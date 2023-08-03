Продюсер Starfield рассказала о кораблях-"утконосах" и сэндвич-пиратстве

Bethesda хорошо известна тем, что позволяет игрокам отвлечься от основного, серьезного сюжета и заняться чем-то безумным и глупым. Например, коллекционировать сэндвичи или создавать причудливые (и забавные) космические корабли - чем как раз и занимается продюсер Starfield Джейми Мэллори.
В своем недавнем блоге Меллори поделился тем, чем именно она увлекается при создании будущей игры. По ее словам, одним из ее любимых занятий является создание уникальных кораблей, таких как HMS Platypus, о котором было рассказано в июне.
Она поделилась, что идея создания этого корабля принадлежит ее другу, который "питает неугасающую любовь к этим причудливым существам". Но на этом творческие начинания Мэллори не заканчиваются. И хотя ей нравится создавать корабли в форме животных, существует куда более подходящее средство передвижения для сэндвич-пирата. Как вы уже догадались, можно путешествовать по галактике на гигантском корабле, похожем на плавающий сэндвич, и Мэллори, по всей видимости, чрезвычайно гордится этим проектом. Корабль под названием "Гриль" - это "чистое юмористическое судно".
Он напоминает мне те моменты в играх, когда вы получаете эти нелепые наряды для вашего персонажа, купленные по предзаказу, только для того, чтобы потом увидеть их на фоне какой-нибудь серьезной сцены, где кто-то трагически погибает или грозный злодей появляется в игре. Это абсурдно, это уморительно, и это не перестает вызывать у меня ухмылку.
В Starfield, которая выйдет 6 сентября, можно будет найти еще больше необычных способов скоротать время. Это не будут ни рыбалка, ни гонки на наземных транспортных средствах, но хочется надеяться, что в игре появится еще что-то более увлекательное, нежели просто кража бутербродов и строительство необычных космических кораблей.
Да игра фигня будет. В игре не будет наземного транспорта, приземления в виде кат-сцен лол.
Модами допилят и наземный транспорт и все остальное чего будет не хватать.
А ждуны Стар ситизена до сих пор ждут игру ))))
Вангую - 100500% на одну из планет, поселят дядюшку Шеогората, в роли торговца космическими кораблями в виде куска сыра!