Продажи Starfield продолжают стремительно падать - игра вылетела из топ-10 британского чарта

На этой неделе в британских чартах появилось несколько новых игр, и файтинг Mortal Kombat 1 занял первое место. Согласно отчету GfK, больше всего игр NetherRealm Studios было продано на PS5, затем на Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Игра Lies of P от студии Round8 Studio дебютировала на 3-й строчке еженедельного физического чарта Великобритании. Souls-подобная игра, вдохновленная Пиннокио, является шагом в сторону от бесплатной MMO Bless Unleashed, которая выйдет в 2020 году.
На четвертом месте оказалась HD-версия Pikmin 1 и 2, которая вышла на этой неделе в физическом формате после релиза на Nintendo eShop в начале этого года.
Payday 3 стал последним новым представителем в десятке, дебютировав на 7-м месте. Игра, созданная студией Starbreeze, продалась на PS5 значительно больше, чем на Xbox Series X|S.
В другом месте в десятку лучших вошла игра Cyberpunk 2077, занявшая 6-е место с 21-го, с ростом продаж на 163%. По данным GfK, это произошло благодаря хорошим скидкам в преддверии грядущего расширения Phantom Liberty.
В результате новых и повторных продаж игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom впервые с момента своего выхода в мае опустилась на 9-е место.
Тем временем игра The Crew Motorfest опустилась на 11-е место после дебюта на 2-м месте на прошлой неделе, сократив продажи на 57%. Starfield также выбыл из первой десятки и теперь находится на 19-м месте, упав на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
Топ 10 по продажам в целом слишком высокая планка для такой пустой коробки.
Скоро скайрим обгонит старфилд по продажам.
Тодд Говард до релиза старфилд и после
Да не, ему вообще походу пофиг )))
Тодд Говард читая комменты Playground
Не пофиг, раз продажи падают. Разве что ему не докладывают, чтобы не быть убитыми, брошенным в ярости, в сторону двери из кабинета, планшетом)))
Это что. В Японии она даже в 30-ку не вошла. Хотя Филька с Тоддиком делали на яппов огромную ставку, устроили бешеную рекламу, сделали полную озвучку и уже приготовились грести бабло лопатой. В итоге все кончилось эпичным провалом.
Удивлён что старфилд там вообще был, когда в +- первую неделю уже сказали что это всё фигня. А ведь люди надеялись что игра будет крутой, а в итоге всех обманули и сказали обновите свой ПК.
Это продажи физических копий на хбокс по факту, по которым этот чарт собирается
помнится была как то новость что старфилд тестируют на 1080ти что довольна старая и слабая карта уже но в реальности для ее работы нужна примерно 2080 как и для хогвартс легаси но там есть ртх и будут кинематографичные 1080р 30фпс так что не знаю на каком пека чтоб ира не пошла или пошла чень натужно что лучше заменит пека. наверно у тех кто обновлял капитально пека 5-6 лет назад.
самому очень интересно как там с оптимионам но возможна моя 2060с потянет 30 фпс в 900р. но как бы то графика не то чтобы хорошая но не думаю что 1080ти должна там выдавать 1080р 60 фпс
2060s однозначно потянет, у товарища нормально тянет 1650 (подкрутив настройки). 2060s превосходит 1080, а значит средние настройки будут без танцев с бубном однозначно, в HD, естественно.
у меня только пределе но максимальные. окромя сглаживаний. если их не потянет любой приемлемой ценой значит в принципе не поняла игра. на геймгпу посмотрел 1080п не тянет она.
Не знаю может игра не так и плаха но отвратительная оптимизация просто не дала мне её оценить.
Оптимизона никакого на консолях да ещё и русского нет языка. Только чёт подзабыли они, что ну русском языке говорят не только в России, но ещё на Украине, Белорусии, в странах Прибалтики и вообще по всему миру
Ещё подвезут русский на консолях, но как всегда позже... И без танцев с бубном не обойтись будет..
Фол3, Фол4 да лучше были по увлекательности. А в Старфилде они даже не додумались аналоги силовой брони ввести, хотя может отдельным дополнением выпустят и продадут. Вроде как есть намёки на мехов... Бои, честно говоря - скучны, парадоксально - при их лучшей механике в сравнении с прошлым... Вселенная без инопланетян, из них (инопланетян) - артефакты какие-то... НО как платформа для мододелов - да - простор...
Ну у Фили все вери гуд, он говорил игра топ и продажи так же
Это чудо кто то еще покупает?
Я бы купил, если бы она официально продавалась в РФ и имела русскую локализацию. Можно понять тех, кто знает английский и очень яростный фанат, можно понять тех, кто покупает для дела, будь то релизёры, обзорщики и прочие категории лиц. Но лично я не понимаю тех, кто не те, и не эти (как Вы понимаете я беру только русскоязычный сегмент), но берёт и покупает любыми доступными способами... А потом она обновляется в Стиме, к примеру, - и всё слетает, что понаставлено для удобства игры. А как мы понимаем, Старфилд будет обновляться часто.
конец 2023 года запомнится тем, что люди перестали хавать. посмотрим чё будет в 2024
Ого! Мы вернулись в прошлое...
Ну это лайк.