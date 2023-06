Профессиональный моддер обещает поддержку DLSS3 в течение 5 дней раннего доступа Starfield ©

Как стало недавно известно, Bethesda сотрудничает с AMD, чтобы включить поддержку FidelityFX Super Resolution (FSR) в Starfield. Технологии Nvidia (DLSS) и Intel (XeSS), однако, не будут официально поддерживаться (по крайней мере, не на старте). Очевидно, что это вызвало недовольство многих геймеров, но, к счастью, моддер уже готов решить эту ситуацию. Профессиональный моддер PureDark объявил о планах по крайней мере включить поддержку DLSS3 в течение первых пяти дней раннего доступа, который, напомню, является эксклюзивным для тех, кто покупает специальные издания.

Не волнуйтесь, у вас есть я. Я смогу добиться как минимум поддержки DLSS3 в течение пяти дней Early Access, а затем постепенно добавлю автономную реализацию DLSS2 по мере возникновения ситуации (так же, как я сделал это с Jedi Survivor).

PureDark известен различными модами, созданными для Skyrim, Elden Ring, The Last of Us и Fallout 4, а самый последний из них включает поддержку DLSS в Star Wars Jedi: Survivor. Внедрив поддержку DLSS 3 и Frame Generation туда, где она официально не предполагалась, PureDark смог значительно увеличить производительность для всех, у кого есть GPU с поддержкой DLSS3.

Моды PureDark в основном доступны платно через Patreon, многие игроки, вероятно, предпочтут подождать появления официальной поддержки или модов от других создателей. В любом случае, PureDark - это альтернативное решение, которое некоторые оценят по достоинству.