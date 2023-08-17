Потребуется много свободного места: стал известен размер Starfield на ПК и Xbox

Выход самой ожидаемой научно-фантастической игры Starfield в этом году уже близок и гарантированно состоится в срок. Студия Bethesda, как и обещала ранее, открыла возможность предварительной загрузки проекта, тем самым раскрыв полный объем проекта. Для запуска новинки потребуется много свободного места как на ПК, так и на консолях Xbox.
Согласно официальному приложению Xbox, полная версия игры на консоли займет 126.1 ГБ. Версия Starfield на ПК потребует немного больше свободного места и обязательной установки на SSD — 139.84 ГБ. Почему вес проекта отличается на платформах пока не совсем понятно, возможно, это связано с текстурами игры или техническими особенностями. Напомним, Starfield на Xbox Series S|X будет работать только с 30 кадрами в секунду, а на ПК можно будет получить 60 FPS. Кроме этого, к релизу игры на ПК ожидается выход новой версии технологии масштабирования от AMD — FSR 3.0, однако это пока слухи.
Предзагрузка Starfield уже доступна или станет доступной в течение сегодняшнего дня. Релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Весь этот ожидаемый гигант нашей вселенной научной фантастики - Starfield - посадит нас на колени, обеспечивая нам впечатляющие 126.1 ГБ на Xbox и 139.84 ГБ на ПК. Кто бы мог предположить, что мы окажемся на такой волне инноваций? Вес проекта варьируется от платформы к платформе, что заставляет нас предполагать о различных текстурах и технических визуализациях. Нетрудно представить, что эта игра потребует много мощности и ресурсов. Привязка к устройству SSD также подтверждает высокую степень внимания к деталям и качества в этом проекте. С нетерпением жду эту эпическую эпопею!
Обычный размер.
Нехило. Можно ждать разнообразия. Ну или плохой оптимизации размера игры. :))
Почему игра с тысячью планет весит чуть больше, чем игра с одним городом? Или эта тысяча была просто на бумаге, для привлечения внимания к игре?
сам подумай как можно сделать 1000 планет дак еще и с городами и нпс и заданиями
Ну не обязательно рендить все 1000 планет сразу то.
Тодд говорил что большая часть планет имеют опциональный характер, тоесть это пустышки с кое какими полезными ресурсами и красивыми биомами, они не обязательны для исследования. Примерно 100 планет будут обитаемы
Потому что планеты спавнятся рандомно.
Если они с одинаковыми текстурами, то это займёт не сильно много места.
Предчувствие такое, что провал будет такой сравнимый с Киберпанк...
Могу предположить что история с no man's sky повторится.
Мало вероятно, Шон Мюрей свою игру чинит и поддерживает по сей день, а тот же скайрим чинило само сообщество.
и всё?) даже на 4090 в 1080р? отличная новость для владельцев 4090)
140 гб всего то? Modern Warfare 2019 года 190гб+
А чё они до сих пор игры выпускают с локом на 60 ФПС на ПК? Или че
Наверное да, как в fallout 4 если больше 60fps то анимации ломаются
гг, щас бы в слайд шоу поиграть на 144 герц мониках) если будет такая же херня то тогда зачем вообще ее ждать
Skyrim в космосе)
ну это не играбельно от слова совсем, ghost recon future soldier вчера скачал, там лок на 60 фпс, я ее удалил за минуту, хотел перепройти, все мега дерганное, в это не то что играть на это смотреть больно, глаза от такой плавности вытикают уже. Ну челам которые в 60 фпс 60 герц сидят до сих пор норм будет, хотя на той же пс 5 игры супер плавные наверное все таки дело еще в чем то) фрайм тайм шакальный и тд
Ой ну типо удивили.
Вася (Voksi) из Болгарии - который та самая всем известная хакерша - обещал эту игру на выходе взломать - там и заберём, и плевать на её размер.