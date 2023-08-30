Предполагаемый рейтинг Starfield на Metacritic уже вызвал разногласия среди его фанатов

Starfield еще не увидела свет, но, судя по всему, фанаты уже горячо обсуждают средний рейтинг игры на Metacritic. Действительно, колоссальная игра от Bethesda, в которую можно поиграть и на Xbox Series X/S и PC, обещает разделить геймеров по всему миру. Ведь некоторые ненавистники уже задумали устроить против игры подлую бомбардировку рецензиями.
Так на сайте Reddit фанаты уже разделились во мнении о том, какой будет средний балл у Starfield. По мнению одних, исходя из первых положительных отзывов, мы можем увидеть результат, равный Baldur's Gate 3 и The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom. Другие утверждают, что игра Bethesda вряд ли обойдется без противоречивых отзывов, указывая в качестве ярких примеров Skyrim (94 балла) и Fallout 4 (84 балла). Однако большинство сходится во мнении, что у Starfield есть все шансы преодолеть отметку в 90 баллов.
Следует отметить, что максимальный балл на Metacritic среди игр всех времен - у The Legend of Zelda: Ocarina Of Time - 99, поэтому маловероятно, что у игры Bethesda окажется высокий рейтинг. Рецензии на Starfield будут опубликованы завтра, так что нам остается только собраться с силами и готовиться к хаосу.
Не следует забывать, что с 1 сентября Starfield получит пятидневный ранний доступ, что в свою очередь вызвало немалое недовольство среди поклонников. В заключение стоит отметить, что по данным рейтинга самых продаваемых игр в Steam в США, Starfield занял в нем первое место, обойдя Baldur's Gate 3.
Игра ещё не вышла, а у нее уже есть фанаты. Ясненько)
Бл8Ть откуда вы такие бересть н@х*й. У бг так было, у много каких игор такое было. ЯСНЕНЬКО))))
Бомбардировать нужно за дело, а не просто так. Впрочем, я думаю, будет за что.
Космоопера без инопланетян... без транспорта... с процедурно сгенерированными планетами... с целыми 4 романами... со страшными нпс... с детским утренником вместо сюжета (этож бетесда)... без русского языка...
По-моему, это будет о***енное зрелище.
"Игра года, без сомнений" (c).
разочарование года) это чисто фоллаут но только в космосе, для тех кому нравится фоллаут 3-4, наверное старфилед зайдёт
звучит как дурной вкус)
Без русского языка да обидно
Ой ты уже и сюжет прошёл весь и планеты все посмотрел. Какой молодец. Балаболище.
Абсолютно всё верно. Но с другой стороны, разрабы могут пойти по пути NMS - начать постепенно насыщать игру всеми этими ништяками. Послушали, что хотят игроки - добавили. А совсем скоро оценим то, что вышло сейчас.
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят
Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности?
Оценки не всегда бывают правдивые, особенно когда чемоданы засылают журналистам.
Уж фанаты зельды, наверное самой переоцененной игровой серии(как и большинство игр нинтендо) в истории, уже бы молчали в тряпочку про игры беседки...
Ставлю от 70 до 86
Там фанаты соньки горевают. Для игроков это конечно печально, но здоровая конкуренция двигатель прогресса
85
Уже послезавтра в народном магазине выйдет, но придётся ждать хоть какую-то текстовую локализацию. До этого планировал покупать старфилд, но из-за некоторых решений не собираюсь бесезда не собираюсь игру покупать, пока они очевидное в исправления не внесут
Думаю заберёт 85-87 баллов, выше 90 не поднимется
70-84
Уверенно 10/10, на кончиках пальцев. Это же Bethesda! Игра на десятилетие
Клал я на ваш метакритик и отзывы "фанатов" с "журналистами". 6 сентября заценю сам
1 сентября уже на торрентах будет.
Сейчас все на лаги посмотрят и понатыкают колов, есть такое предчувствие.
Однозначно игра года будет!
Не будет
Понятное дело, что будет 90+