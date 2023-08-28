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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 731 оценка

Познакомьтесь с еще четырьмя персонажами Starfield и их актерами озвучки

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Procy_on
Новости

Как известно, в Starfield диалоги ведутся от первого лица, а протагонист не имеет голоса, поэтому роль NPC будет основополагающей в рассказе о событиях истории и придании им определенной повествовательной глубины. Bethesda начала представлять некоторых персонажей, с которыми мы встретимся в ходе кампании, и вслед за Сарой Морган и Барретом, пришла очередь Сэма Коу, Андреи, Мэтью Хатри и Ноэль.

Сэм Коу описывается как отличный пилот и еще лучший отц, обладающий сильным чувством справедливости и убежденностью в том, что если помощь кому-то нарушает правила, то так тому и быть. Он носит ковбойскую шляпу, вероятно, не случайно.

Озвучивает его Элайас Туфексис, известный благодаря озвучиванию Андрея Кобина в играх Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction и Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist и Адама Дженсена в играх Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided.

Далее идет загадочная Андрея, новобранец "Созвездия" из отдаленных Освоенных систем. Она - настоящая загадка для всех: похоже, никто не знает, откуда она родом и куда собирается отправиться. Его великолепные навыки в миссиях по нанесению вреда вызывают не одно сомнение в ее прошлом.

Озвучивает ее Сисси Джонс, голос которой появлялся в таких играх, как Firewatch, The Walking Dead, Life Is Strange, Grand Theft Auto V и Darksiders III.

Мэтью Хатри - теолог "Созвездия", стремящийся понять место человечества во Вселенной через изучение реликвий нашего древнего прошлого. В юности он отличился как исследователь в этой области, обнаружив своими руками несколько исторических источников, представляющих большой интерес.

Озвучивает его Карлос Вальдес - актер и певец, наиболее известный по роли Циско Рамона в сериале "Флэш".

Ноэль - самый молодой член "Созвездия", протеже Сары Морган и блестящий ученый, предпочитающий поддерживать организацию из собственной лаборатории. Среди ее исследований - изучение артефактов, которые Ноэль пытается понять, чтобы использовать их потенциал.

Озвучивает ее Дэна Гурье, актриса, известная своими ролями Тессы в сериале "Воспитание Дион", Коры в фильме "Джанго освобожденный" и Минни Минк в "Омерзительной восьмерке".

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Игру вываливайте, там и познакомимся. На кой читать это на кануне выхода?

7
Destroited

Караул !!! RDR обчистили и даже не стесняются изверги !!!

И где-то за углом одиноко но так знакомо ржавеет светлячок (кто шутку понял тот поймет остальные мимо)

1
Oscilograf

а была бы забавной такая пасхалка

0
Destroited Oscilograf

Кстати может даже и будет кто знает, а может на такой волне даже целый мод запилят, фанатов сериала просто караул сколько и даже фест есть в честь него.

0
Oscilograf Destroited

если там предполагаются бои в космосе - было бы прикольно чтоб это как в "Мисии Серенити" было. Просто под музыку, ибо в космосе звука нет.

0
Destroited Oscilograf

"Этот критин даже скорость не снижает" (думаю ты понял с какого момента эта фраза !!! ))))))

самый крутой и эпичный момент фильма "миссия серинити"

0
Dasdag

какая графика, какая детализация, какие полигоны!!!

ммммм

вкуснятина

Спойлер

(нет)

1
cuckold

Баба-негр ✓

баба- азиат ✓

аутист ✓

ковбой - белый человек, не всратый (наверняка гей) ✓

0
IvanKote

В играх беседки все персонажи би. Это с давних времён так. У нордов вообще выбора пола не было.

Шоколадка, кстати, ничё так, да и Сара Морган, но это всё субъективно.

-3
Ain Grimm

Как говорится - рыбак рыбака видит из далека. Вот и ты увидел в ковбое Гея, так что сочувствую твоим родственникам - наверное не просто им живётся, особенно мужикам, так как с тобой даже в баю не сходишь, да и выпивать с тобой явно опасно.

-4
cuckold Ain Grimm
0
Кей Овальд

Мужик бороду на клею носит что ли?

0