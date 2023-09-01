Представитель космического агентства высоко оценил художественный стиль "NASA-Punk" в Starfield

В прошлом году компания Bethesda описала Starfield как игру, выполненную в художественном стиле "NASA-Punk". Этот термин был придуман командой разработчиков для описания "фантастической вселенной, которая является более приземленной и реалистичной". По сути, Bethesda хочет придать игре ощущение реализма, сочетая практичность реальных космических технологий с эстетикой панк-культуры.
Такое дизайнерское решение получило одобрение Европейского космического агентства, глава которого Эммет Флетчер (Emmet Fletcher), отвечающий за брендинг и партнерские отношения, сказал журналистам, что, по его мнению, эстетика "NASA-Punk" в Starfield "очеловечивает" игру.
По словам Флетчера, этот дизайн представляет собой "иной взгляд на "Звездный путь", где все часто выглядит "кристально чистым".
Я думаю, что реальность, вероятно, ближе к области "NASA-Punk", где вещи используются, и они не являются кристально чистыми. Некоторые области - вы заходите в чистую комнату, а в чистой комнате все безупречно. Но на гаечном ключе могут быть царапины, а отвертки могут быть обмотаны изолентой, потому что так лучше держатся, потому что люди практичны. И это больше похоже на человеческий поступок... И мне нравятся такие вещи.
Флетчер отметил, что подобный футуристический и мрачный дизайн уже использовался в других развлекательных медия, приведя в качестве примера культовый научно-фантастический фильм 1982 года "Бегущий по лезвию".
"Я думаю, что [эстетика NASA-Punk в Starfield] очеловечивает ситуацию, вместо того чтобы делать ее простой и блестящей", - заключил Флетчер.
400 кг грузового отсека он тоже позитивно оценил? Бгг..
Зачем привязывать почти каждому сеттингу слово «панк»?
Бомжо-футуризм. Далёкое будущее, высокие технологии, космические корабли, способные путешествовать по всей галактике и... Скафандры, перемотанные изолентой, да деревянные автоматы, найс стайл -____-
Ну это не сильно далёкая проекция нашего мира. У кого-то мерседесы золотые, у кого-то доширак, но ни кого не удивляет бомж с мобильником или попрошайка с пос-терминалом.