Проанализировав видеоматериалы из Starfield, пользователь набросал карты двух городов ролевой игры ©

Недавняя обширная демонстрация Starfield поразила воображение поклонников студии Bethesda, которые бросились анализировать выпущенные кадры. Один из таких фанатов под ником RealGame6Klay разработал карты двух городов игры - Атлантиды и Акиллы.

Карты визуально очень просты, но здесь важен не внешний вид. Главное, что они достаточно точны. Автор проанализировал все материалы по Starfield, которые были доступны на данный момент, и поэтому смог создать вполне убедительные карты обоих городов.

Конечно, метод, основанный только на видеоанализе, имеет свои ограничения, и в итоге реальные карты, вероятно, будут выглядеть несколько иначе, но все же результат работы этого фаната впечатляет.

Сам RealGame6Klay надеется, что теперь другой фанат, обладающий большим художественным талантом, чем он, возьмет его карты и разработает визуально более красивую версию.

Bethesda, к счастью, имеет большое и очень активное фанатское сообщество, поэтому в будущем мы можем ожидать массу креативных проектов, связанных со Starfield. Самым важным проявлением этого, вероятно, окажутся модификации. Многочисленные моды неоднократно продлевали жизнь последним частям серий The Elder Scrolls и Fallout, и все указывает на то, что то же самое произойдет и с Starfield.