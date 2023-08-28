Познакомьтесь с еще четырьмя персонажами Starfield и их актерами озвучки

Как известно, в Starfield диалоги ведутся от первого лица, а протагонист не имеет голоса, поэтому роль NPC будет основополагающей в рассказе о событиях истории и придании им определенной повествовательной глубины. Bethesda начала представлять некоторых персонажей, с которыми мы встретимся в ходе кампании, и вслед за Сарой Морган и Барретом, пришла очередь Сэма Коу, Андреи, Мэтью Хатри и Ноэль.
Сэм Коу описывается как отличный пилот и еще лучший отц, обладающий сильным чувством справедливости и убежденностью в том, что если помощь кому-то нарушает правила, то так тому и быть. Он носит ковбойскую шляпу, вероятно, не случайно.
Озвучивает его Элайас Туфексис, известный благодаря озвучиванию Андрея Кобина в играх Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction и Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist и Адама Дженсена в играх Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided.
Далее идет загадочная Андрея, новобранец "Созвездия" из отдаленных Освоенных систем. Она - настоящая загадка для всех: похоже, никто не знает, откуда она родом и куда собирается отправиться. Его великолепные навыки в миссиях по нанесению вреда вызывают не одно сомнение в ее прошлом.
Озвучивает ее Сисси Джонс, голос которой появлялся в таких играх, как Firewatch, The Walking Dead, Life Is Strange, Grand Theft Auto V и Darksiders III.
Мэтью Хатри - теолог "Созвездия", стремящийся понять место человечества во Вселенной через изучение реликвий нашего древнего прошлого. В юности он отличился как исследователь в этой области, обнаружив своими руками несколько исторических источников, представляющих большой интерес.
Озвучивает его Карлос Вальдес - актер и певец, наиболее известный по роли Циско Рамона в сериале "Флэш".
Ноэль - самый молодой член "Созвездия", протеже Сары Морган и блестящий ученый, предпочитающий поддерживать организацию из собственной лаборатории. Среди ее исследований - изучение артефактов, которые Ноэль пытается понять, чтобы использовать их потенциал.
Озвучивает ее Дэна Гурье, актриса, известная своими ролями Тессы в сериале "Воспитание Дион", Коры в фильме "Джанго освобожденный" и Минни Минк в "Омерзительной восьмерке".
Игру вываливайте, там и познакомимся. На кой читать это на кануне выхода?
Караул !!! RDR обчистили и даже не стесняются изверги !!!
И где-то за углом одиноко но так знакомо ржавеет светлячок (кто шутку понял тот поймет остальные мимо)
а была бы забавной такая пасхалка
Кстати может даже и будет кто знает, а может на такой волне даже целый мод запилят, фанатов сериала просто караул сколько и даже фест есть в честь него.
если там предполагаются бои в космосе - было бы прикольно чтоб это как в "Мисии Серенити" было. Просто под музыку, ибо в космосе звука нет.
"Этот критин даже скорость не снижает" (думаю ты понял с какого момента эта фраза !!! ))))))
самый крутой и эпичный момент фильма "миссия серинити"
какая графика, какая детализация, какие полигоны!!!
ммммм
вкуснятина
(нет)
Баба-негр ✓
баба- азиат ✓
аутист ✓
ковбой - белый человек, не всратый (наверняка гей) ✓
В играх беседки все персонажи би. Это с давних времён так. У нордов вообще выбора пола не было.
Шоколадка, кстати, ничё так, да и Сара Морган, но это всё субъективно.
Как говорится - рыбак рыбака видит из далека. Вот и ты увидел в ковбое Гея, так что сочувствую твоим родственникам - наверное не просто им живётся, особенно мужикам, так как с тобой даже в баю не сходишь, да и выпивать с тобой явно опасно.
Мужик бороду на клею носит что ли?