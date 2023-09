Продажи Starfield продолжают стремительно падать - игра вылетела из топ-10 британского чарта ©

На этой неделе в британских чартах появилось несколько новых игр, и файтинг Mortal Kombat 1 занял первое место. Согласно отчету GfK, больше всего игр NetherRealm Studios было продано на PS5, затем на Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Игра Lies of P от студии Round8 Studio дебютировала на 3-й строчке еженедельного физического чарта Великобритании. Souls-подобная игра, вдохновленная Пиннокио, является шагом в сторону от бесплатной MMO Bless Unleashed, которая выйдет в 2020 году.

На четвертом месте оказалась HD-версия Pikmin 1 и 2, которая вышла на этой неделе в физическом формате после релиза на Nintendo eShop в начале этого года.

Payday 3 стал последним новым представителем в десятке, дебютировав на 7-м месте. Игра, созданная студией Starbreeze, продалась на PS5 значительно больше, чем на Xbox Series X|S.

В другом месте в десятку лучших вошла игра Cyberpunk 2077, занявшая 6-е место с 21-го, с ростом продаж на 163%. По данным GfK, это произошло благодаря хорошим скидкам в преддверии грядущего расширения Phantom Liberty.

В результате новых и повторных продаж игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom впервые с момента своего выхода в мае опустилась на 9-е место.

Тем временем игра The Crew Motorfest опустилась на 11-е место после дебюта на 2-м месте на прошлой неделе, сократив продажи на 57%. Starfield также выбыл из первой десятки и теперь находится на 19-м месте, упав на 41% по сравнению с предыдущей неделей.