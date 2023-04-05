Преданный фанат Bethesda отдает дань уважения песней, в которой воспеваются все ролевые игры студии, включая Starfield ©

Один из поклонников Bethesda, записал песню в честь грядущей космической ролевой игры Starfield, а также Fallout, Skyrim, Elder Scrolls и самого Тодда Говарда.

Песня "No Man's Skyrim - A Love Letter to Bethesda", записанная музыкантом и ютубером JimmyAllGoods, рассказывает о личной истории автора песни и обо всем, что связано с культовым разработчиком, начиная с Daggerfall и заканчивая Starfield. Здесь есть и кивки в сторону Fallout 3, и обширный сюжет Skyrim, и знаменитый баг "поставьте людям ведра на головы, чтобы вы могли украсть все их вещи".

Переходя к Starfield, AllGoods поет, что она похожа на "No Man's Sky с вайбом Fallout/выглядит немного коряво, но это не страшно/моддеры со временем все исправят". Воистину, ни один аспект игрового опыта Bethesda не остался невоспетым.