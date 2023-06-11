Представлены часы Starfield: Constellation Explorer, основанные на тех, что в игре ©

Сегодня, 11 июня 2023 года, в эфир вышла презентация Xbox Games Showcase, и мы увидели умные часы Starfield, известные как Constellation Explorer Watch.

Внешний вид этих часов основан на устройстве, которое главный герой носит в игре. Умные часы Starfield Smart Watch подключаются к вашему телефону и позволяют вам видеть уведомления. Устройство продается в специальном футляре, который также вдохновлен видеоигрой.

Это коллекционный предмет, цена на данный момент не указана. Конечно, цена продажи не будет очень низкой, учитывая, что это умные часы. Дата выхода также не уточняется. Возможно, нам придется подождать дополнительной информации позже.