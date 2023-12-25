Последние отзывы Starfield в Steam теперь "в основном отрицательные"

Дела Starfield идут все хуже и хуже, поскольку последние рецензии в Steam стали "в основном отрицательными". Хотя по многим показателям игра все еще имеет коммерческий успех для Microsoft, общий прием стал намного хуже, чем у других игр Bethesda.
В то время как в целом отзывы об игре неоднозначны: кто-то скептически настроен, кто-то немного смущен, а кто-то и вовсе разочарован, последние рецензии — сплошь негативные. Люди критикуют Starfield за то, что она не делает ничего необычного, несмотря на то, что была номинирована на звание самой инновационной геймплей года в Steam.
Другие жалуются на то, что игра перегружена и не имеет определенного направления. По данным тестирования и многочисленным отзывам на странице Steam, есть и серьезные проблемы с производительностью.
Bethesda всегда славилась высококачественными IP, такими как Fallout и The Elder Scrolls. Многие считали, что Starfield станет очередной революцией в западных ролевых играх, но этого не произошло.
Заслужено!
Очень хочется верить, что Тодд переосмыслит подход к созданию своих игр, и перед уходом на пенсию подарит нам великий TES 6.
и точно так же все сгорят
шансов очень мало, все указывает на то что тод говард зажрался, а такие люди редко исправлятся да и тех что делали мору например уже в беседке нет, а их замена просто копирует игру в разных ипостатях
В чем заслужено?
Мне кажется Тодд уже устал, ему тупо не интересно, но для меня он все равно 1 из влиятельных людей в игровой индустрии, он хотя бы сам любит игры, а не как современные кабанчики типа юбиков и тд.
Вот теперь игра раскрылась.))
раскрытие игры завершено на 98% , нехватает 2% - увольнение тода говарда
" IT'S A MASTERPIECE !"
P.S. HiRuKo14 - жги!
Так и поделом этой (игре) , разве нет?
Нет. Люди могли бы просто не играть в неё, а тут такое ощущение, что их заставляет хайп. Есть игры дороже и намного хуже, но все привязались к этой.
Надо хоть чем-то покупку железок оправдать,
Конечно, хейтеры все ещё в моде, но многим реально не зашла, большинство скорее всего играли в неё, возможно игроки ждали не просто клон TES, а нечто больше, причём гораздо больше, поэтому просто их ожидания не совпали с действительностью, ну и от части в каких-то моментах разработчики не выполнили обещаний.
Ожидания были слишком велики.
чувак, не понятно с какой ты деревни, если не знаешь простой вещи : в стим ты не напишешь ни положительный ни отрицательный, да вообще никакой отзыв если не будешь данную игру иметь в библиотеке! Этого не знать это кем надо быть ...
Как же страшно за TES 6 после этой игры, притом что все в студии слушаются Тодда и что он скажет)
Помер Максим, да и х_й с ним
Вот и помер тод и положили старфилд в гроб
🤣
Ща HiRuKo14 прибежит и расскажет как ты неправ
P.S. А пардон, уже прискочил
Знаешь пахана по имени, молодец хороший пёсик)
Пошли более правдивые оценки
Конечно, щас бегал в колодце в новой Атлантиде и взял мячик в руки что бы его покрутить и бросить. На меня тут же все с агрились и расстреляли на месте! Найс игра на долгие десятилетия.
Люди которые ждут продолжение свитков Вы серьёзно считаете, что с таким подходом разработчиков к игрокам как сейчас С современной угодой всем и вся просто потому что иначе оскорбятся С тем что сейчас компании делают бабло а не игры Вы серьёзно верите что получите достойное продолжение серии? Вы конченные что ли...
та ладно ребята прекратите это безумие, игра же хорошая, просто нужно больше поиграть до полного раскрытия - тод говард
Надо сказать Говарду чтоб на ПГ заходил плчаще. Тут ему посоветуют.
Хомячки фанатики говорда что ли прозрени поймали или тупо наелись этого всралфилда и теперь начинают подозревать что им впарили кусок г?
Ну вы не понимаете, это всё хейтеры а игра раскроется после 100+ часов. А то что даже мододелы бросают делать на это уг моды они тоже хейтеры и вообще кругом одни хейтеры. Им даже в лицо показывают что игра унылая г..... но нет это всё хейтеры. Даже стримеры знаменитые и узнаваемые говорят что игра помойка но защитники и тут говорят что это проплаченные хейтеры))))
Ну и в чем же она плохая?)
Картинка в игре стала ок, всё работает на ультра в 65+ фпс в QHD на божественной 3070. Но играть я в это не буду, потому, что я и так в космосе 🚀
65 это в любом месте в игре и с длсс?
И в главном городе тоже 60+ фпс? А то я недавно скачал вроде везде всё норм но в главном городе 40-50 фпс 3060ti, к слову скачал второй раз, дал ещё шанс но после 5 часов игры опять удалил это унылое г...
На авантпостах в новом билде до 85+ доходит, а в среднем по больнице 65+, в городе минус 10 фпс было, то есть 50 скорее всего. Ща качну, проверю.
Недостаточно раскрылась, видимо
квинтесенция руды в пустом космоце
лучше бы сделали тес 6 а не страдали той херней в которой не разбираются
ты видимо не понял что произошло, если бы вышел ТЕС6 он был бы таким же тухлым гов ном которое тод говард смывает каждый день поутру
=игру 20 лет делали ну что вы такие злые=
Кароче люди бомбанули, что старфилд номинировали на самый инновационный геймплей, всё понятно, очередная волна сгоревших пердаков пытающихся доказать что игра плохая и вообще не инновационная
Что именно в этой игре инновационная? Хоть одну позицию скажи.
я не говорю что она инновационная, она использует старые хорошие формулы в новой обертке, вот и всё, я просто ситуацию описал, что люди сгорели, от этого и ревью бомбинг пошел. А так сейчас в принципе ничего инновационного нет, только не говори это фанатам балдуры, а то они тоже сгорят)
какие такие старые хорошие в формулы в новой обертке? хоть одну скажи
Странно что игру не свернули, как The Day Before, выехали на былых заслугах.
Сейчас бдут прибегать хейтеры и орать СМОТРИТЕ СМОТРИТЕ какая оценка о божееее! посмотрите какой старфилд плохой!!! очевидно конечно что игра даже близка не заслужила плохих оценок, но хейтерам плевать они и оценку накрутят и статистику с БГ3 покажут непойми для чего, хотя игра уже 100 лет в обед продалась и ждёт обновления, но школотронам пофигу главное громкие заголовки как у игры якобы все плохо.
Игра раскрывается после 4 перепрохождений. Вот когда люди доперепройдут так оценка сразу вверх поползет
Почему то я не удивлён что люди будут постоянно писать про раскрытие игры, думая что это что то смешное или высмеивает какой-то контр аргумент не понятный, вы когда типо пытаетесь иронизировать над "раскрытием игры" вы реально считаете это чем-то смешным или умным, если так то у меня для вас плохие новости))
Для тебя только одна новость. Ты долба..б.
ну я реально нахожу это ржачным XD насколько плохие новости для меня? по шкале 1-1000000
мне кажется отрицательные отзывы ставят люди которые уже прошли и затерли до дыр все 1000 планет и раскрылили игру в таком екстазе что теперь им там нечего делать и они негодуют, им нужно больше!! говард дай им 5000 планет!!!!🤣🤣🤣🤣
где фанаты стурфилда???