Предполагаемый рейтинг Starfield на Metacritic уже вызвал разногласия среди его фанатов

Starfield еще не увидела свет, но, судя по всему, фанаты уже горячо обсуждают средний рейтинг игры на Metacritic. Действительно, колоссальная игра от Bethesda, в которую можно поиграть и на Xbox Series X/S и PC, обещает разделить геймеров по всему миру. Ведь некоторые ненавистники уже задумали устроить против игры подлую бомбардировку рецензиями.

Так на сайте Reddit фанаты уже разделились во мнении о том, какой будет средний балл у Starfield. По мнению одних, исходя из первых положительных отзывов, мы можем увидеть результат, равный Baldur's Gate 3 и The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom. Другие утверждают, что игра Bethesda вряд ли обойдется без противоречивых отзывов, указывая в качестве ярких примеров Skyrim (94 балла) и Fallout 4 (84 балла). Однако большинство сходится во мнении, что у Starfield есть все шансы преодолеть отметку в 90 баллов.

Следует отметить, что максимальный балл на Metacritic среди игр всех времен - у The Legend of Zelda: Ocarina Of Time - 99, поэтому маловероятно, что у игры Bethesda окажется высокий рейтинг. Рецензии на Starfield будут опубликованы завтра, так что нам остается только собраться с силами и готовиться к хаосу.

Не следует забывать, что с 1 сентября Starfield получит пятидневный ранний доступ, что в свою очередь вызвало немалое недовольство среди поклонников. В заключение стоит отметить, что по данным рейтинга самых продаваемых игр в Steam в США, Starfield занял в нем первое место, обойдя Baldur's Gate 3.