Starfield 06.09.2023
8.3 454 оценки

Преданный фанат Bethesda отдает дань уважения песней, в которой воспеваются все ролевые игры студии, включая Starfield

©
R_Mor
Новости

Один из поклонников Bethesda, записал песню в честь грядущей космической ролевой игры Starfield, а также Fallout, Skyrim, Elder Scrolls и самого Тодда Говарда.

Песня "No Man's Skyrim - A Love Letter to Bethesda", записанная музыкантом и ютубером JimmyAllGoods, рассказывает о личной истории автора песни и обо всем, что связано с культовым разработчиком, начиная с Daggerfall и заканчивая Starfield. Здесь есть и кивки в сторону Fallout 3, и обширный сюжет Skyrim, и знаменитый баг "поставьте людям ведра на головы, чтобы вы могли украсть все их вещи".

Переходя к Starfield, AllGoods поет, что она похожа на "No Man's Sky с вайбом Fallout/выглядит немного коряво, но это не страшно/моддеры со временем все исправят". Воистину, ни один аспект игрового опыта Bethesda не остался невоспетым.

2
4
Последние посты по игре Starfield
В сети появились изображения контроллера для Xbox Series X|S в стиле Starfield
В сети появились изображения контроллера для Xbox Series X|S в стиле Starfield
Начинается рекламная кампания Starfield, пользователи обратили внимание на неожиданную коллаборацию с игрой
Начинается рекламная кампания Starfield, пользователи обратили внимание на неожиданную коллаборацию с игрой
Пользователь Reddit убедительно дал понять, что ручного пилотирования корабля в атмосфере планет в Starfield не будет
Пользователь Reddit убедительно дал понять, что ручного пилотирования корабля в атмосфере планет в Starfield не будет
Комментарии: 4
Ваш комментарий
digitalkid

А неплохо..

4
Кей Овальд

Но мы-то знаем, что лучшая песня про Беседку это "it just work!".

1
Vitykin

Это база.

1
Великий Алладин

Нагнись пониже Тодд не доволен

0