Представители Bethesda ответили на критику "пустых" планет в Starfield

Более чем за год до выхода Starfield Тодд Говард, босс Bethesda и геймдиректор, заявил, что в ней будет около тысячи планет для исследования. Спустя некоторое время он добавил, что их будет "всего" тысяча, поскольку разработчики сдерживают себя. В июне 2023 года стало известно, что жизнь не будет обнаружена на 90% планет Starfield.
В итоге оказалось, что тысяча - это очень далеко, межпланетные путешествия в основном сводятся к использованию скоростных средств передвижения, а эти небесные тела пусты, как и следовало ожидать. Интересно, однако, что разработчики утверждают, что они специально приняли такое дизайнерское решение, чтобы отразить, каким является космос, известный человеку.
Об этом Эшли Ченг, управляющий директор Bethesda, заявил в интервью New York Times:
Необъятность космоса должна заставить вас почувствовать себя маленьким. Это должно быть подавляющим. Не каждая планет должна быть Диснейлендом... Все беспокоятся о том, что пустые планеты будут скучными, но когда астронавты приземлились на Луну, там тоже было пусто, и им определённо не было скучно.
Ему вторил Тодд Ховард, сказав:
Я думаю, что у каждого из нас был такой момент, когда мы смотрели на небо и думали: "Интересно, каково это - взлететь и сесть на Луну? В Starfield нам нужен был масштаб, чтобы передать это ощущение. Мы могли бы создать игру, где есть четыре города и четыре планеты. Но это не дало бы ощущения исследователя.
С одной стороны, трудно отрицать правоту разработчиков. Но с другой стороны, их слова можно рассматривать как оправдание, причем весьма неудачное. Тем более что во время маркетинговой кампании они ловко избегали подробного описания некоторых элементов игры, например, полета в космосе, который в итоге осуществляется в основном через меню.
Напомним, что Starfield выходит завтра на PC и XSX/S.
Ощущение масштаба? Вы там наглухо поехавшие. Это симулятор загрузок. Загрузка на загрузке, загрузкой погоняет. В том же No Man Sky это самое ощущение масштаба действительно присутствует, т.к. ты видишь любую планету и ты можешь на неё сесть без этих экранов загрузки из 2010.
Необъятность космоса? У вас же каждая планета это тупо плоская текстура, сквозь которую можно пролететь, а весь масштаб заключён в постоянных загрузках. Весь космос это просто набор локаций, большинство из которых пустые и в которых делать нехрен.
Игра даже хуже F76 получилась. В последнем хотя бы карта большая бесшовная была и загрузки были только в помещениях, здесь же на каждый чих по экрану загрузки. Сесть на корабль - загрузка. Взлететь - загрузка. Сесть на планету - загрузка. Выйти из корабля - загрузка.
При всём при этом все ваши "планеты", на которых ничего нет, можно только на своих двоих исследовать. Транспорта в 2300 годах по ЛОРу игры не существует? Mass Effect вышел больше 15 лет назад, и там был отличный МАКО, на котором было интересно кататься. А вы со своим несчастным движком не осилили создать машинку для персонажа в 2023? Какое оправдание этому? А 30 кадров в 1440p на консолях? Это "художественное видение"?
Идите в пень, беседка и прочие маркетинговые крысы, строчащие эти "оправдания".
Тоже абсолютно не зашла игра. Я ожидал чего то реально вау, Даже киберпанк в свое время эти вау ожидания оправдал.
Ну тут база
Не сравнивай с 76.
Как бы не нравилась фанатам фолыча, как бы не бесил радужный мир - но 76 это как минимум игра. а это непойми что
Главная проблема не загрузки, а унылый геймплей, квесты, визуал, и тотальное однообразие всего. Я вообще поражен как так вышло, ничего не ждал, но и такого кала не ожидал даже от нынешней Беседки.
Ну 76 засрали в основном те кто играли в игру ради сюжета и одиночку а онлайн им не упёрся. А так игра сносная была. Идья с терофармированием после взрыва прикольная была уж не помешала бы в скуфилде том же
ебаная помойка.
Это читалось с самого анонса. Жаль тех, кто этого не понял, но еще более убоги те, кто на это делал предзаказ
Нет это не читалось. Про загрузки были слушки типа что будут подгружатся ток помещения. Но чтоб на планету высадки из космоса не будет и то что сам космос просто статичная картинка а планеты скайбоксы ну не кто не знал. Так что не надо путать завышеные ожидания и недосказаность
Тех кто выпускает игры, давно понял, что игроки те ещё гaвнoeды
Может Тодд мне объяснит, почему на Луне я нашел аванпост ученых, где Главный зоолог мне дал квест на поиск группы зоологов на которую напали дикие животные, на Луне...почему на той же Луне я нашел пещеру у входа которой были корни деревьев? Почему на Меркурии Сара говорит - "А ведь тут когда то кипела жизнь", почему при 380+ градусов на базе пиратов стоят стульчики с пивом и закусками снаружи базы? Почему Ио это кусок холодного камня, когда это самое адское место в солнечной системе? Почему на Титане в Новой усадьбе мне говорят - на Титане НАСА не нашли жизни, при этом в двух шагах от колонии пещера, где растут светящиеся грибы из скайрима, валяются кости животных и кучи потрохов, а в трех шагах от этой пещеры целые залежи окаменелых трилобитов, я за 2 минуты нашел больше чем НАСА за всю историю или генерацию планет и активностей прикручивали лишь бы работало?
Просто вся эта хрень случайно генерируется, это ж главная фишка игры😅
Можно просто не покупать это Г , я так и сделал .
А можно просто принять факт, что эта игра не только про Пиу-Пиу но и про свободу и приключения.
Прямо как в старом добром Ноу Мен Скай! А зачем тогда нужен Старпилд?
Они в разных категориях и жанрах, поэтому и сравнивать их не корректно.
Ну да согласен, Ноу Мэн Скай не в 200 мильёнов зелёных рублей обошлась, там бюджет по скромнее, да и графика с оптимизацией в Ноу Мэн Скай будет получше, а современные ААА игры по типу Старфилда должны и дорого стоить, плохо быть оптимизированными, даже под популярные во всём мире Джифорсы, и не иметь современных технологий, а жанр, ну я бы не стал эти две игры сильно отделять, РПГ составляющая в Старфилде просто ужасная, и те кто её купил, купили не из за сюжета, а как вы ранее говорили ради приключений на разных планетах и капашении в разного рода конструкторах!
Вместо офигенного космосима, мы сделаем унылое дерьмо с банальным избранным которых так любит беседка. Недалеко от драконорожденных ушли.
Для космосима их движок не годен, а другой они почему то не используют. Да и не было видимо цели космосим делать, а так, пострелушки с диалогами на фоне космоса.
то есть населенных планет всего 4, остальные как луна?
а там и земля считай луна, разве что с памятниками
да хер сними с планетами, игра то что за симулятор загрузок, это как обьяснят
маленькая инди-студия, всё нормально, моддеры допилят бесплатно;
напоминаю - все ждали вау-проекта от тех у кого "слышь купи" не сработало и пришлось студию продавать, теперь то работают под сенью зелёной короны;
для примера:
no man sky стилистикой плох, но чисто в интерактиве проработан и более играбелен без "невидимых стен", например в виде планетарной орбиты с которой улететь невозможно или экраны загрузки там только при прыжке с галактики в галактику, а не каждые 2 минуты заходов в двери, и планеты не пусты (хоть и для галочки);
ждать от беседки "ultra exclusive super remake edition" этого чуда как скайрим - не, у меня на ближайшие 10 лет иные планы и деньги лучше потрачу на что-то стоящее
вообще странно на что надеялись люди, где в игре не понимают что эпоха космоса - это эра здравоохранения и здорового образа жизни (в космос ребят из той самой "повесточки" не возьмут просто из-за того что лень кишки их отдирать от скафандров будет), а ведь это в тех местах где есть подобия городов сплошь и рядом,
плюс - снова нет никакого инструментария для мододелов, движок от фолыча, похоже что и идея для платных модов будет взята оттуда же, снова жадность тодди и филли погубила
политическое решение убрать русский язык из игры и все упоминания о нём (чтобы подн*ср*ть избранным единицам, но по факту попортив нервы многим обычным людям) - ну там нет специфических заумных диалогов, так что терпимо, просто вспоминаем времена SWTOR или чего-то похожего и играем (ну или донатим ZoG на качественный и быстрый перевод, что тоже нормально - нас много, с каждого по сотке, уже огромная сумма)
единственный плюс - стиль частично стыренный из франшиз типа чужих (серьёзно, поменяйте музыку на более мрачную на пустых локациях и вот оно будет 1 в 1), но графика никогда не решала на 100% народную любовь тоже никогда не обеспечивала
Да все эти постоянные загрузки задолбали, до планет как в No man sky не долететь, Но, куда в игре дели расчленёнку ?!
ты что расчленёнка не реализм наса не оценит
Ну либо в реальности побыть на луне (понятно, что скучно не будет), либо в игре, тем более со средним графоном. Как бы разница есть)..
Ага, еще бы Тодд сказал до момента релиза игры "У нас будут пустые планеты что бы вы увлекались беганьем по пустырю, вы купите игру за 70-100$ , а мы вам как раз сделаем тес6 , если что уже приступаем к разработке! предзаказы будут скоро открыты по 130$, разработка же дорожает" .
А если серьезно то звучит как оправдание для своей халтуры, точнее старфилда)
Я думаю, эту игру и задумывали, как "симулятор модов" где каждый модер будет дорабатывать её, одни займутся патчами, другие визуальной составляющей, третьи созданием планет, четвёртые создание квестов на этих планетах и т.д. А бесезда просто будет грести деньги и втирать в уши доверчивым покупателям, что это они всё это делают.
Они не пустые, а просто не обжитые. Мододелы, добро пожаловать в игру, где каждому доступна планета для заселения всем тем, на что фантазии хватит. Талантливый программист может выпустить свою планету для вселенной игры известной студии. Как минимум до штуки планет могут обрести своих хозяев, которые подарят им имена. Тем более Тодд без проблем "лицензирует" моды, официально добавит их в игру в виде дополнения, а затем продаст типа "Супер Голд эдишн Starfield 1000 планет +"
Пфф подумаешь луна, у них инопланетные корабли на военных базах стоят и трупы зеленых человечков есть. И вообще ))
откуда тогда у них грунт с луны по анализам который не относится к земле? Такой же грунт есть и у РФ в распоряжении.
Камни, с Марса?! xD Но в осадок я выпал после " А техника на что?" ахаха
Давай ка по порядку, а то вижу у тебя от пропаганды пригорает уже)
1- откуда понабрался такой инфы типа голивуд снимали, как должно быть фон цвет тебе не тот итп итд, будто ты профессор астрофизики. Откуда, с тв? Во-вторых 40 метров улететь ты толчок своей задницы сделать должен чтобы преодолеть 1,6м.с вниз, и на кадрах видно как они чуть ноги подгибают чтобы оттолкнуться, даже если ты голожопый будешь стоять метров на 5 подпрыгнешь и тебя обратно вниз потянет.
Про источник свет я про это хз,но когда на солнце фильмы снимают источников может быть столько сколько светильников воткнут, а не одно солнце, мол собой не могли фонарь какой нибудь взять который у них явно собой был.
Радиация которую ты говоришь имеет эффект накопления, костюмы часть изолируют у астронавтом в честь чего эти скафандры и весят 100+кг. И за короткий промежуток времени лучевой болезни они не получают.
Ну ты понял нет, у тебя как то все за уши притянуты все аргументы.
Просто....
Трубец, ведь можно было сделать 50 планет и наполнить их контентом.
Можно, но наполнять контентом будут сами игроки, а точнее мододелы! =))
Это они у варгейминга научились, когда надо реализм когда надо игровая условность, классические отмазки)))
Игры это способ уйти от реальности, а не наоборот
Зачем так было заморачиваться? Можно было просто в меню список планет сделать и загружать их от туда. Это бы сэкономило время. Необьятность космоса была везде, в фрилансере, стар ситизене, еве, елите, икс ребирде, ноуманскае, но не тут. Да даже просто выдвигающееся меню с планетой и точкой посадки сделали бы, где нужно было бы долететь до маяка, после которого посадку на себя брал бы ИИ корабля, закрывая защитными экранами стекла обзора, и открывал, когда корабль был уже в атмосфере, а пока забрала закрыты подгружалась локация, как это было в дед спейсе с вагонеткой. Кстати и вагонетку в первом городе можно было бы сделать так же. Но нет, черный экран и надпись загрузка. Какого Говарда спрашивается?
А мы, типа, не хотим мешать мододелам насыщать пустые планеты каким хошь контентом, как то атмосфера, океаны, оазисы, наземная и морская флора и фауна, города, расы и т.д.
Всё для вас, всё только ради вас, дорогие игроки !
удобно прикрыться "реализмом", но даже если на секунду поверить, что так и задумано - это явно не пошло игре на пользу, они такое должны были понимать задолго до релиза
при этом у них звук в космосе и ускорение временное хотя как может что то тормозить в космосе если уже разагналось
ну вообще то там у корабля стоят тормозящие движки спереди, там всё правильно
В игре всё так же сидим и думаем, каково это приземлиться на Луну, ибо вы забыли сделать свободное приземление на неё..))
Наверное потому что высадка на луну фейк по этому не реализуемо технически
Это даже не личный ответ игрокам, а потому что интервью взяли. Складывается ощущение, что им пофигу просто.
Сделали хотя бы 20 планет. И в этих в планетах были от малых поселений до городков. Это было бы как в Звездных войнах в Котор или SWTOR. Инопланетных рас не хватает в игре.
Для этого аутер ворлд есть
Вам же написали в статье, они не хотели делать фантастику, аля Звездные войны, а сделать как в реале, где космос пустой и безжизненный. Вам и так сделали планеты с городами и живностью. Нет, лишь бы поныть
Удивительно насколько эта игра для многих г но при этом надо в каждую новость заходить и писать какая она плохая, как беседка не оправдала ваши влажные мечты просто потому что сделали то что они делали всегда, да и никто вам не обещал всякие космосимы и прочую шляпу. Идите уже играйте в no man sky, на кой хер вы заходите в каждую новость и пишете о том как вы ненавидите эту игру.
Причём забавно, будь тут одна локация(планета) щас бы все наоборот писали какая игра супер и пох вам было бы на проблемы движка, так как тут контен в отличие от прошлых игр раскидан по разным локам(планетам) Но так как вам влом погрузится в игру, ток и остаётся её засрать. Ток смысл, просто играйте в другие игры эту тогда обходите стороной.
Хотя к новичкам вопросов нет, так как любая игра беседки может отпугнуть с самого начала, показаться унылым, серым куском г. Короче тут как повезет, если цепанет чем нить тогда через пару часов вас фиг от неё оттащишь. Нет, ну вряд ли вы к ней больше вернитесь, даж если другие игры вам понравятся
Ещё 1 оправдыватель кала. Как ты не понимаешь прошлые игры были цельными и разнообразными а тут слепили дагерфол 2 с гиганскими масштабами и 2 с половинами аванпостами на сектор на планете и всё по сути. Это просто выглядит как игра заготовка которую выкинули чтобы модеры с барского плеча её сами делали. И сюжет про собери 50 чушек вообще бред хуже чем отца найди.
Ну реально читаешь подобные твоему коменту и не понимаешь толи майки вернулись в россию и проплачивают ботов которые по методичке отвечают или люди стали соевыми куколдами 1 сентября которые находят что то для каждого ?
Да и старфилд не первая игра с сюжетом и высадками на планету здрасте уже был российский оригинал который в сто раз лучше того что сделала беседка
https://store.steampowered.com/app/289480/The_Tomorrow_War/?l=russian
Уже наиграл часов 25, не разу не видел квест на уровне или собери что-там, увлекательные миссии от которых не могу оторваться , походу у каждого свое приключение, и это даже радует)
одни отмазки
Хьюстон, у нас проблемы
Я так и не понял, это фантастика или симулятор настоящего космоса? Если симулятор тогда почему игра выглядит так бедно в отличии от той же Space Engineers? А Если это фантастика то почему хуже NMS? Я подозреваю, что это самая настоящая игра-моддинг, специально сделанная для мододелов, которые смогут расширить контент, а Беседа потом его запакует и продаст. Ибо другой причины такого "релиза" , я не очень понимаю)
Тодд мы в курсе что все пустые планеты для модеров ну ненадо врать хотя бы... итак видно что игра чисто для модов сделана
вот только это игра а игры должны развлекать а не утомлять,так интересно купить игру за 5косых и целыми днями бродить по пустынным планетам ,вот это геймплей гениальный,отвечаю скоро будут выставлять картины нарисованные гов.ом,и будут говорить что это шедевр а вы не понимаете видение автора
То есть Тодд только что оскорбил игры в которых 4 города и 4 планеты? Господи, какую же ересь они несут.. Сравнивать игру и покорение луны.. Мне даже нету смысла обсуждать их высказывания, так как сильнее чем они сами никто их не обосрет.
Ахах, сравнивать приземление на пустую луну в игре и в реальности, что они там курили?))))
Прикинь, многие именно это хотели, попасть в "реальный" космос и побродить по пустынным планетам и спутникам, а не тупую фантастику
Элитка намного сильнее передает его слова.
Тот случай когда даже не скачивал. И один коммент про это г....
Ну если подумать башкой то вообще логично. Если жизнь будет на всех планетах это как то... ну вы поняли 😂.
Чел, в нашей только галактике от 200-300 миллиардов звезд, из них сотни тысяч подобных нашей. Ты серьезно еще думаешь что там нигде жизни нет?
Ну как минимум ее нет в нашей и видимых нам солнечных системах. Почему в старфилде должна быть на каждой планете, хз. Ну на 1 из 10 типо норм еще... Если их 1000... Нужно соблюдать игровые условности хоть какие то это да.
Потому что это игра и она должна быть интересной?
А почему в игре Старфилд, на Земле жизни нет, куда она вся подевалась?
По-сути, никто не заставляет ходить по этим планетам. В игре очень удобная система быстрых перемещений.
Действительно, все открыто сразу, нечего исследовать и искать, не духа приключений, просто загрузись и не парься.
Отличное приключение, бегать по пустынным планетам! Вам наверное и Масс Эфект Андромеда понравилась?
Да эт как в но мен скае давайте сразу в последнию локу прилетим и игру закончим не ктож не заставляет гриндить качатся и тд и тп
Ну это ты у Говарда спроси, почему все это так не интересно сделано.