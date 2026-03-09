Пресса может протестировать Starfield на другой платформе на этой неделе

Эта неделя может стать решающей для будущего Starfield. Недавние слухи предполагали, что игра выйдет на PS5 7 апреля 2026 года. Теперь другой инсайдер сообщает, что в ближайшие дни что-то произойдёт.
Нэш Видл заявил на X, что специализированная пресса и создатели контента получат возможность протестировать Starfield на «другой платформе» позже на этой неделе. Он не уточнил, о какой платформе идет речь, но это, несомненно, будет PS5.
Остаётся только дождаться объявления от Bethesda по этому поводу.
Интересно, если Тодд налажает с ТЕС6 так же как и со Старфилдом, его наконец-то линчуют? Если что, то я "за"
Скоро сонибои смогут вкусить понос Тодда Говарда.
Даже Нинтендо Свич 2 потянет эту игру.
Там хорошая оптимизация под портативное железо.
Ну и ладно, пусть тестят.