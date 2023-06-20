Проанализировав видеоматериалы из Starfield, пользователь набросал карты двух городов ролевой игры

Недавняя обширная демонстрация Starfield поразила воображение поклонников студии Bethesda, которые бросились анализировать выпущенные кадры. Один из таких фанатов под ником RealGame6Klay разработал карты двух городов игры - Атлантиды и Акиллы.
Карты визуально очень просты, но здесь важен не внешний вид. Главное, что они достаточно точны. Автор проанализировал все материалы по Starfield, которые были доступны на данный момент, и поэтому смог создать вполне убедительные карты обоих городов.
Конечно, метод, основанный только на видеоанализе, имеет свои ограничения, и в итоге реальные карты, вероятно, будут выглядеть несколько иначе, но все же результат работы этого фаната впечатляет.
Сам RealGame6Klay надеется, что теперь другой фанат, обладающий большим художественным талантом, чем он, возьмет его карты и разработает визуально более красивую версию.
Bethesda, к счастью, имеет большое и очень активное фанатское сообщество, поэтому в будущем мы можем ожидать массу креативных проектов, связанных со Starfield. Самым важным проявлением этого, вероятно, окажутся модификации. Многочисленные моды неоднократно продлевали жизнь последним частям серий The Elder Scrolls и Fallout, и все указывает на то, что то же самое произойдет и с Starfield.
Необходимость целую железную дорогу городить как бы радует. Неплохой вариант для быстрого перемещения.
Это соответствует размерам которые беседка обычно делает. Но я думаю по факту будет еще меньше, ну и загрузки при входе в помещения остались
Без загрузок у многих Pc сгорят, учитывая что в играх от беседки куча предметов не прибитых к полу и их можно таскать и взаимодействовать с ними.
Чувак игре уже единицу поставил за 3 месяца до выхода) Тут что-то объяснять в принципе беспол))
Возможно, просто про загрузки, ни он первый ни он последний говорит. Помню на Обливион мод ставил с открытыми городами и игра намного прожорливей стала, я понимаю что это мод, но не думаю что офф версия далеко уйдет.
Набросал бессмысленные каракули.
Зачем? Игра выходит через несколько месяцев. Фанатики как обычно сходят с ума. Просто, блин, подождите и всё увидите. Сами себя накачивают влажными фантазиями, додумывают/выдумывают, а на релизе игры начинается вонь на весь интернет. Ведут себя как дети перед своим др.
Каких только глупостей не читал про то, что будет в четвертом Фоллауте... До сих пор смешно. И как предъявляли потом беседке за типа вырезанный контент и порезанные геймплейные фичи, которых в игре отродясь не было. А на реддите у какого-то "вызывающего доверие инсайдера" были 🤡