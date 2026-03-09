ЧАТ ИГРЫ
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 738 оценок

Пресса может протестировать Starfield на другой платформе на этой неделе

monk70 monk70

Эта неделя может стать решающей для будущего Starfield. Недавние слухи предполагали, что игра выйдет на PS5 7 апреля 2026 года. Теперь другой инсайдер сообщает, что в ближайшие дни что-то произойдёт.

Нэш Видл заявил на X, что специализированная пресса и создатели контента получат возможность протестировать Starfield на «другой платформе» позже на этой неделе. Он не уточнил, о какой платформе идет речь, но это, несомненно, будет PS5.

Остаётся только дождаться объявления от Bethesda по этому поводу.

15
8
Комментарии:  8
UnbearableSavage

Интересно, если Тодд налажает с ТЕС6 так же как и со Старфилдом, его наконец-то линчуют? Если что, то я "за"

7
Greencore

Скоро сонибои смогут вкусить понос Тодда Говарда.

6
SoRaS3

Даже Нинтендо Свич 2 потянет эту игру.

Там хорошая оптимизация под портативное железо.

2
sa1958

Ну и ладно, пусть тестят.