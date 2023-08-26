Продажи Xbox Series X на Amazon выросли на 1000% благодаря Starfield ©

Разработка Starfield заняла около восьми лет, но игра наконец-то отправилась на золото. Обзоры и ранний доступ уже не за горами, и ожидание пользователей Xbox достигло своего апогея.

Это ожидание отразилось и на продажах Xbox Series X: благодаря Starfield продажи консоли увеличились на 100%.

В апреле 2023 года продажи Xbox Series X снизились на 30% по сравнению с предыдущим годом, что вызвало некоторые опасения. Однако после Xbox Showcase и Starfield Direct фанатам есть чего ждать, что привело к росту интереса к консоли.

В настоящее время на Amazon продается в 10 раз больше консолей Xbox Series X, чем обычно. Такой рост продаж является результатом последних маркетинговых и рекламных акций Microsoft, посвященных долгожданному релизу ролевой игры.

Microsoft возлагает большие надежды на Starfield, поскольку игровой гигант ожидает рекордных доходов в I квартале 24 финансового года после ее выхода. Если судить по продажам Xbox Series X на Amazon, это не так уж и мало.

Несмотря на то, что Starfield является главным фактором ожидания, Microsoft также имеет сильную линейку игр от первого лица. Игровой гигант недавно заявил, что Starfield - это только начальная версия этой линейки.

Выход Forza Motorsport уже запланирован на 2023 год, а такие игры, как Hellblade 2, продолжат обеспечивать качественные однопользовательские предложения от игрового гиганта в 2024 году. Фил Спенсер также предположил, что Microsoft может потребоваться несколько демонстраций в год для этой линейки.

Последняя неделя была очень интересной для Starfield. Маркетинг Microsoft в самом разгаре, а ранний обзор утверждает, что за первые 15 часов игры не было найдено ни одной ошибки, что отходит от традиционного релиза Bethesda Game Studios.

В отличие от других ролевых игр Bethesda Game Studios, Starfield перед выпуском подверглась невероятной полировке. Игра уже обновлена до сборки v1.6.35.0, что еще больше усиливает надежду на то, что релиз будет максимально отполирован.

Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.