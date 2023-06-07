Starfield 06.09.2023
8.1 502 оценки

После Xbox Games Showcase 2023 будет запущена масштабная кампания по продвижению Starfield

©
Gutsz
Новости

Уже в скором времени игроки получат новую порцию информацию о долгожданной Starfield в рамках игровой презентации Xbox Games Showcase 2023. Как ожидается, во время трансляции будет показан продолжительный обзор игрового процесса новинки с комментариями от главных представителей Bethesda Softworks. Геймплей Starfield это далеко не единственное, что готовят размотчики. Сразу после презентации должен состояться запуск масштабной кампании по продвижению игры.

О дополнительной порции информации по Starfield уже после Xbox Games Showcase 2023 намекает сама Bethesda. Компания начала рассылку уведомлений по электронной почте, где предлагает присоединиться к официальному Discord-серверу.

В письме разработчики из Bethesda обещают поделиться дополнительными деталями и раскрыть более подробностей о геймплейных возможностях Starfield. Сразу после презентации Xbox Showcase должны появиться эксклюзивные интервью с разработчиками ролевого экшена, которые приоткроют завесу тайны над производством многолетнего проекта, а также будет опубликован новый геймлей.

Презентация Starfield запланирован уже на это воскресенье — 11 июня в 20:00 по Москве. Игра обещает выйти в релиз уже 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X.

7
6
Последние посты по игре Starfield
15-ти секундный тизер Starfield, прокладывает курс на грядущую презентацию
15-ти секундный тизер Starfield, прокладывает курс на грядущую презентацию
Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов
Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов
Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах
Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах
Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Так его итак все ждут, куда ещё больше!?))))

3
hKKK33

Это спорно. Космическая игра, ещё и по новой вселенной. Это не свитки и не фолыч. Все ждут - слишком громко сказано, мне кажется.

3
Сyberpunk

не нужон нам ваш Старфиелд без русских сабов!

2
Sickofitall

Ходят слухи, что потом добавить могут, так как в тот же Halo добавили, а это было, после февраля 2022, кажись.

4
erkins007 Sickofitall

В Halo сразу русский был.

2
Sickofitall erkins007

Я хз, про какую-то игру писали, что после релиза добавили.

2