Xbox Games Showcase 2023 намекает сама Bethesda. Компания начала рассылку уведомлений по электронной почте, где предлагает присоединиться к официальному Discord-серверу.

В письме разработчики из Bethesda обещают поделиться дополнительными деталями и раскрыть более подробностей о геймплейных возможностях Starfield. Сразу после презентации Xbox Showcase должны появиться эксклюзивные интервью с разработчиками ролевого экшена, которые приоткроют завесу тайны над производством многолетнего проекта, а также будет опубликован новый геймлей.

Презентация Starfield запланирован уже на это воскресенье — 11 июня в 20:00 по Москве. Игра обещает выйти в релиз уже 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X.